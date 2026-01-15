Vietnam Airlines mở 4 đường bay nội địa từ Hải Phòng

(VTC News) -

Từ tháng 2/2026, Vietnam Airlines chính thức khai thác thêm 4 đường bay kết nối Hải Phòng với Buôn Ma Thuột, Cam Ranh (Khánh Hòa), Phú Quốc và Cần Thơ.

Theo đó, đường bay Hải Phòng - Cam Ranh được khai thác với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày.

Hai đường bay Hải Phòng - Buôn Ma Thuột và Hải Phòng - Cần Thơ có 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần, vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu và Chủ nhật.

Đường bay Hải Phòng - Phú Quốc khai thác 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần, vào các ngày thứ Ba, Năm và Bảy.

Vietnam Airlines mở rộng phát triển mạng bay nội địa từ Hải Phòng. (Ảnh: Vietnam Airlines)

Với việc đưa vào khai thác các đường bay mới, tổng số đường bay nội địa kết nối Hải Phòng của Vietnam Airlines tăng lên 6 đường, tạo thêm lựa chọn di chuyển cho hành khách khu vực duyên hải Bắc Bộ.

Trong giai đoạn đầu khai thác, hãng mở bán vé trên các đường bay mới với mức giá từ 359.000 đồng/chiều (chưa bao gồm thuế, phí).

Hải Phòng hiện là một trong những trung tâm công nghiệp, logistics và cảng biển lớn của khu vực phía Bắc, đồng thời giữ vai trò cửa ngõ giao thương quan trọng của vùng duyên hải Bắc Bộ.

Việc khai thác các đường bay thẳng từ Hải Phòng tới các địa phương phía Nam và Tây Nguyên giúp rút ngắn thời gian di chuyển, qua đó mang lại sự thuận tiện hơn cho người dân, doanh nghiệp và du khách trong khu vực.

Theo đại diện Vietnam Airlines, việc mở rộng mạng bay nội địa từ Hải Phòng nằm trong kế hoạch điều chỉnh và phát triển mạng đường bay phù hợp với nhu cầu thị trường, trong bối cảnh ngành hàng không đang tái cấu trúc sau giai đoạn phục hồi.