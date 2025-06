Vietnam Airlines ký kết hợp tác với Ngân hàng ING

Vietnam Airlines và Ngân hàng ING đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác tài chính, với quy mô tài trợ vốn lên tới 1,5 tỷ USD. Mối quan hệ mang tính bước ngoặt này sẽ phục vụ các dự án đầu tư trọng điểm, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng mạng đường bay quốc tế của Vietnam Airlines trong giai đoạn tới.

Sự kiện diễn ra dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Pháp, trong khuôn khổ chuyến công tác của đoàn Chính phủ Việt Nam làm việc với các đối tác tại Pháp.

Qua hợp tác này, Ngân hàng ING tái khẳng định sự quan tâm mạnh mẽ trong việc cung cấp các khoản vay dành cho các dự án chiến lược của Vietnam Airlines, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và mở rộng mạng đường bay quốc tế. Bên cạnh đó, ING cũng bày tỏ thiện chí đồng hành, tư vấn và thu xếp vốn để hỗ trợ Vietnam Airlines trong tương lai.

Ông Lê Đức Cảnh, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, chia sẻ: “Chúng tôi vui mừng được hợp tác với ING, một định chế tài chính hàng đầu châu Âu sở hữu mạng lưới toàn cầu và kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực tài trợ hàng không, cũng như hợp tác với các tổ chức tín dụng xuất khẩu uy tín thế giới.

Đây là khoản tài trợ quy mô lớn, thể hiện sự tin tưởng của đối tác quốc tế vào năng lực điều hành, tính minh bạch tài chính và chiến lược phát triển dài hạn của Vietnam Airlines. Thỏa thuận này đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận các nguồn vốn bền vững và có tính chiến lược, giúp Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng mạng bay toàn cầu, góp phần củng cố vị thế của Hãng trên thị trường quốc tế.”

Ông Jason Ong, Giám đốc Quốc gia ING Việt Nam và Indonesia, cho biết: “Vietnam Airlines là một đối tác quan trọng thúc đẩy sự kết nối toàn cầu và tăng trưởng trong khu vực châu Á. Chúng tôi luôn tự hào được tăng cường mối quan hệ với Vietnam Airlines như một đối tác tài chính chiến lược và đáng tin cậy.

Biên bản ghi nhớ này không chỉ thể hiện tham vọng chung của chúng tôi trong việc mở rộng phạm vi toàn cầu, mà còn khẳng định cam kết về tài chính có trách nhiệm nhằm hỗ trợ sự phát triển lâu dài và bền vững trong ngành hàng không.”

Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ lâu dài giữa Vietnam Airlines và ING. Trước đó, vào năm 2015, ING cũng thu xếp khoản vay trị giá 570 triệu USD để tài trợ cho 4 máy bay thân rộng của Vietnam Airlines. Trong giai đoạn COVID-19, ING phối hợp cùng các bên liên quan tái cơ cấu các khoản vay với tổng giá trị khoảng 80 triệu USD, góp phần giảm áp lực dòng tiền và hỗ trợ Vietnam Airlines vượt qua giai đoạn khó khăn.

Cũng tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Pháp, Vietnam Airlines và Công ty Safran Electronics & Defense thuộc Tập đoàn Safran ký Biên bản ghi nhớ về việc thuê hệ thống phân tích dữ liệu bay cho giai đoạn 2026–2030. Đây là giải pháp giúp Hãng tuân thủ các quy định về an toàn bay đối với toàn bộ đội tàu bay đang sử dụng.

Hệ thống phân tích dữ liệu bay cho phép phát hiện các tình huống có nguy cơ uy hiếp an toàn, không tuân thủ các giới hạn của tàu bay và quy trình khai thác tiêu chuẩn. Đồng thời, hệ thống giúp giám sát, đo lường liên tục để xác định xu hướng trong hoạt động bay, hỗ trợ điều tra sự cố và duy trì độ tin cậy của tàu bay. Việc triển khai giải pháp này góp phần nâng cao mức độ an toàn bay cho phi công, hỗ trợ công tác bảo trì dự phòng, qua đó cải thiện hiệu quả khai thác đội tàu bay của Vietnam Airlines.

Các thỏa thuận được ký kết lần này đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số và phát triển bền vững của Hãng. Đây không chỉ là nỗ lực nội tại nhằm nâng cao sức cạnh tranh, mà còn thể hiện rõ vai trò tiên phong của Vietnam Airlines trong việc kết nối Việt Nam với thế giới. Đồng thời, các thỏa thuận này còn góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình hội nhập quốc tế của ngành hàng không quốc gia, giúp Vietnam Airlines vươn mình trở thành thương hiệu hàng đầu tại khu vực và trên thế giới.

