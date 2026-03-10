VinFast Viper: Xe máy điện cá tính, đổi pin 2 phút, chi phí sử dụng gần bằng 0

(VTC News) -

“Mẫu xe không có gì để chê”

Sự xuất hiện của VinFast Viper đang mang đến lựa chọn mới với phong cách hiện đại, cá tính, đồng thời bổ sung những công nghệ phù hợp với xu hướng xe điện.

Theo reviewer Lê Mạnh Linh (kênh Mê Xe), thiết kế bắt mắt là một trong những điểm gây ấn tượng nhất của Viper. Cụ thể, Viper mang dáng dấp của một mẫu xe thể thao với các đường nét mạnh mẽ. Cụm đèn trước được đặt sát hốc bánh, qua đó tăng độ nhận diện và tạo thêm cá tính cho xe. Viper có kích thước tổng thể cao ráo với khoảng sáng gầm 138 mm, chiều dài 1907 mm, chiều cao 1135 mm, vượt trội hơn nhiều mẫu xe trong phân khúc. Theo reviewer Quang Tuấn (kênh Top 5), chính ngôn ngữ thiết kế này khiến mẫu xe điện đổi pin mới nhà VinFast có ngoại hình nổi bật hơn, hiện đại hơn.

Không chỉ nổi bật về thiết kế, Viper còn gây chú ý nhờ khả năng vận hành tốt. Xe sử dụng động cơ điện tích hợp ở bánh xe có công suất tối đa 3.000 W, cho phép đạt tốc độ khoảng 70 km/h. Mức hiệu năng này đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày của người dùng. Ngoài ra, hệ thống giảm xóc đôi có bình dầu phụ giúp xe vận hành êm ái hơn trên nhiều loại mặt đường.

Một yếu tố quan trọng khác giúp việc sử dụng Viper trở nên tiện lợi hơn là công nghệ đổi pin - tính năng được thị trường mong chờ trong thời gian qua. Theo reviewer Mạnh Linh, người dùng không cần quá bận tâm về phần trăm pin còn lại hay quãng đường di chuyển nhờ cơ chế đổi pin siêu nhanh (chỉ mất 1–2 phút tại trạm đổi). Với hạ tầng đang mở rộng nhanh chóng, khoảng 45.000 tủ đổi pin đang được hoàn thiện trên toàn quốc, anh cho rằng người dùng có thể di chuyển liên tục mà không phải bận tâm tới việc nạp năng lượng.

Những đánh giá tích cực từ các reviewer cũng nhanh chóng lan sang cộng đồng người dùng, khiến Viper trở thành chủ đề được quan tâm trên nhiều diễn đàn xe máy điện. Trong đó, người dùng Phan Giang chia sẻ thẳng thắn rằng anh gần như không tìm thấy điểm trừ của xe và tính chốt mua sớm.

“Viper là chiếc xe không có gì để chê. Thiết kế đẹp, giá hợp lý, tiết kiệm nhiên liệu, tốt cho môi trường, tôi tính sắm 1 chiếc Viper đi cho tiện”, anh Phan Giang nói.

Tiết kiệm từ chi phí sở hữu đến chi phí sử dụng

Theo đánh giá của reviewer Quang Tuấn, một trong những yếu tố khiến VinFast Viper trở nên hấp dẫn là mức giá cạnh tranh. Theo công bố của nhà sản xuất, Viper có mức giá từ 39,9 triệu đồng.

“Với giá bán hiện tại, Viper là một lựa chọn quá tốt và có thể trở thành mẫu xe đắt khách trong năm 2026”, anh Quang Tuấn dự đoán.

Đó là chưa kể, khách hàng đặt cọc sớm Viper trong giai đoạn từ nay đến ngày 15/3 còn được đón nhận “cơn mưa” ưu đãi gồm mức giảm trực tiếp 6% giá niêm yết trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (khoảng 2%) và nhận thêm 1 triệu đồng ưu đãi.

Tổng cộng, khách hàng đặt cọc sớm có thể tiết kiệm hơn 4 triệu đồng. Ngoài ra, hãng còn hỗ trợ mua xe trả góp với vốn đối ứng từ 0 đồng, giúp nhiều người dùng, đặc biệt là người trẻ hoặc người mới đi làm có thể sở hữu xe mà không cần khoản tiền lớn ban đầu.

Cụ thể, người dùng Viper được miễn phí đổi pin tới tháng 6/2028, tối đa 20 lần mỗi tháng (tương đương quãng đường đi được tối thiểu 800 km/tháng). Nếu sạc tại trạm công cộng V-Green, chủ xe cũng được miễn phí sạc tới hết tháng 5/2027. Điều này đồng nghĩa với việc chi phí năng lượng gần như bằng 0 trong khoảng 2 năm tới.

Thiết kế nổi bật, vận hành ổn định và cơ chế đổi pin nhanh đang giúp VinFast Viper trở thành tâm điểm chú ý của người dùng. Với các chính sách hỗ trợ đang áp dụng đến ngày 15/3, đây là giai đoạn thuận lợi để sở hữu mẫu xe này.