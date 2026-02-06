Vietnam Airlines ra website: 'Cửa ngõ số' trong chiến lược hãng hàng không 5 sao

(VTC News) -

Ngày 6/2 – Vietnam Airlines chính thức ra mắt website thương mại điện tử thế hệ mới, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số toàn diện và chiến lược định vị hãng hàng không 5 sao. Việc vận hành website thế hệ mới không chỉ giúp tối ưu kênh bán vé trực tuyến, mà còn đặt nền móng cho một hạ tầng số đóng vai trò trung tâm trong chiến lược chuyển đổi số của Vietnam Airlines.

Trong bối cảnh hành vi tiêu dùng dịch chuyển mạnh sang môi trường trực tuyến, Vietnam Airlines xác định nền tảng số là yếu tố then chốt để nâng cao trải nghiệm khách hàng và tăng năng lực cạnh tranh. Website mới được phát triển phù hợp với các định hướng lớn về chuyển đổi số, thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ hiện đại, đồng thời chuẩn hóa trải nghiệm theo tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao quốc tế.

Ông Đặng Anh Tuấn, PTGĐ Vietnam Airlines, nhấn mạnh: “Website mới không chỉ là một sản phẩm công nghệ, mà là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm đưa Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không số hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây là nơi khách hàng có thể cảm nhận trọn vẹn tinh thần dịch vụ, bản sắc thương hiệu và triết lý lấy khách hàng làm trung tâm của Vietnam Airlines.”

So với phiên bản trước, website mới được thiết kế theo hướng hiện đại, trẻ trung, thân thiện phù hợp hơn với khách hàng. Bố cục được tổ chức lại nhằm giúp khách hàng tập trung vào các thao tác chính như mua vé, quản lý đặt chỗ, làm thủ tục… Thanh điều hướng linh hoạt cùng luồng đặt vé được sắp xếp khoa học giúp rút ngắn thời gian thao tác và hạn chế sai sót trong quá trình đặt chỗ.

Một điểm đáng chú ý, khu vực giới thiệu dịch vụ các hạng vé được lấy cảm hứng thiết kế từ boarding pass, cho phép hành khách nhanh chóng so sánh quyền lợi giữa các hạng Phổ thông, Phổ thông đặc biệt và Thương gia. Các yếu tố màu sắc, hình ảnh và bố cục được chọn lọc kỹ lưỡng, vừa thể hiện tinh thần hiện đại, vừa gợi nhắc những giá trị văn hóa Việt Nam, yếu tố làm nên bản sắc riêng của Vietnam Airlines trên bản đồ hàng không quốc tế.

Đặc biệt, website mới tích hợp chatbot AI thông minh, đóng vai trò là trợ lý số hỗ trợ chăm sóc khách hàng trực tuyến 24/7. Với khả năng phản hồi nhanh, chính xác và hỗ trợ đa ngôn ngữ, chatbot giúp tối ưu thời gian tìm kiếm thông tin. Cùng với hệ thống chăm sóc khách hàng đa kênh, chatbot AI tích hợp trên website góp phần hoàn thiện hệ thống chăm sóc khách hàng của Vietnam Airlines, rút ngắn thời gian phản hồi và nâng cao hiệu quả tương tác với khách hàng, đem lại trải nghiệm dịch vụ thân thiện và liền mạch.

Bên cạnh giao diện, website mới được nâng cấp mạnh mẽ về khả năng cá nhân hóa trải nghiệm. Dựa trên phân tích dữ liệu hành vi, lịch sử tìm kiếm và vị trí địa lý, hệ thống có thể tự động gợi ý hành trình, ưu đãi và dịch vụ phù hợp với từng khách hàng. Khách lần đầu truy cập sẽ được gợi mở những điểm đến nổi bật, trong khi khách quay lại có thể nhanh chóng tiếp cận các hành trình hoặc dịch vụ từng quan tâm. Các thông điệp ưu đãi, nhắc nhở đặt vé dở dang hay gợi ý dịch vụ bổ trợ được hiển thị đúng thời điểm, góp phần hỗ trợ ra quyết định mà không gây cảm giác phiền nhiễu.

Website mới cũng được phát triển theo tư duy hệ sinh thái, cho phép hành khách quản lý toàn bộ hành trình trên một nền tảng thống nhất. Ngoài đặt vé máy bay, khách hàng có thể chủ động mua thêm hành lý, suất ăn, chọn chỗ ngồi, nâng hạng ghế, quản lý booking, theo dõi tình trạng chuyến bay và hành lý theo thời gian thực. Trong thời gian tới, Vietnam Airlines định hướng mở rộng tích hợp các dịch vụ bổ trợ như khách sạn, tour du lịch và ưu đãi dành riêng cho hội viên Bông Sen Vàng, từng bước hoàn thiện trải nghiệm xuyên suốt trước, trong và sau chuyến bay.

Website mới được phát triển cùng đối tác công nghệ Tập đoàn FPT, sử dụng hệ thống quản trị nội dung, quản trị trải nghiệm khách hàng của Adobe và đặt trên nền tảng cloud-native, giúp tăng tốc độ tải trang và đảm bảo khả năng vận hành ổn định ngay cả trong các giai đoạn cao điểm. Luồng đặt vé được tối ưu về tốc độ phản hồi, thao tác mượt mà và khả năng thích ứng trên nhiều thiết bị, từ máy tính đến điện thoại di động. Website cũng tuân thủ các tiêu chuẩn hiển thị nội dung WCAG của World Wide Web (W3C), đáp ứng yêu cầu của nhà chức trách Mỹ về khả năng tiếp cận đối với người khuyết tật.

Việc ra mắt website thương mại điện tử thế hệ mới cho thấy quyết tâm của Vietnam Airlines trong việc đầu tư bài bản cho hạ tầng số, coi công nghệ là đòn bẩy nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng dịch vụ. “Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cấp, mở rộng các dịch vụ số, lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm, để mỗi hành trình cùng Vietnam Airlines không chỉ thuận tiện mà còn mang lại cảm xúc và giá trị bền vững”, ông Đặng Anh Tuấn khẳng định.

Trong bức tranh chuyển đổi số của Vietnam Airlines, website mới không chỉ là một sản phẩm công nghệ, mà còn là lời khẳng định về tầm nhìn dài hạn của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam trên hành trình chinh phục chuẩn mực 5 sao và hội nhập sâu rộng với ngành hàng không thế giới.