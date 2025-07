Vinhomes và Vincom Retail hợp tác kiến tạo khu phố thương mại tại Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 16/7 tại Hà Nội, Vinhomes và Vincom Retail chính thức ký kết hợp tác chiến lược phát triển khu phố thương mại hạng sang tại Vinhomes The Gallery (Giảng Võ), đồng thời khai trương phòng trưng bày dự án tại Vincom Long Biên. Sự kiện được xem là cú hích mở ra giai đoạn bứt tốc mới cho bất động sản thương mại cao cấp tại lõi trung tâm Thủ đô.

Kích hoạt dòng chảy thương mại xa xỉ giữa lòng Thủ đô

Cú bắt tay giữa Vinhomes và Vincom Retail là sự cộng hưởng chiến lược giữa hai tên tuổi hàng đầu, gắn liền với hàng loạt khu phố thương mại biểu tượng, như Grand World (Ocean City), Phố đi bộ - Công viên Vũ Yên (Vinhomes Royal Island), Grand World Phú Quốc…

Đại diện Vinhomes và Vincom Retail bắt tay, kích hoạt dòng chảy thương mại xa xỉ giữa lòng Thủ đô

Vinhomes mang đến thế mạnh vượt trội trong quy hoạch, kiến trúc và tư duy phát triển đô thị mang tầm nhìn toàn cầu. Tại Vinhomes The Gallery, doanh nghiệp không chỉ “tái sinh” một địa danh huyền thoại của Thủ đô, mà còn thổi hồn vào đó một hệ giá trị mới với một tổ hợp thương mại đồng bộ, đẳng cấp, giàu bản sắc và có chiều sâu về không gian thương hiệu.

Hình ảnh cắt băng tại Lễ ký kết thoả thuận hợp tác kiến tạo khu phố thương mại hạng sang tại Vinhomes The Gallery

Dưới bàn tay của Vinhomes, khu đất 148 Giảng Võ đã vượt lên khỏi một tọa độ địa lý, trở thành một tâm điểm thương hiệu - nơi các mô hình kinh doanh cao cấp có thể thăng hoa trong một cấu trúc không gian được “đo ni đóng giày” về vị trí, công năng và trải nghiệm.

Đồng hành cùng Vinhomes, Vincom Retail - nhà phát triển và vận hành hệ thống 88 trung tâm thương mại trên cả nước - đem tới nền tảng vững chắc về vận hành, kết nối thương hiệu và tuyển chọn đối tác.

Không gian văn phòng bán hàng dự án Vinhomes The Gallery thu hút đông đảo người quan tâm

Tại Vinhomes The Gallery, Vincom Retail sẽ tiếp tục kết nối những thương hiệu xứng tầm, quy hoạch các không gian kinh doanh với tiêu chuẩn cao, hướng tới xây dựng một “đại lộ thương mại” hạng sang tại trái tim Ba Đình, góp phần nâng cấp trải nghiệm mua sắm và phong cách tiêu dùng theo các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất.

Với điểm tựa là sự hợp tác giữa hai thương hiệu tiên phong, nhà đầu tư có thể hoàn toàn yên tâm về tiềm năng khai thác thương mại lâu dài tại Vinhomes The Gallery - “đại bản doanh” của các thương hiệu danh giá toàn cầu khi mở rộng thị trường tại Việt Nam.

“Sân khấu” danh giá cho các thương hiệu triệu đô

Tọa lạc ngay mặt tiền đường Giảng Võ - trục thương mại huyết mạch lâu đời của Hà Nội - Vinhomes The Gallery được kiến tạo dành riêng cho các mô hình kinh doanh cao cấp.

Sở hữu quỹ sản phẩm giới hạn chỉ 199 căn thấp tầng thương mại, Vinhomes The Gallery là một trong số ít dự án tại trung tâm có thể đáp ứng đồng thời các tiêu chí hàng đầu của các thương hiệu xa xỉ: không gian sang trọng, thiết kế riêng biệt, tiện ích đồng bộ và tệp khách hàng đỉnh cao.

Dự án sở hữu 4 khu thương mại thấp tầng được lấy cảm hứng từ những đại lộ mua sắm danh tiếng toàn cầu, gồm: Little Ginza - mô phỏng không gian mua sắm sang trọng Ginza (Tokyo), tập trung các thương hiệu xa xỉ; Little SoHo tái hiện khung cảnh sáng tạo, sầm uất của SoHo (New York), điểm hẹn của các thương hiệu thời trang, công nghệ và nghệ thuật đương đại; Little GUM lấy cảm hứng từ trung tâm thương mại GUM (Moscow) trứ danh, với kiến trúc châu Âu hoa lệ và nhiều tiện ích công cộng…

199 căn thấp tầng thương mại Vinhomes The Gallery được thiết kế độc bản nâng tầm vị thế thương hiệu (Ảnh phối cảnh)

Mỗi căn thương mại tại Vinhomes The Gallery cao 5 tầng, diện tích xây dựng lên tới 692,6m2, tạo ra không gian mở tối ưu cho các thương hiệu cao cấp. Mặt tiền rộng 8-16m kết hợp chiều cao trần lên đến 4,2m mang lại cảm giác sang trọng và chiều sâu thị giác cho showroom và flagship store. Tầng trệt được thiết kế thông suốt để trưng bày sản phẩm hạng sang; các tầng trên linh hoạt bố trí văn phòng, co-working hoặc các tiện ích phụ trợ.

Đặc biệt, 100% các căn có 2 mặt thoáng, trong đó 60% căn sở hữu hai mặt tiền: một mặt nhìn ra phố thương mại nhộn nhịp, mặt kia tiếp cận phố đi bộ nội khu, từ đó tăng gấp đôi khả năng quảng bá thương hiệu. Đường nội bộ rộng 17m cùng vỉa hè rộng 5m thông thoáng giúp kết nối liền mạch giữa các khu chức năng, thúc đẩy dòng người qua lại.

Đáng chú ý, dự án còn có 4 tầng hầm liên thông với tổng diện tích hơn 71.000 m2, cung cấp khoảng 1.540 chỗ đỗ ô tô. Đây là tiện ích chưa từng có ở các dự án thấp tầng thương mại tại Hà Nội, giúp gia tăng lợi thế trong bối cảnh thiếu chỗ đỗ xe ở khu vực trung tâm đang là một bài toán khó của Thủ đô.

Trong bối cảnh khu vực trung tâm thiếu vắng các khu phố thương mại biểu tượng, Vinhomes The Gallery không chỉ là nơi để “cắm cờ” thương hiệu, mà còn là một khoản đầu tư giàu tiềm năng.