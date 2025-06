Vinhomes The Gallery: Không gian của những danh xưng lớn

(VTC News) -

“Mã định vị ngầm” cho đẳng cấp chủ sở hữu

Tại các thành phố đắt đỏ bậc nhất thế giới, bất động sản thương mại cao cấp luôn là cuộc chơi giới hạn dành cho tầng lớp siêu giàu và những tập đoàn hùng mạnh. New York, Tokyo, Paris, London… đều ghi nhận những thương vụ đầu tư hàng trăm triệu USD vào các khu phố thương mại biểu tượng, như SoHo, Ginza hay Champs-Élysées… Giới đầu tư không chỉ tìm kiếm ở đây tỷ suất sinh lời vượt trội, mà còn theo đuổi dấu ấn biểu tượng, định vị thương hiệu cá nhân, doanh nghiệp qua từng không gian sở hữu.

Tại Việt Nam, các shophouse mặt phố Tràng Tiền, Hàng Bài (Hà Nội) hay Đồng Khởi (TP.HCM) cũng trở thành kênh đầu tư đắt giá của các dòng tộc, tập đoàn lớn. Nhiều cá nhân, doanh nghiệp sẵn sàng trả hàng tỷ đồng cho mỗi m2 mặt bằng nhưng thị trường không có giao dịch bởi chủ sở hữu luôn muốn “giữ di sản cho riêng mình”.

Giữa bối cảnh đó, giới đầu tư tinh hoa đang quan tâm Vinhomes The Gallery - phiên bản đầu tư giới hạn tại “trái tim” Ba Đình. Được kiến tạo trên chính mảnh đất Triển lãm Giảng Võ huyền thoại một thời, Vinhomes The Gallery không chỉ mang giá trị của một bất động sản thương mại xa hoa, mà còn là một phần nối dài của văn hóa, lịch sử và tinh thần Thủ đô.

Vinhomes The Gallery góp phần định vị Hà Nội trên bản đồ thương mại cao cấp toàn cầu.

Dưới bàn tay kiến tạo của Vinhomes, dự án hứa hẹn trở thành biểu tượng giao thương mới của một Hà Nội hiện đại, hội nhập toàn cầu, đồng thời khẳng định tầm vóc của Ba Đình như một trung tâm kinh tế - văn hóa đẳng cấp hàng đầu trên bản đồ thương mại toàn cầu. Đây cũng chính là “toạ độ vàng” để các nhà đầu tư khẳng định vị thế độc nhất trên thị trường.

Vinhomes The Gallery sở hữu 199 căn Elite Shop, mỗi căn là một không gian độc bản với mặt tiền lớn đến 8m, trần cao 4,2m, 5 tầng nổi và gần 60% sản phẩm có 2 mặt tiền. Đặc biệt, hệ thống 4 tầng hầm liên thông quy mô 1.540 chỗ đỗ xe - lần đầu tiên xuất hiện trong một tổ hợp thương mại thấp tầng tại trung tâm Hà Nội - là yếu tố hiếm có, nâng tầm trải nghiệm và giá trị khai thác.

Dự án chia làm 3 phân khu: Little Ginza, Little SoHo và Little Gum, lấy cảm hứng từ các đại lộ thương mại huyền thoại trên thế giới, tái hiện không gian giao thương sang trọng ngay giữa lòng Thủ đô. Mỗi góc phố là một khung cảnh đậm chất nghệ thuật - nơi các thương hiệu cao cấp không chỉ hiện diện để kinh doanh, mà còn để trình diễn phong cách và khẳng định vị thế độc tôn.

Chính sự cộng hưởng này giúp Vinhomes The Gallery trở thành kênh đầu tư độc nhất, vừa đảm bảo an toàn cho dòng tiền, vừa mang đến khả năng tăng trưởng bền vững. Trong dài hạn, khi nhu cầu mặt bằng thương mại cao cấp ngày một tăng mạnh từ giới thượng lưu và thương hiệu quốc tế, mỗi mét vuông tại Vinhomes The Gallery không những sinh lời vượt trội mà còn xác lập và khẳng định vị thế danh giá của chủ sở hữu, bất chấp những biến động của thị trường.

“Suốt gần một thập kỷ qua, giới đầu tư và cộng đồng thượng lưu Hà Nội đã dõi theo và chờ đợi Vinhomes The Gallery như một biểu tượng xứng tầm. Cơ hội sở hữu một sản phẩm trong bộ sưu tập chỉ 199 căn tại đây là cơ hội nghìn năm có một - một khi đã trôi qua thì sẽ không bao giờ lặp lại”, anh Bùi Trọng Nguyên, người đang booking 1 căn boutique tại dự án, nhấn mạnh.

Vinhomes The Gallery được dự báo là điểm đến mới của giới đầu tư tinh hoa.

Nơi đẳng cấp được khắc ghi qua từng thế hệ

Với giới thượng lưu, giá trị lớn nhất của bất động sản không chỉ nằm ở tỷ suất sinh lời, mà còn ở khả năng định vị bản thân trong xã hội và lưu truyền giá trị. Hermès, Chanel, Cartier hay Apple chọn Ginza ngoài lý do lưu lượng khách khổng lồ còn bởi nơi đây là không gian mang tính biểu tượng thời đại. Gucci hiện diện ở SoHo không đơn thuần để bán sản phẩm mà để ghi dấu ấn thương hiệu với một không gian trải nghiệm đậm chất nghệ thuật. Dior có mặt tại GUM để nâng tầm bản sắc trong một không gian thấm đẫm giá trị văn hóa - lịch sử bậc nhất thế giới.

Với vị trí có 1-0-2 tại tâm mạch thịnh vượng Ba Đình, Vinhomes The Gallery thỏa mãn trọn vẹn mọi tiêu chí mà giới đầu tư tinh hoa toàn cầu tìm kiếm: Tọa độ độc bản, không gian xa hoa, bề dày văn hóa và tính biểu tượng không thể thay thế. Không đơn thuần là một sản phẩm bất động sản, mỗi căn Elite Shop tại đây là một “mã định vị ngầm” cho đẳng cấp chủ nhân - như cách các tuyến phố huyền thoại Fifth Avenue, Champs-Élysées hay Bond Street khẳng định vị thế người sở hữu.

Tại Vinhomes The Gallery, mỗi không gian thương mại không chỉ là tài sản độc bản, mà là nơi lưu giữ tinh thần và niềm tự hào gia tộc.

Đặc biệt, với số lượng giới hạn chỉ 199 căn, nằm trên nền đất từng là Trung tâm Triển lãm Giảng Võ - biểu tượng kinh tế - văn hóa của Hà Nội suốt gần nửa thế kỷ, Vinhomes The Gallery còn mang trong mình yếu tố di sản đô thị, nơi mỗi viên gạch đều gắn liền với dòng chảy lịch sử. Đây chính là bản sắc riêng kiến tạo nên 199 di sản định danh dành riêng cho những chủ nhân xứng tầm.

Vinhomes The Gallery không dành cho số đông. Đây là biểu tượng của quyền uy, là tài sản khan hiếm không thể tái tạo, là “tổ ấm thương mại” để định danh cá nhân và lưu truyền di sản cho thế hệ mai sau. Trong thế giới đầy biến động, những không gian như thế - hội tụ giá trị thương mại, văn hóa, lịch sử và biểu tượng - luôn là đích đến cuối cùng của dòng tiền tinh hoa.