Về Vietnam Airlines:

Vietnam Airlines - Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam, sở hữu mạng đường bay gồm 106 đường bay tới 22 điểm nội địa và 36 điểm đến quốc tế tại 20 quốc gia.

Vietnam Airlines khẳng định vị thế của Hãng trên bản đồ hàng không thế giới khi trở thành hãng hàng không Đông Nam Á đầu tiên gia nhập Liên minh SkyTeam vào năm 2010. Vietnam Airlines tự hào sở hữu đội bay hiện đại hàng đầu châu Á có khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội trong đó có Boeing 787 Dreamliner, Airbus A350, Airbus A321 và Airbus A320neo.

Với đội tàu bay hiện đại, cùng cam kết không ngừng đổi mới và phát triển, Vietnam Airlines đã chứng tỏ là hãng hàng không dẫn đầu khu vực nhận nhiều giải thưởng danh giá thế giới như: Top 25 Hãng hàng không an toàn nhất thế giới 2025, Top 20 Hãng hàng không tốt nhất thế giới 2025, Hạng Phổ thông đặc biệt mang lại giá trị tốt nhất 2025 do AirlineRatings trao tặng; Hãng hàng không quốc tế 5 sao năm 2023, 2024 công nhận bởi APEX (Airline Passenger Experience Association); Top 20 Hãng hàng không tốt nhất thế giới của Airline Ratings (2023); Hãng hàng không 4 sao trong nhiều năm liên tiếp do Skytrax bình chọn nhiều năm liền.

Về Ngân hàng ING:

ING là tập đoàn tài chính toàn cầu với vị thế vững chắc tại châu Âu, cung cấp dịch vụ ngân hàng thông qua ING Bank. Mục tiêu của ING Bank là hỗ trợ cộng đồng để vươn lên trong cuộc sống và kinh doanh. ING Bank có hơn 60.000 nhân viên, cung cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ và ngân hàng doanh nghiệp cho khách hàng tại hơn 100 quốc gia. Cổ phiếu của ING Group được niêm yết trên các sàn giao dịch Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussels và Sở Giao dịch Chứng khoán New York (ADRs: ING US, ING.N).

ING đặt mục tiêu lấy tính bền vững làm trọng tâm trong mọi hoạt động. Các chính sách và hành động của ING được đánh giá bởi các tổ chức nghiên cứu và xếp hạng độc lập, với các cập nhật hàng năm. Đánh giá ESG của ING bởi MSCI được xác nhận lại ở mức 'AA' vào tháng 8/2024, đạt năm năm liên tiếp.

Đến tháng 12/2023, theo Sustainalytics, khả năng quản lý rủi ro vật chất ESG của ING được đánh giá là ‘Mạnh’. Chỉ số rủi ro ESG hiện tại đạt 17.2 (Rủi ro thấp). Cổ phiếu của ING Group cũng được đưa vào các sản phẩm chỉ số bền vững và ESG hàng đầu của các nhà cung cấp như Euronext, STOXX, Morningstar và FTSE Russell.

Khách hàng của ING, ING và xã hội đang chuyển sang nền kinh tế ít carbon. ING tài trợ cho nhiều hoạt động bền vững, nhưng vẫn tài trợ cho nhiều hoạt động khác. Vui lòng xem thêm thông tin qua website ing.com/climate.

Về Tập đoàn Safran:

Safran là một tập đoàn công nghệ cao hoạt động trong các lĩnh vực hàng không (bao gồm động lực đẩy, thiết bị và nội thất máy bay), vũ trụ và quốc phòng. Sứ mệnh của Safran là tạo nên ngành hàng không ngày càng thân thiện với môi trường, tiện nghi và dễ tiếp cận hơn. Có mặt tại trên tất cả các châu lục, tập đoàn hiện có 100.000 nhân viên và đạt doanh thu 27,3 tỷ euro trong năm 2024. Safran được niêm yết trên sàn chứng khoán Euronext Paris và là thành viên của CAC 40 và Euro Stoxx 50.

Safran Electronics & Defense cung cấp cho khách hàng các giải pháp trí tuệ tích hợp trên các phương tiện, giúp họ hiểu rõ môi trường xung quanh, giảm tải áp lực xử lý thông tin và kiểm soát hành trình, ngay cả trong những tình huống khẩn cấp. Các giải pháp này được ứng dụng trên mọi lĩnh vực: đất liền, hàng hải, hàng không và vũ trụ.

Công ty hiện có khoảng 13.000 nhân viên và tập trung thực hiện ba chức năng chính: quan sát, ra quyết định và dẫn đường – phục vụ cả thị trường dân sự lẫn quốc phòng.