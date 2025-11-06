Vietnam Airlines tiên phong ra mắt mùi hương thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam

(VTC News) -

Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam ra mắt mùi hương thương hiệu riêng mang tên Nhã, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình không ngừng nâng tầm trải nghiệm khách hàng. Mùi hương thương hiệu sẽ được chính thức triển khai trên các đường bay trọng điểm do Hãng khai thác cùng một số phòng khách Bông Sen Vàng.

Nghệ sĩ mùi hương Rei Nguyễn trò chuyện cùng hành khách, kể lại câu chuyện mùi hương thương hiệu của Vietnam Airlines.

Với Vietnam Airlines, hương thơm là ngôn ngữ vô hình của cảm xúc, là sợi dây kết nối tinh tế giữa thương hiệu và hành khách, khơi dậy cảm giác thư thái, thân thuộc và đẳng cấp. Dự án mùi hương thương hiệu được khởi xướng với mong muốn mang đến cho hành khách một không gian tràn ngập cảm xúc, nơi mỗi làn hương lưu lại như một ký ức đẹp trên hành trình bay cùng Vietnam Airlines.

Nhã gửi gắm đến những vị khách Việt Nam cảm giác được về nhà.

Lấy cảm hứng từ hoa sen, biểu tượng của sự thanh tao và tinh tế, Vietnam Airlines cùng nghệ sĩ mùi hương Rei Nguyễn thống nhất phát triển mùi hương thương hiệu Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam mang phong thái thanh lịch, nhã nhặn.

Với thông điệp “Một mùi hương thanh nhã đồng hành cùng hành khách trên các chuyến bay của Vietnam Airlines”, Hãng mong muốn mang đến một hành trình đầy cảm xúc (A journey of Scents and also a journey of Sen), nơi mỗi làn hương lan tỏa nhẹ nhàng đều gợi lên nét tinh tế của văn hóa Việt trên bầu trời.

Hành khách quốc tế hào hứng check-in cùng quà tặng Nhã.

Vietnam Airlines lựa chọn nghệ sĩ mùi hương Rei Nguyễn cùng đội ngũ chuyên gia người Việt đồng hành để đem đến từng nốt hương kết tinh từ những nguyên liệu gần gũi, đậm bản sắc dân tộc: Sen Tam Cốc (Ninh Bình) dịu dàng, Trà mạn Thái Nguyên sâu lắng, Cốm làng Vòng (Hà Nội) tươi non, Bưởi Thanh Trà đậm chất Huế, Bưởi Đoan Hùng đất Tổ Phú Thọ thanh mát và Quýt Lai Vung (Đồng Tháp) thân thương. Tất cả hòa quyện thành bản giao hưởng hương thơm vừa quen vừa mới, như một lời tri ân gửi đến cội nguồn văn hóa Việt Nam.

Nhã gửi tới những người bạn năm châu thêm một ký ức về Việt Nam đẹp đẽ.

Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, ông Đặng Anh Tuấn, chia sẻ: “Với LotuScent, Vietnam Airlines tiếp tục khẳng định nỗ lực nâng tầm trải nghiệm 5 sao quốc tế. Không chỉ chăm chút cho những yếu tố hữu hình, chúng tôi còn đầu tư cho những trải nghiệm vô hình, nơi cảm xúc và dấu ấn thương hiệu được lan tỏa.

Hành khách trên chuyến bay hào hứng với minigame đoán nốt hương của Nhã.

Mỗi tầng hương của LotuScent lại mang theo hơi thở của một vùng đất ở Việt Nam và cùng gặp nhau trên khoang bay, nơi giao hòa của mọi miền hương sắc Việt. Từ sự dung dị đến tinh tế, tất cả được chắt lọc và gom lại trong một điểm chạm duy nhất là “Nhã”, biểu tượng cho tinh thần thanh lịch và tinh tế của Vietnam Airlines”.

Hành khách ấn tượng với Nhã, món quà thuần Việt từ Vietnam Airlies.

Vietnam Airlines mang LotuScent lên khoang bay với biến thể "Hương nương theo gió lên trời". Lớp hương gợi liên tưởng đến buổi trà chiều nhẹ nhàng, ấm áp, mang lại cảm giác thư thái và gần gũi cho hành khách. Mùi hương sẽ được lan tỏa trong hai khoảnh khắc đặc biệt, đón khách lên và tiễn khách rời tàu bay như một “nghi thức hương thơm” đặc trưng, góp phần hoàn thiện trải nghiệm 5 sao mang đậm dấu ấn văn hóa Việt.

Nhã - chuẩn mực thanh tao.

Từ tông mùi gốc, nghệ sĩ Rei Nguyễn cùng ekip tiếp tục nghiên cứu và phát triển các biến thể mùi hương riêng biệt, phù hợp với từng không gian dịch vụ, bảo đảm tính nhận diện thống nhất và trải nghiệm hài hòa trên toàn hệ thống của Vietnam Airlines. Trong tương lai, những biến thể này sẽ được triển khai tại các điểm chạm như phòng khách thương gia và buồng vệ sinh tàu bay, góp phần hoàn thiện hành trình bay trọn vẹn, nơi mỗi giác quan đều được chăm chút tinh tế.

Nhã đem đến ấn tượng về một Vietnam Airlines chăm chút từng trải nghiệm khách hàng.

Hơn cả một mùi hương, LotuScent là hơi thở của văn hóa Việt được nâng lên cùng đôi cánh Vietnam Airlines, nơi hương sắc từ mọi miền đất nước cùng hòa quyện để tạo nên một bản giao hưởng duy nhất: “Nhã”. Với hành trình ấy, Vietnam Airlines hứa hẹn sẽ mang đến sự tinh tế, cảm xúc và sự tận tâm phục vụ khách hàng với tất cả trái tim.

