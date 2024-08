Vinhomes Golden Avenue - chốn sống an vui cho gia đình đa thế hệ tại Móng Cái

(VTC News) -

Chất sống nghỉ dưỡng 5 sao giúp người già trường thọ

Trong cuốn sách và phim tài liệu “Live to 100: Secrets of the Blue Zones”, nhà nghiên cứu Dan Buettner tiết lộ về bí quyết sống thọ của người dân ở các khu vực Vùng Xanh thế giới, nơi những người già thường sống trên 100 tuổi. Ông phát hiện ra bên cạnh chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên, “vũ khí” bí mật tạo nên sức sống mãnh liệt của cư dân những vùng này là khả năng cân bằng, tận hưởng và trải nghiệm cuộc sống.

Lối sống cân bằng thân - tâm - trí này đã dần trở thành xu hướng được hàng tỷ người trên toàn cầu theo đuổi. Nhiều nhà phát triển BĐS tại Việt Nam cũng nhanh chóng bắt kịp xu hướng để kiến tạo không gian sống tiện nghi, đề cao trải nghiệm để mỗi cư dân đều hạnh phúc, viên mãn cả về thể chất lẫn tinh thần. Nổi bật trong đó là Vinhomes với 30 khu đô thị đẳng cấp trên cả nước.

Vinhomes Golden Avenue mang đến cho cư dân cuộc sống như mơ khi chất thiên nhiên nghỉ dưỡng hòa quyện với hệ tiện ích 5 sao khép kín.

Tại TP Móng Cái, nhà phát triển BĐS hàng đầu Việt Nam kiến tạo khu đô thị Vinhomes Golden Avenue theo mô hình all-in-one, giúp các cư dân tinh hoa, đặc biệt là người cao tuổi, có cơ hội tận hưởng cuộc sống chất lượng, tiện nghi, cân bằng hoàn hảo thân - tâm - trí.

Khu đô thị sở hữu diện tích 116ha với mật độ xây dựng chỉ 28%. Vị thế đắc địa cách không xa sông Ka Long, kèm cảnh quan xanh đa dạng đến từ các công viên nội khu nối tiếp nhau, khiến không gian sống ở đây luôn xanh mát, khoáng đạt, trong lành.

An cư tại khu đô thị đáng sống bậc nhất Móng Cái này, người cao tuổi sẽ được tận hưởng trọn vẹn từng phút giây sống vui khỏe, bình yên giữa thiên nhiên. Bởi theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí Nghề nghiệp và Y học Môi trường, những người đến thăm công viên hoặc khu vực nhiều cây cối 3-4 lần một tuần sẽ giảm thiểu các nguy cơ mắc bệnh liên quan đến huyết áp, hen suyễn và sức khỏe tâm thần.

Các công viên nội khu trải khắp khu đô thị bố trí nhiều không gian thư giãn, rèn luyện sức khỏe cho người cao tuổi.

Cư dân lớn tuổi có thể khởi động mỗi ngày bằng việc đi bộ, tập yoga, thiền… tại công viên dưỡng sinh phong cách Nhật Bản ở phân khu Tokyo với các tiện ích “may đo” riêng như vườn dưỡng sinh, vườn cờ, sân khiêu vũ, hồ cá… Mỗi một mét vuông ở đây được thiết kế tinh tế, tối ưu mật độ cây xanh, hồ nước, từ đó tạo luồng năng lượng trong lành, tinh khiết, đem lại lợi ích tối đa cho sức khỏe người cao tuổi.

Gia tăng hormone hạnh phúc cho người cao tuổi

Không chỉ nâng cao sức khỏe thể chất với các hoạt động ngoài trời, người cao tuổi ở Vinhomes Golden Avenue còn được tận hưởng những phút giây thư giãn bên gia đình ngay tại không gian sống.

Nổi bật trong số đó, công viên nội khu New York trở thành điểm hẹn quen thuộc của các gia đình đa thế hệ với hàng loạt tiện ích thời thượng, như bể bơi phong cách resort rộng tới 1.700m2, hồ bơi trẻ em rực rỡ sắc màu, hệ thống sân thể thao đa dạng, sân gym ngoài trời, vườn nướng BBQ, vườn yoga, đường dạo bộ…

“Mỗi tối trong ngày hoặc cuối tuần, đại gia đình có thể mở tiệc, quây quần ông bà, bố mẹ, con cái, từ đó tạo không khí sum vầy, ấm cúng, tốt cho sức khỏe người cao tuổi”, chị Huyền Trang, cư dân vừa chuyển về Vinhomes Golden Avenue, chia sẻ.

Những bữa tiệc nướng BBQ bên bể bơi là khung cảnh sum vầy vào mỗi cuối tuần ở Vinhomes Golden Avenue.

Theo chị Huyền Trang, các cư dân cao tuổi tại Vinhomes Golden Avenue còn có cơ hội trải nghiệm dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế đến từ Phòng khám đa khoa Vinmec. Đây là một trong những trụ cột trong hệ sinh thái dịch vụ all-in-one “họ Vin” lần đầu tiên được đưa về Móng Cái. Với đội ngũ nhân viên y tế tay nghề cao cùng trang thiết bị hiện đại, các cư dân sẽ được chăm sóc sức khỏe toàn diện chỉ với vài bước chân.

Tại Vinhomes Golden Avenue, Vinhomes còn thổi luồng gió mới vào đời sống thể chất, tinh thần của cư dân bằng cách thành lập CLB Sống Xanh - Sống Vui khỏe với mục tiêu xây dựng một cộng đồng cư dân hạnh phúc, gắn kết.

Đây là “liều thuốc” đặc biệt quý giá cho người già bởi nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng, việc ra ngoài nói chuyện, giao tiếp, kết bạn, chia sẻ các thú vui giúp các cư dân cao tuổi giảm lo lắng, căng thẳng, giảm cảm giác cô đơn, từ đó tạo ra các hormone hạnh phúc như serotonin, dopamine, khiến họ có cuộc sống lâu dài, khỏe mạnh.

Bên cạnh đó, các CLB cộng đồng còn cung cấp cho cư dân cao tuổi các kiến thức hữu ích về sức khỏe, dưỡng sinh… thông qua các chương trình, hội thảo với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực.

Sở hữu không gian sống lý tưởng và dịch vụ, tiện ích toàn diện, Vinhomes Golden Avenue đã trở thành đích đến cho nhiều gia đình đa thế hệ tại Móng Cái, mở ra đặc quyền sống thượng lưu. Đây cũng là nơi chốn lý tưởng để các bậc cao niên tận hưởng tuổi già an yên, vui khỏe.