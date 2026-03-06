VinFast hợp tác với 6 đại lý xe máy điện tại Indonesia, mở rộng thị trường

(VTC News) -

VinFast công bố ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) chiến lược với 6 đại lý xe máy điện tại Indonesia, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình mở rộng mạng lưới phân phối tại một trong những thị trường xe máy lớn nhất khu vực và thế giới. Thỏa thuận tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài của hãng trong việc thúc đẩy điện hóa giao thông và xây dựng hệ sinh thái di chuyển xanh toàn diện tại Indonesia.

Để chuẩn bị cho hoạt động ra mắt sản phẩm xe máy điện vào Quý II/2026, VinFast tiếp tục ký kết MOU với 6 đại lý gồm PT. IB Motor, PT. Sentrik, PT. Axara Marani, PT. Sukses Sejati Indonesia, PT. Tangguh Inti Motor, và PT. Kiki Motor Persada. Đây đều là những đối tác uy tín, có kinh nghiệm phân phối xe máy tại các khu vực trọng điểm và chia sẻ định hướng chuyển đổi sang các giải pháp di chuyển xanh.

Đại diện VinFast và các đại lý xe máy điện tại Indonesia tại lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác phân phối xe máy điện.

Theo MOU, VinFast và các đại lý sẽ tích cực phối hợp nhằm triển khai kế hoạch mở showroom tập trung tại các khu vực chiến lược với tiềm năng xanh hóa giao thông cao như Jabodetabek, Tây và Đông Java, cùng Bali. Với mật độ dân cư lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh và nhu cầu di chuyển cao, đây là những địa bàn trọng điểm trong chiến lược mở rộng mạng lưới của VinFast tại Indonesia.

Các showroom sẽ tuân thủ tiêu chuẩn triển khai quốc tế của VinFast. Trong giai đoạn đầu, hệ thống sẽ phân phối các dòng xe máy điện ứng dụng mô hình đổi pin như VinFast Flazz, VinFast Evo, VinFast Feliz II và VinFast Viper, đồng thời bổ sung các mẫu xe mới được nghiên cứu và tinh chỉnh phù hợp với điều kiện hạ tầng và thói quen sử dụng của người tiêu dùng Indonesia.

Indonesia sở hữu thị trường xe máy với quy mô lớn bậc nhất thế giới, với doanh số hàng năm đạt hàng triệu xe. Trong bối cảnh tỷ lệ thâm nhập của xe máy điện còn trong giai đoạn đầu và Chính phủ đang đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng xanh, thị trường xe máy điện Indonesia được đánh giá bước vào giai đoạn tăng tốc, mở ra cơ hội rõ nét cho những doanh nghiệp theo đuổi chiến lược dài hạn và phát triển hệ sinh thái đồng bộ.

VinFast là một trong những nhà sản xuất đầu tiên tại thị trường này tiên phong kiến tạo hệ sinh thái hỗ trợ xe máy điện ngay từ giai đoạn chuẩn bị đưa sản phẩm ra thị trường. Bên cạnh mở rộng mạng lưới phân phối, hãng tích cực phối hợp cùng đối tác chiến lược để hoàn thiện hệ thống dịch vụ - hậu mãi, nổi bật là mô hình tủ đổi pin do công ty phát triển hạ tầng sạc toàn cầu V-Green triển khai.

Ngay khi sản phẩm VinFast chính thức ra mắt, khách hàng có thể sử dụng mạng lưới tủ đổi pin đang được thí điểm tại khu vực Jabodetabek, qua đó trực tiếp trải nghiệm giải pháp sử dụng xe máy điện linh hoạt và thuận tiện. Cách tiếp cận đồng bộ giữa sản phẩm, hạ tầng và dịch vụ không chỉ tạo lợi thế cạnh tranh bền vững mà còn góp phần định hình tiêu chuẩn mới cho thị trường.

Trước đó, VinFast đã công bố chiến lược đưa xe máy điện ra thị trường quốc tế và ký kết hợp tác với các đại lý tại Philippines. Theo kế hoạch, trong năm 2026, VinFast sẽ đẩy mạnh mở rộng kinh doanh xe máy điện tại 5 thị trường quốc tế trọng điểm gồm Philippines, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia.

Bà Võ Thị Cẩm Tú, Giám đốc điều hành VinFast Xe máy điện thị trường quốc tế, cho biết: “Việc tiếp tục mở rộng hợp tác với các đại lý Indonesia thể hiện quyết tâm của VinFast trong việc nhanh chóng xây dựng mạng lưới phân phối và dịch vụ vững chắc tại thị trường này. Chúng tôi không chỉ mang đến sản phẩm chất lượng cao mà còn triển khai hệ sinh thái toàn diện, từ bán hàng, hậu mãi đến hạ tầng sạc và đổi pin, nhằm tạo nền tảng phát triển bền vững và lâu dài cùng các đối tác địa phương”.

Sau hai năm hiện diện tại Indonesia, VinFast đã giới thiệu danh mục ô tô điện đa dạng từ các mẫu SUV đến dòng xe phục vụ kinh doanh vận tải, đồng thời đưa nhà máy tại Subang vào vận hành. Cùng với đó là quá trình hoàn thiện hệ sinh thái di chuyển xanh, mở rộng mạng lưới đại lý và xưởng dịch vụ, phát triển hạ tầng trạm sạc thông qua hợp tác với V-Green, cũng như hợp tác với các ngân hàng và công ty tài chính lớn.

Trong năm 2026, hãng chính thức gia nhập thị trường xe máy điện Indonesia, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong chiến lược phát triển và đầu tư bền vững tại quốc gia này. Thông qua các chính sách linh hoạt và cam kết đầu tư dài hạn, VinFast đang từng bước tạo điều kiện để người tiêu dùng Indonesia tiếp cận và tham gia sâu hơn vào xu hướng giao thông xanh toàn cầu.