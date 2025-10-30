Vietjet đặt mua 100 tàu bay Airbus A321neo

(VTC News) -

Lễ ký diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Vương quốc Anh – sự kiện lịch sử khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực hàng không, công nghệ và đầu tư.

Chủ tịch hãng hàng không Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ: “Đây không chỉ là hợp đồng thương mại, mà còn là biểu tượng của niềm tin, khát vọng và tầm nhìn chung vì phát triển bền vững và kết nối toàn cầu”.

Vietjet và Airbus đã chính thức trao hợp đồng 100 tàu bay A321neo trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Kinh tế Cấp cao Việt Nam - Anh.

Ông Christian Scherer, Tổng Giám đốc Airbus Commercial, cho biết: “Chúng tôi tự hào đồng hành cùng Vietjet – biểu tượng cho sức sống và tầm vóc mới của Việt Nam”.

Đơn hàng sẽ tạo hàng trăm nghìn việc làm tại Anh và châu Âu, đồng thời giúp Vietjet hiện đại hóa đội bay, giảm phát thải, và mở rộng mạng bay quốc tế, hướng tới mục tiêu Net Zero toàn cầu.

Sau lễ ký trang trọng tại Bộ Ngoại giao Anh, Vietjet và Airbus đã chính thức trao hợp đồng 100 tàu bay A321neo trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Việt Nam và ông Matt Western, Đặc phái viên Thủ tướng Anh, tại Hội nghị Kinh tế Cấp cao Việt Nam - Anh.

Trước đó, ngày 21/9 vừa qua, Vietjet nhận bàn giao tàu bay Boeing 737-8 đầu tiên trong đơn đặt hàng 200 chiếc trị giá 32 tỷ USD.

Lễ bàn giao diễn ra tại trung tâm giao nhận tàu bay Boeing tại Seattle (bang Washington, Mỹ) với sự chứng kiến của Chủ tịch nước Lương Cường, cùng lãnh đạo cấp cao hai nước và các đối tác doanh nghiệp. Sự kiện diễn ra dịp Việt - Mỹ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hai năm triển khai Đối tác chiến lược toàn diện.

Tàu bay mới sẽ được Vietjet khai thác cho các chuyến bay tới các nước trong khu vực, đồng thời phục vụ các đường bay quốc tế sắp tới của hãng, nhằm nâng cao trải nghiệm cho hàng triệu hành khách.