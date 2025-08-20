Vinataba khẳng định vai trò phụ nữ trong chiến lược phát triển bền vững

(VTC News) -

Trong bối cảnh kinh tế biến động, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) vẫn giữ nguyên cam kết: Bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập và mở rộng tiếng nói của phụ nữ trong hệ thống quản trị. Đây không phải là tuyên ngôn, mà được chứng minh bằng những con số cụ thể.

Nền tảng từ chính sách thực chất

Hiện lao động nữ chiếm trên 31% lực lượng của Vinataba, tương đương hơn 2.300 người. Thu nhập bình quân toàn Tổng công ty tăng từ 18,72 triệu đồng/tháng (năm 2021) lên 25,64 triệu đồng/tháng (năm 2024), mức tăng gần 37%. Tăng trưởng này phản ánh sự ổn định và ưu tiên nguồn lực cho đời sống người lao động, đặc biệt là nữ giới.

Bà Nguyễn Diệu Hương – Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Vinataba, phát biểu tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới, công tác vận động nữ công nhân viện chức, lao động và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” giai đoan 2021 – 2025.

Trong bốn năm (2021–2024), Vinataba đã chi hơn 12 tỷ đồng cho các hoạt động chăm lo đời sống phụ nữ. Từ chính sách thai sản, giờ nghỉ nuôi con, khám sức khỏe định kỳ đến những chương trình tuyên dương, khen thưởng. Đó là các biện pháp thiết thực, không chỉ tạo điều kiện về vật chất, mà còn nâng cao vị thế tinh thần của lao động nữ.

Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trở thành điểm nhấn trong thi đua toàn hệ thống. Tỷ lệ 85–90% phụ nữ đạt danh hiệu hằng năm cho thấy sự hưởng ứng sâu rộng, được công nhận cả ở cấp công đoàn ngành. Quan trọng hơn, nhiều sáng kiến kỹ thuật, cải tiến quy trình sản xuất tại các đơn vị thành viên đều mang dấu ấn của lao động nữ.

Vai trò lãnh đạo nữ trong Vinataba ngày càng rõ nét. Hiện Tổng công ty có 1 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, 2 Phó Tổng giám đốc, 18 trưởng hoặc phó phòng ban và 6 giám đốc, phó giám đốc đơn vị là nữ. Ở cấp công đoàn, phụ nữ chiếm 53,3% Ban Chấp hành và 40% Ban Thường vụ. Điều đó khẳng định tiếng nói của nữ giới không chỉ dừng ở lực lượng lao động, mà đã hiện diện ngay trong quá trình hoạch định chính sách.

Vinataba cũng đặc biệt quan tâm đến gia đình của người lao động. Trong giai đoạn 2021–2025, có 533 lượt con em cán bộ, công nhân, viên chức đạt thành tích học tập xuất sắc từ cấp tỉnh đến quốc tế được tuyên dương, với mức thưởng 235,4 triệu đồng. Hơn 720 triệu đồng được dành để hỗ trợ trẻ khuyết tật và các trường hợp khó khăn. Những con số này cho thấy Vinataba coi bình đẳng giới gắn liền với phúc lợi gia đình và an sinh xã hội.

Định hướng dài hạn, bền vững

Giai đoạn 2025–2030, Vinataba đặt bình đẳng giới là một nhiệm vụ trọng tâm, song hành cùng chiến lược phát triển bền vững. Điểm nhấn nằm ở việc bảo vệ quyền lợi phụ nữ trong quá trình sắp xếp lao động và cổ phần hóa. Chính sách sẽ được triển khai đồng bộ giữa công đoàn và chuyên môn để bảo đảm việc làm và tâm lý ổn định.

Vinataba cam kết tạo điều kiện để lao động nữ tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn, kỹ năng quản lý, ngoại ngữ, tin học, lý luận chính trị. Đây là nền tảng để phụ nữ có cơ hội thăng tiến, đảm nhiệm nhiều hơn các vị trí lãnh đạo trong tương lai.

Bên cạnh đó, Vinataba khuyến khích xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc, thúc đẩy nam giới chia sẻ việc nhà để phụ nữ có thêm điều kiện phát triển sự nghiệp. Các chính sách hỗ trợ dành cho phụ nữ đơn thân, có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được duy trì như một phần của cam kết nhân văn.

Ông Hà Quang Hòa – Tổng Giám đốc Vinataba (bên phải) - cùng lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Ông Hà Quang Hòa – Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam - khẳng định: “Bình đẳng giới đã tạo nên những chuyển biến tích cực, giúp phụ nữ Vinataba vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa giữ vai trò trong gia đình và đời sống văn hóa. Đây không chỉ là yếu tố nội bộ, mà còn là đòn bẩy để Vinataba vượt qua thách thức, khẳng định vị thế trong ngành và đóng góp cho xã hội”.

Với cách tiếp cận dựa trên số liệu, chính sách rõ ràng và sự tham gia thực chất của phụ nữ ở mọi cấp độ, Vinataba đang chứng minh bình đẳng giới không dừng ở khẩu hiệu, mà trở thành thước đo năng lực quản trị, cũng như nền tảng phát triển bền vững của doanh nghiệp.