Vinh danh thầy cô giáo tại 248 xã, phường, đặc khu vùng biên giới

(VTC News) -

Ngày 26/8, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ GD&ĐT, Tập đoàn Thiên Long và các đơn vị đã tổ chức họp báo về chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2025.

Ban tổ chức thông tin về chương trình.

Ban tổ chức cho biết chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm nay lựa chọn tôn vinh, tri ân các thầy giáo, cô giáo ở 248 xã biên giới, đặc khu cùng với các giáo viên mang quân hàm xanh (các cán bộ, chiến sĩ biên phòng xóa mù chữ trên địa bàn đóng quân).

Dự kiến sẽ có 80 thầy, cô giáo tiêu biểu nhất về Thủ đô Hà Nội để được tuyên dương. Với các thầy, cô còn lại, lễ tuyên dương sẽ được tổ chức tại địa phương để sự tri ân lan tỏa sâu rộng hơn.

Tiêu chí để lựa chọn các thầy giáo, cô giáo được tuyên dương: Có tư cách đạo đức, lối sống tốt; có nhiều đóng góp trong việc giáo dục học sinh ở địa phương, tạo được những chuyển biến nổi bật về chất lượng và hiệu quả giáo dục; có tinh thần bền bỉ vượt khó, tận tâm với sự nghiệp giáo dục, được học sinh, cha mẹ học sinh, cộng đồng yêu mến.

Ưu tiên các thầy giáo, cô giáo có thời gian công tác lâu năm; các thầy giáo, cô giáo trẻ tình nguyện dạy học tại các địa phương; các thầy giáo, cô giáo có thành tích xuất sắc trong công tác. Thời gian tham gia công tác dạy học trực tiếp từ 3 năm trở lên.

Ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cho biết, trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định việc tham gia hỗ trợ sự nghiệp giáo dục tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện đặc biệt khó khăn là một trong những lĩnh vực được ưu tiên, với nhiều chương trình thiết thực: "Trường đẹp cho em", "Nhà bán trú cho em", "Tiếp sức đến trường"...

Ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo.

Đặc biệt, từ năm 2015, đúng dịp 20/11 - Ngày Nhà giáo Việt Nam, chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" đã được khởi xướng.

"Đây là hoạt động mang tính biểu tượng, nghĩa cử nhân văn sâu sắc nhằm động viên, sẻ chia với các thầy, cô đang ngày đêm đứng lớp ở miền núi, biên giới, hải đảo, những vùng đặc biệt khó khăn, cũng như những giáo viên giáo dục đặc biệt, các thầy cô các trường giáo dưỡng và các cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm xanh kiên trì gánh con chữ nơi biên cương Tổ quốc", ông Nguyễn Tường Lâm nói.

Đồng thời, chương trình cũng đã khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện, nhiệt huyết của các giáo viên trẻ, thanh niên tình nguyện mang tri thức tới cho các con, em đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn của Tổ quốc; đồng thời kêu gọi các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm hỗ trợ, đồng hành, đóng góp cho việc dạy và học ở các địa phương còn nhiều khó khăn.

Ban tổ chức cho biết, năm 2025, chương trình được tổ chức với nhiều thay đổi cả về nội dung lẫn hình thức, trở thành một chiến dịch dài hơi từ tháng 9 đến tháng 11, kết hợp hoạt động trực tiếp và trực tuyến, huy động nhiều tổ chức, doanh nghiệp và nguồn lực xã hội để hỗ trợ thiết thực cho thầy cô.

Trong đó, quy mô tuyên dương có số lượng kỷ lục. Đồng thời, năm nay sẽ tăng thêm các hoạt động truyền thông qua mạng xã hội.

Dự kiến chuỗi hoạt động tuyên dương, tri ân thầy cô sẽ diễn ra vào tháng 11 và Lễ tuyên dương chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025 tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tới tại Thủ đô Hà Nội.

Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” với mong muốn cổ vũ, động viên và tri ân các thầy giáo, cô giáo công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; các thầy giáo, cô giáo giáo dục các đối tượng đặc biệt, có nhiều cống hiến, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ. Qua 10 năm tổ chức chương trình đã tuyên dương 576 thầy giáo, cô giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.