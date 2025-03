Vietnam Airlines nâng cao năng lực quản lý khủng hoảng

(VTC News) -

Trong hai ngày 27 - 28/3, Hãng hàng không Quốc gia tổ chức chương trình diễn tập và hội thảo quản lý khủng hoảng với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế hàng đầu. Sự kiện này không chỉ giúp nâng cao khả năng xử lý tình huống mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của Vietnam Airlines trong việc duy trì vị thế tiên phong và phát triển bền vững trong ngành hàng không nước ta.

Ông John Bailey - bậc thầy trong lĩnh vực xử lý khủng hoàng truyền thông, Giám đốc điều hành Global Communications Consulting.

Diễn tập tình huống xấu nhất để xây dựng và chuẩn bị kịch bản tốt nhất

Lãnh đạo Vietnam Airlines cho biết, chương trình diễn ra với hai hoạt động trọng tâm là thực hành xử lý khủng hoảng và hội thảo quản lý khủng hoảng. Đáng chú ý, chương trình có sự tham gia của ông John Howard Bailey - bậc thầy trong lĩnh vực truyền thông khủng hoảng, CEO Global Communication Consulting và bà Abigail Pollard - Chuyên gia về quản lý khủng hoảng hàng không, CEO Blakes Consulting Services và Luật sư Mert Hifzi - cố vấn pháp lý uy tín.

Chương trình diễn tập tập trung vào việc phân tích các sự cố hàng không gần đây trên thế giới; thực hành kích hoạt và xử lý khủng hoảng qua các ví dụ điển hình; đồng thời đánh giá và tư vấn cải tiến hệ thống tài liệu, quy trình hiện hành của Vietnam Airlines.

Luật sư Mert Hifzi - cố vấn pháp lý uy tín, hãng luật HFW.

Đặc biệt, một phiên diễn tập riêng cho lãnh đạo Vietnam Airlines với một tình huống giả định cụ thể đã được thực hiện bài bản, tập trung vào vai trò chủ chốt trong xử lý khủng hoảng, đảm bảo sự chủ động và thống nhất trong mọi tình huống.

Chia sẻ tại sự kiện, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa khẳng định: “Quản lý khủng hoảng không chỉ là phản ứng khi sự cố xảy ra, mà là sự chuẩn bị, phòng ngừa để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn. Vietnam Airlines đưa ra tình huống diễn tập xấu nhất để xây dựng và chuẩn bị kịch bản tốt nhất.

Bà Abigail Pollard, chuyên gia về quản lý khủng hoảng, thuyết trình tại sự kiện.

Là Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines ý thức sâu sắc về trách nhiệm đảm bảo an toàn, duy trì hoạt động ổn định và bảo vệ uy tín, không chỉ của hãng mà còn của ngành hàng không Việt Nam trên trường quốc tế.”

Trong khi đó, Hội thảo Quản lý Khủng hoảng là nơi các chuyên gia quốc tế và lãnh đạo ngành hàng không cùng thảo luận về ứng phó khủng hoảng thông qua bài học từ vụ việc của các hãng hàng không trên thế giới.

Các chuyên gia thảo luận tại hội thảo.

Đây không chỉ là cơ hội học hỏi từ kinh nghiệm quốc tế mà còn là dịp để Vietnam Airlines hoàn thiện năng lực ứng phó trong bối cảnh ngành hàng không đối mặt với nhiều thách thức, như sự cố kỹ thuật, khai thác, thiên tai, dịch bệnh, tấn công mạng và khủng hoảng truyền thông.

Cũng tại Hội thảo, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà nhấn mạnh, công tác quản lý khủng hoảng không chỉ là câu chuyện về hệ thống hay quy trình, mà còn nằm ở tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của mỗi cá nhân. Vì vậy, ở mỗi cán bộ, nhân viên Vietnam Airlines luôn giữ vững tinh thần “Không khoan nhượng với rủi ro”, chung tay xây dựng môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp và sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức.

