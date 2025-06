Vinhomes The Gallery - điểm đến nâng tầm giá trị thương hiệu

(VTC News) -

Biểu tượng thương mại mới cho thời đại định danh bằng không gian

Trên thế giới, những không gian thương mại tọa lạc tại vị trí trung tâm đô thị lớn, có sự hội tụ giá trị văn hoá, lịch sử và bản sắc riêng biệt luôn là đích ngắm của các thương hiệu xa xỉ. Và để có thể hiện diện tại các vị trí mang tính biểu tượng này, các thương hiệu quốc tế luôn sẵn sàng “chi đậm”.

Tại Ginza - thánh địa mua sắm giữa lòng Tokyo, giá thuê lên đến 15.000 USD/m2/năm; hay tại SoHo - tọa độ danh giá bậc nhất New York, giá thuê lên tới 9.418 USD/m2/năm, nhưng các thương hiệu xa xỉ vẫn xếp hàng dài mong có được vị trí trống để đặt các cửa hàng flagship.

Cuộc đua tranh mặt bằng “triệu đô” khốc liệt tới mức nhiều “ông lớn” như Louis Vuitton, Gucci, Hermès, Chanel… đã và đang dịch chuyển chiến lược - từ thuê sang sở hữu. Trong đó, Chanel đã chi 1,8 tỷ USD trong năm 2024, tăng tới 50% so với năm trước, để sở hữu các bất động sản cao cấp như tòa nhà số 42 Đại lộ Montaigne (Paris, Pháp), Fifth Avenue (New York, Mỹ). Nơi đây không đơn thuần chỉ là không gian để đặt cửa hàng, mà còn là chiến lược “thâu tóm quyền lực mềm”, khẳng định vị thế “không thể bị thay thế” của thương hiệu.

Vinhomes The Gallery là điểm đến hấp dẫn các thương hiệu xa xỉ.

Làn sóng đầu tư thương mại cao cấp đang dịch chuyển mạnh về châu Á. Trong đó, Hà Nội nổi lên như một điểm đến mới mẻ, giàu tiềm năng. Giữa trung tâm Ba Đình - nơi được ví như “tọa độ di sản” của Thủ đô - Vinhomes The Gallery được đánh giá là điểm chạm chiến lược cho các thương hiệu đang tìm kiếm một không gian xứng tầm.

Với Vinhomes The Gallery, lợi thế đầu tiên chính là “tọa độ di sản” hiếm hoi còn lại giữa lòng quận Ba Đình - trung tâm lịch sử, chính trị và văn hóa của cả nước. Vị trí độc tôn này giữ vai trò then chốt trong định hướng mở rộng của các thương hiệu xa xỉ khi vừa khẳng định được vị thế dẫn đầu, vừa dễ dàng tiếp cận tập khách hàng thượng lưu, cao cấp.

Vinhomes The Gallery còn hấp dẫn bởi tính khan hiếm, độc bản. Trong suốt hơn một thập kỷ, gần như không có tổ hợp thương mại dịch vụ cao cấp nào được cấp phép xây dựng tại đây, bởi sự hữu hạn của quỹ đất.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Vinhomes The Gallery được xem là “cơn địa chấn” của thị trường bất động sản Thủ đô. Sở hữu vị trí đắc địa với 2 mặt tiền đường Giảng Võ và Ngọc Khánh, lại kế bên hồ Giảng Võ, dự án mang đến 199 căn thương mại thấp tầng được “may đo” dành riêng cho những thương hiệu theo đuổi vị thế lâu dài. Mỗi mặt bằng tại Vinhomes The Gallery đều là một “tuyệt phẩm” để thương hiệu trình diễn bản sắc và nhà đầu tư định danh dấu ấn.

Bộ sưu tập 199 căn thấp tầng Vinhomes The Gallery sẽ là điểm dừng chân lý tưởng để các thương hiệu khẳng định đẳng cấp.

Trải nghiệm độc đáo và xúc cảm khác biệt

Bên cạnh giá trị khan hiếm của vị trí lõi trung tâm, Vinhomes The Gallery còn hấp dẫn các thương hiệu xa xỉ bởi những trải nghiệm độc đáo, khác biệt. Lấy cảm hứng từ những biểu tượng thương mại nổi tiếng toàn cầu, dự án được chia thành ba phân khu: Little SoHo, Little GUM và Little Ginza. Mỗi phân khu là một mảnh ghép nghệ thuật mang dấu ấn riêng - từ nét phóng khoáng, sáng tạo của khu SoHo danh tiếng tại New York; đến vẻ trầm mặc, giao hòa di sản của GUM tại Moscow; hay tinh thần tối giản, tinh tế chuẩn mực của Ginza (Tokyo).

Mỗi phân khu Vinhomes The Gallery là một không gian kiến trúc nghệ thuật riêng biệt, phản ánh cá tính và phong cách tiêu dùng đương đại.

Với thiết kế sang trọng và tinh tế, mỗi căn boutique tại Vinhomes The Gallery đều là một “sân khấu” đẳng cấp để thương hiệu toả sáng và ghi dấu ấn lâu dài: Mặt tiền rộng 5-8m, trần cao 4,2m, vỉa hè tới 5m, gần 60% căn sở hữu hai mặt tiền, cùng bãi đỗ xe liên hoàn tới 1.540 chỗ đỗ. Đây là lợi thế mà các tuyến phố thương mại truyền thống không thể có do bị hạn chế cả về không gian lẫn tiêu chuẩn hạ tầng. Vinhomes The Gallery vì vậy trở thành “bệ phóng chiến lược” cho các flagship store, boutique cao cấp và các thương hiệu muốn “ghi dấu lãnh địa” tại Hà Nội.

Không chỉ hội tụ của các thương hiệu top đầu, Vinhomes The Gallery còn là điểm đến của cảm xúc. Tổ hợp thương mại dịch vụ được bao bọc bởi hệ sinh thái xanh hiếm có: Mặt nước trải rộng, cây xanh đan xen, cùng với đó là chuỗi tiện ích nghệ thuật từ phố đi bộ Gallery Street, sân phun nước âm sàn kết hợp chiếu sáng, đến bộ artwork ngoài trời mang đậm dấu ấn đương đại. Mỗi khoảng không gian đều có “chức năng kép”: Vừa tối ưu hiệu suất kinh doanh và truyền cảm hứng trải nghiệm.

Vinhomes The Gallery mang đến những trải nghiệm cảm xúc ấn tượng, giúp các thương hiệu dễ dàng giữ chân khách hàng.

Vinhomes The Gallery còn là nơi hội tụ của những trải nghiệm thượng lưu: Vui chơi, làm đẹp, tổ chức sự kiện, check-in, kết nối cộng đồng, giao lưu lễ hội... Trong một tổng thể kiến trúc được quy hoạch đồng bộ, mỗi thương hiệu không đơn độc mà cộng hưởng giá trị với nhau, cùng nâng tầm hình ảnh, định vị bản sắc. Chính điều này giúp Vinhomes The Gallery trở thành điểm đến thương mại đắt giá bậc nhất Hà Nội mà thương hiệu toàn cầu nào cũng muốn được hiện diện.

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hấp dẫn các thương hiệu quốc tế, Vinhomes The Gallery nổi lên như một trung tâm thương mại đẳng cấp, nơi mỗi thương hiệu đều có thể tỏa sáng trong một hệ sinh thái vừa mang bản sắc Việt, vừa đạt chuẩn toàn cầu. Sự quan tâm của giới đầu tư tinh anh từ trước cả khi dự án ra mắt là minh chứng rõ nét cho giá trị vượt thời gian của kiệt tác bất động sản này.