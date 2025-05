Vịnh Bình Minh - tầng sống cao nhất cho giới tinh hoa phía Tây Hà Nội

(VTC News) -

Đặc biệt, tại những biệt thự “hạng S” của Vịnh Bình Minh, giới thượng lưu được hưởng thụ tầng sống cao nhất - nơi mọi ồn ào, phô trương đều nhường chỗ cho sự cân bằng và tinh tế.

Chốn đi về dành cho người dẫn đầu

Trong giới tinh hoa, thành công không được đo bằng độ ồn ào hay những danh hiệu. Đỉnh cao thực sự nằm ở quyền được chọn lựa: Chọn sống chậm giữa thời đại gấp gáp, chọn cho mình một nơi chốn mà chủ nhân không cần phải “thể hiện”, vì chính việc được sở hữu, hiện diện trong không gian ấy đã là một lời khẳng định.

Đó cũng là lý do Vịnh Bình Minh - phân khu biệt lập, đẳng cấp nhất tại Vinhomes Wonder City đang lọt vào “mắt xanh” của giới tinh hoa Thủ đô. Không đơn thuần là một bất động sản, đây còn là tầng sống cao nhất - nơi người thành đạt có thể lui về sau cánh cửa biệt thự để sống đúng với bản ngã: Sâu lắng và tự do.

Vịnh Bình Minh là phân khu đóng duy nhất tại Vinhomes Wonder City.

Tại Vinhomes Wonder City, phong cách sống thời thượng, tiện nghi được kiến tạo từ hệ sinh thái tiện ích all-in-one đẳng cấp, công viên liên hoàn 19ha đến các tuyến giao thông trọng điểm bao quanh... Và tại Vịnh Bình Minh, chuẩn mực tiếp tục bị phá vỡ để giới tinh hoa có thể chạm tới tầng sống cao nhất: Tách rời khỏi náo nhiệt và chạm đến chiều sâu.

Là phân khu đóng duy nhất của Vinhomes Wonder City, Vịnh Bình Minh được bảo vệ bởi 3 lớp an ninh tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt, ngoài lớp an ninh tuần tra 24/7, vòng kiểm soát tại các lối ra - vào, hệ thống camera giám sát 24/24, còn có “tấm khiến xanh” là hồ cảnh quan rộng tới 51.000m² bao bọc toàn phân khu.

Tại Vịnh Bình Minh, mỗi trải nghiệm đều được nâng lên chuẩn thượng hạng: từ Wellness Center gần 1.000m² với onsen, xông đá muối, yoga; đến khu BBQ VIP 2ha ven hồ dành riêng cho những buổi gặp mặt thân mật cùng bạn bè, đối tác.

Đặc biệt, dưới tán cây, bên hồ nước là những căn biệt thự “hạng S” với mặt tiền rộng từ 12 - 23m, diện tích bề thế 188 - 373m², vườn riêng 60-100m2, có những căn được sử dụng miễn phí tới 200m² cùng kiến trúc Pháp cổ điển lấy cảm hứng từ Château de Versailles. Đó là những tiện ích, cảnh quan được thiết kế không phải để số đông sử dụng mà giúp từng cá nhân tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối.

Biệt thự Vịnh Bình Minh được thiết kế sân vườn riêng sau nhà 30 - 36m².

Những “bất động sản định danh vị thế” giữa lòng đô thị

Trên khắp thế giới, không khó để bắt gặp những tư dinh được gọi là “bất động sản định danh vị thế”. Những dinh thự ở Loire Valley, The Peak hay Upper Fifth Avenue chỉ cần được nhắc tên đã gợi lên đẳng cấp, bản sắc và một tầng sống không dành cho số đông.

Tại Việt Nam, giới tinh hoa hiện đại cũng dần tìm đến với nhu cầu tương tự - sở hữu một dinh thự “hạng S” có thể tôn vinh vị thế và truyền lại niềm tự hào cho thế hệ sau. Vịnh Bình Minh chính là lời giải hoàn hảo cho ước mơ đó.

Tại phân khu này, sự hoàn hảo ấy đến từ tính tinh tuyển khắt khe. Dự án chỉ giới hạn chưa đến 250 căn biệt thự “hạng S” với đẳng cấp không nằm ở độ cao, mà được chọn lọc vì độ sâu, bao gồm: Độ sâu của kiến trúc - nơi từng chi tiết mang tính thủ công cao, lấy cảm hứng từ những lâu đài Pháp cổ điển; độ sâu của quy hoạch - nơi từng trục đường nội khu rộng 24m - 40m đến những lối dạo ven hồ được tính toán như những mạch dẫn phong thủy đem lại thịnh vượng cho gia chủ. Và cuối cùng là độ sâu của kết nối - nơi cộng đồng cư dân không hình thành từ địa lý, mà từ giá trị sống tương đồng.

Ngoài ra, dưới góc độ của giới đầu tư nhạy bén, Vịnh Bình Minh còn là một sản phẩm mang giá trị tinh tuyển về tài chính. Hiếm có dự án siêu sang nào được áp dụng chính sách giãn tiến độ xây dựng 2 năm như Vịnh Bình Minh. Nhờ đó, khách hàng chỉ cần thanh toán phần đất (gồm quyền sử dụng đất, hạ tầng, tiện ích, giá trị thương hiệu), trong khi chi phí xây dựng được dời lại sau 2 năm. Trong bối cảnh hạ tầng Tây Hà Nội đang tăng tốc và biệt thự compound trở nên khan hiếm, đây là tài sản có khả năng tăng giá kép: Vừa theo quy luật thị trường và dư địa hạ tầng, vừa theo chiều sâu biểu tượng cá nhân.

Vịnh Bình Minh đang trở thành “điểm nóng” tại thị trường phía Tây Hà Nội khi sở hữu quỹ căn giới hạn.

Trong một thế giới mà mọi thứ đang bị rút ngắn - từ hành trình đến giấc ngủ - những người thực sự hiểu về giá trị cuộc sống sẽ chọn nơi họ có thể sống thật lâu và sống thật sâu. Trong ý nghĩa đó, Vịnh Bình Minh không chỉ là bất động sản mà còn là tầng sống cao nhất, tầng hưởng thụ sâu nhất, để giới tinh hoa kết nối với chính bản thân, với gia đình, và với những giá trị vượt thời gian.