Nền tảng phát triển bền vững

Cần phải nói rằng, an toàn và khai thác là những nền tảng cốt yếu để ngành hàng không có thể phát triển bền vững. Với hàng không, an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu và là giá trị cốt lõi.

Hãng hàng không quốc gia Việt Nam được Airline Ratings (tổ chức uy tín quốc tế chuyên đánh giá về mức độ an toàn và chất lượng dịch vụ của 385 hãng hàng không toàn cầu) xếp hạng trong Top 25 Hãng hàng không an toàn nhất thế giới năm 2025 dựa trên những đánh giá của năm 2024.

Các chuyên gia sát sáo theo dõi quá trình diễn tập.

Theo đó, Vietnam Airlines xếp thứ 22/25 hãng hàng không an toàn nhất thế giới. Cùng trong danh sách còn có các hãng hàng không uy tín khác như Emirates, Qatar Airways, All Nippon Airways…

Xếp hạng được Airline Ratings đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí khắt khe, bao gồm các sự cố nghiêm trọng trong hai năm qua, tuổi đời máy bay, quy mô đội bay, tỷ lệ sự cố, lợi nhuận, chứng nhận IOSA, kỹ năng đào tạo phi công…

Bà Sharon Petersen, CEO của AirlineRatings, chia sẻ: “Vietnam Airlines không xảy ra bất kỳ tai nạn và sự cố nghiêm trọng nào trong suốt nhiều năm qua. Hãng hiện khai thác đội bay gồm 100 máy bay hiện đại với độ tuổi trung bình dưới 10 năm và đã duy trì chứng nhận an toàn khai thác IOSA liên tục kể từ năm 2006.

Bên cạnh đó, ngành hàng không Việt Nam cũng có những bước tiến lớn trong việc nâng cao an toàn với hệ thống sân bay được cải thiện, nâng cấp hệ thống dẫn đường và các quy trình nghiêm ngặt hơn. Tất cả những yếu tố này giúp Vietnam Airlines vững vàng có mặt trong Top 25 của chúng tôi.”

Câu chuyện quản lý an toàn, quản lý khủng hoảng, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra không phải là chuyện bây giờ mới nói tại Vietnam Airlines.

Lãnh đạo Vietnam Airlines cho hay Vietnam Airlines là đơn vị hàng không đầu tiên tại Việt Nam được cấp chứng chỉ an toàn khai thác IOSA của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và liên tục duy trì chứng chỉ này từ năm 2006.

Vietnam Airlines cũng đồng thời xây dựng thành công hệ thống quản lý an toàn (SMS) từ năm 2007, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao nhất của quốc tế và được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn làm điểm mẫu để các đơn vị hàng không nội địa khác xây dựng, hoàn thiện tài liệu an toàn.

Liên quan đến hoạt động quan trọng bậc nhất này, năm 2023, Vietnam Airlines được IATA lựa chọn là hãng hàng không chủ nhà đăng cai Hội nghị An toàn và Khai thác thế giới. Sự lựa chọn của IATA khẳng định tầm ảnh hưởng, năng lực, uy tín của Hãng hàng không Quốc gia nói riêng và ngành hàng không dân dụng nói chung.

Cũng tại hội nghị này, Vietnam Airlines là hãng hàng không tiên phong ký Hiến chương về Văn hóa An toàn của IATA, tham gia tích cực vào xây dựng, triển khai và thúc đẩy văn hóa an toàn của ngành hàng không thế giới và Việt Nam.

Trước đó năm 2021, Vietnam Airlines cũng vượt qua những tiêu chuẩn đánh giá khắt khe về an toàn của Cục Hàng không Hoa Kỳ, trở thành hãng hàng không đầu tiên và duy nhất của Việt Nam thực hiện chuyến bay thường lệ đến quốc gia này.

Nhờ những nỗ lực không ngừng trong việc đảm bảo an toàn khai thác, Vietnam Airlines đạt được Xếp hạng Văn hóa An toàn Sáng tạo 6,2/7, phản ánh cam kết mạnh mẽ của hãng trong việc xây dựng và duy trì một môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp, và hiệu quả.