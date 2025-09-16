VinaCapital chúc mừng Chicilon Media được phê duyệt mở 4G

(VTC News) -

Là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông kỹ thuật số ngoài trời, công ty chính thức công bố việc hoàn tất kết nối 4G toàn diện cho hệ thống màn hình thang máy trên toàn quốc, đồng thời đưa vào vận hành hệ thống thống kê lưu lượng và phát sóng quảng cáo theo thời gian thực. Đây được coi là một cột mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong hạ tầng quảng cáo số tại Việt Nam.

Quỹ đầu tư danh tiếng VinaCapital đã gửi thư chúc mừng, đánh giá cao những đột phá công nghệ và nỗ lực chuyển đổi số của Chicilon Media trong ngành quảng cáo.

Trong thư chúc mừng, VinaCapital nhấn mạnh Chicilon Media là đơn vị tiên phong hoàn tất nâng cấp màn hình quảng cáo thang máy lên 4G, không chỉ sở hữu khả năng truyền tải và cập nhật nội dung từ xa theo thời gian thực, mà còn tích hợp hệ thống thống kê lưu lượng, giúp quảng cáo đạt được “có thể đo lường, có thể theo dõi, có thể tối ưu”. Điều này cho phép khách hàng quảng cáo nắm rõ số lượng toà nhà, màn hình, thời lượng và tần suất phát sóng, đồng thời thông qua mô hình dữ liệu của Kantar Media để phân tích sâu về cơ cấu đối tượng khán giả.

VinaCapital khẳng định, bước tiến này đã nâng tầm tính khoa học và minh bạch của hoạt động quảng cáo, đồng thời phát đi tín hiệu rõ ràng: Ngành quảng cáo Việt Nam đang dịch chuyển từ “cạnh tranh về quy mô” sang “cạnh tranh về hiệu quả”, trong đó Chicilon Media là đơn vị tiên phong dẫn dắt.

Dựa trên nền tảng 4G và hệ thống thống kê lưu lượng, Chicilon Media đã xây dựng được một vòng tròn dữ liệu khép kín trong quảng cáo:

• Tính minh bạch: độ phủ toà nhà, tần suất phát sóng, đối tượng tiếp cận đều được đo lường;

• Hiểu biết khán giả: quy mô và cơ cấu người xem được thể hiện một cách khoa học;

• Theo dõi tương tác: tính năng NFC “chạm để kết nối” dự kiến ra mắt tháng 10 sẽ ghi nhận chính xác hành vi kích hoạt và chuyển đổi của người dùng.

Giá trị quảng cáo “được nhìn thấy, được ghi nhớ, có thể chuyển đổi” này hoàn toàn phù hợp với nhu cầu cốt lõi của các ngành hàng như FMCG, ô tô, điện tử gia dụng, tài chính, chứng khoán… VinaCapital cho rằng thực tiễn của Chicilon Media không chỉ đưa ngành tiến gần hơn tới chuẩn mực quốc tế, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của các thương hiệu nội địa.

Đợt nâng cấp này cũng đồng thời hưởng ứng chiến lược phát triển kinh tế số quốc gia và định hướng xây dựng đô thị thông minh. Các màn hình quảng cáo thông minh đang dần trở thành một phần quan trọng của không gian công cộng; việc số hoá và kết nối mạng không chỉ giúp nâng cao tính hiện đại trong quản lý đô thị, mà còn cho phép kiểm chứng hiệu quả quảng cáo một cách khoa học, thúc đẩy tính tự giác trong ngành và tăng niềm tin của khách hàng.

Trong thư chúc mừng, VinaCapital nhấn mạnh: “Chicilon Media không chỉ là thành công của một doanh nghiệp, mà còn là thành công của sự nâng cấp ngành quảng cáo Việt Nam, đồng thời là một bước tiến quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của đất nước”.

Ông Guo Zhi Feng – Chủ tịch HĐQT Chicilon Media - chia sẻ: “Lời chúc mừng từ VinaCapital không chỉ là sự công nhận dành cho công ty, mà còn là sự ủng hộ đối với quá trình chuyển đổi của cả ngành. Chúng tôi sẽ tiếp tục lấy công nghệ làm động lực, xây dựng hệ sinh thái quảng cáo được nhìn thấy, được tin tưởng, có thể chuyển đổi”.

Với sự phát triển mạnh mẽ của mạng 4G và năng lực dữ liệu hoá, Chicilon Media sẽ tiếp tục nâng cao giá trị cho khách hàng, đồng thời tạo ra lợi ích lớn hơn cho các nhà đầu tư và xã hội.