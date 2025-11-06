Vietmap ra mắt phim bảo vệ sơn xe Rayno PPF công nghệ quang học

(VTC News) -

Tại sự kiện REVO 25 “All Roads One Journey” ngày 5/11 ở TP.HCM, Vietmap ra mắt dòng phim bảo vệ sơn xe Rayno Onyxshield (PPF) ứng dụng công nghệ quang học (Optical) lần đầu tiên tại Việt Nam.

CEO Vietmap phát biểu khai mạc sự kiện Vietmap REVO 25 - All roads one journey.

Sự kiện quy tụ hơn 1.000 đại lý, đối tác và chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ ô tô, là dịp Vietmap chia sẻ tầm nhìn phát triển và giới thiệu những sản phẩm công nghệ mới, trong đó nổi bật là dòng phim PPF cao cấp Rayno Onyxshield – giải pháp bảo vệ sơn toàn diện cho ô tô.

Sản phẩm sử dụng công nghệ Optical tiên tiến giúp hiển thị màu sơn trung thực, chống ố vàng và duy trì độ trong suốt, bóng đẹp trong 10 năm. Với khả năng tự phục hồi vết xước và tính năng kỵ nước mạnh mẽ, Rayno Onyxshield giúp việc vệ sinh xe trở nên dễ dàng, tiết kiệm thời gian bảo dưỡng.

Vietmap cho biết sản phẩm được phân phối độc quyền tại Việt Nam với 3 phiên bản: Creed Expert, Onyxshield EX9H và Onyxshield EX Alpha Matte, đáp ứng đa dạng nhu cầu người dùng. Sự kiện REVO 25 cũng đánh dấu bước đi chiến lược của Vietmap trong việc mở rộng hệ sinh thái công nghệ dành cho ô tô Việt, khẳng định mục tiêu “Nâng tầm trải nghiệm lái xe Việt”.