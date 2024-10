(VTC News) -

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) thông tin, nhờ khôi phục toàn bộ mạng bay nội địa và hầu hết các đường bay quốc tế, mở thêm các đường bay mới cùng hoạt động khai thác tăng cao trong giai đoạn cao điểm hè, hãng đã đạt những kết quả kinh doanh tích cực trong quý III/2024.

Theo đó, 9 tháng đầu năm 2024, Vietnam Airlines đạt doanh thu hợp nhất hơn 79.994 tỷ đồng, tăng hơn 17,4% so sánh cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế hơn 6.641 tỷ đồng. Riêng quý III/2024, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.239,7 tỷ đồng.

Mức lợi nhuận đạt được chủ yếu do tiếp tục cải thiện hiệu quả công ty mẹ và cộng hưởng hệ sinh thái các công ty con kinh doanh có lãi so với cùng kỳ năm trước.

Vietnam Airlines đạt doanh thu hợp nhất hơn 79.994 tỷ đồng trong 9 tháng. (Ảnh: Vietnam Airlines)

Tổng doanh thu và thu nhập khác của công ty mẹ quý III/2024 tăng 19,8% so với quý III/2023, tương đương tăng hơn 3.598,7 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 17,7%, tương đương tăng hơn 3.125,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng đầu năm, Vietnam Airlines thực hiện 106,4 nghìn chuyến bay an toàn. Vận chuyển hành khách đạt 17,2 triệu lượt, tăng 8,9% so cùng kỳ 2023; Vận chuyển hàng hóa, bưu kiện đạt gần 226 nghìn tấn, tăng 42% so cùng kỳ 2023. Vietnam Airlines đã khôi phục lại toàn bộ mạng bay nội địa; khai thác trở lại hầu hết các đường bay quốc tế và mở thêm các đường bay mới.

Hãng công bố mở đường bay thẳng Hà Nội, TP.HCM - Munich (Đức), Hà Nội - Phnôm Pênh (Campuchia); khai trương loạt đường bay Hà Nội, TP.HCM - Manila (Philippines) và khai thác lại đường bay Hà Nội – Thành Đô (Trung Quốc), Đà Nẵng – Đà Lạt; Đà Nẵng – Buôn Mê Thuột. Đồng thời, Vietnam Airlines khai thác máy bay thân rộng trên các đường bay giữa Việt Nam và Ấn Độ, Singapore, Trung Quốc.

Mặc dù thị trường có sự phục hồi nhất định, Vietnam Airlines vẫn còn nhiều khó khăn phải vượt qua do hệ lụy kéo dài của COVID-19. Tính đến hết năm 2023, hãng vẫn đang âm vốn chủ sở hữu hơn 17.026 tỷ đồng. Thị trường hàng không tiếp tục đối mặt với các thách thức kéo dài như xung đột chính trị, biến động tỷ giá, nhiên liệu bất lợi, vấn đề triệu hồi động cơ của nhà sản xuất, chi phí vật tư, phụ tùng, bảo dưỡng, thuê máy bay tăng cao.

Trong bối cảnh đó, Vietnam Airlines đã thực hiện nhiều giải pháp tự thân như điều hành linh hoạt cung ứng tải vận chuyển, tối ưu hoá chi phí, đàm phán giảm giá dịch vụ. Vietnam Airlines cũng tận dụng tốt đà tăng trưởng của thị trường quốc tế để nhanh chóng phục hồi và phát triển.

Vietnam Airlines đã hoàn thành Đề án tổng thể các giải pháp tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 để hãng sớm phục hồi và phát triển bền vững giai đoạn 2021-2035, và đã báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Theo đề án, trong năm 2024-2025 Vietnam Airlines sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục tình trạng âm vốn chủ sở hữu như: tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính để gia tăng thu nhập, dòng tiền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đảm bảo hiệu quả kinh doanh, Vietnam Airlines tiếp tục phát huy vai trò của Hãng hàng không Quốc gia khi triển khai hàng loạt chương trình phát triển bền vững như “Bay nhẹ tới Côn Đảo”, “Góp lá vá rừng”, tham gia chiến dịch bình đẳng giới He for She, đồng hành cùng cả nước cứu trợ vùng bão lũ và khắc phục hậu quả bão lũ.

Hãng bay đang chuẩn bị sớm kế hoạch hoạt động đáp ứng nhu cầu hành khách quý cuối năm 2024 và đầu năm 2025 như chủ động theo dõi diễn biến thị trường, điều hành tải cung ứng hợp lý trong các giai đoạn thấp điểm, cao điểm dịp Noel và Tết dương lịch; triển khai công tác tiếp nhận máy bay, dự án đầu tư đội máy bay thân hẹp, triển khai thực hiện Dự án chuyển đổi cấu hình máy bay Airbus A321CEO.