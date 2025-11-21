VietinBank ra mắt nền tảng đầu tư toàn diện theo xu hướng 'One App - All Wealth'

(VTC News) -

Xu hướng quốc tế cho thấy các nền tảng quản lý tài sản đang dịch chuyển sang mô hình “One App - All Wealth”: một ứng dụng quản lý tập trung các khoản đầu tư và giúp người dùng ra quyết định đầu tư dựa trên khẩu vị rủi ro cá nhân.

Tại Việt Nam, mô hình này bắt đầu xuất hiện và thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng. VietinBank là một trong những đơn vị tiên phong khi triển khai nền tảng đầu tư V-Wealth ngay trên ứng dụng ngân hàng số VietinBank iPay Mobile giúp khách hàng theo dõi, quản lý và thực hiện hoạt động đầu tư một cách dễ dàng, tiện lợi.

Nền tảng V- Wealth: Đầu tư theo “Gu”, sinh lời đúng ý

Mỗi nhà đầu tư đều có một “gu” tài chính riêng biệt: người ưa an toàn, người ưu tiên tăng trưởng, hay người tìm kiếm sự cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Thấu hiểu điều đó, V-Wealth đặt khách hàng làm trung tâm, mang đến nền tảng đầu tư được cá nhân hoá tối đa, nơi mọi phong cách đầu tư đều được “chiều” đúng cách. Thông qua công cụ Đánh giá khẩu vị rủi ro (Risk Profile), nền tảng giúp khách hàng nhận diện rõ mức độ chấp nhận rủi ro, từ đó chủ động chọn lựa chiến lược và sản phẩm đầu tư phù hợp.

Từ thấu hiểu nhu cầu đến tối ưu lựa chọn, V-Wealth mang đến danh mục đầu tư “hợp gu” cho từng phong cách tài chính. Mỗi giải pháp trên nền tảng đều được chọn lọc và kiểm định kỹ lưỡng: từ chứng chỉ quỹ, vàng, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi… đáp ứng đa dạng phong cách đầu tư của khách hàng. Chỉ những sản phẩm tinh tuyển và đối tác tốt nhất thị trường mới được VietinBank chọn để đồng hành, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, minh bạch và độ an toàn vượt trội.

Được tích hợp hoàn toàn trong ứng dụng VietinBank iPay, V-Wealth giúp khách hàng theo dõi, đầu tư, quản lý toàn bộ tài sản mà không cần chuyển đổi hệ thống.

Toản bộ danh mục được hiển thị trên Dashboard trực quan, giúp nhà đầu tư nắm bắt hiệu quả sinh lời theo thời gian cập nhật, điều chỉnh chiến lược linh hoạt và tự tin đạt được kết quả đầu tư như kỳ vọng. Toàn bộ trải nghiệm được bảo mật, liền mạch và an toàn trong hệ sinh thái VietinBank - để mỗi quyết định tài chính của khách hàng đều trở nên dễ dàng và chính xác.

Nền tảng V- Wealth: Đồng hành mọi hành trình đầu tư

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo không ngừng và tiên phong trong chuyển đổi số, VietinBank sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, số hóa hành trình, mang đến trải nghiệm đầu tư chọn lọc cho Nhà đầu tư Việt trong kỷ nguyên số.

Nhờ danh mục tinh tuyển và trải nghiệm liền mạch, V-Wealth giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian, tập trung vào những cơ hội tốt nhất và sở hữu danh mục đầu tư cá nhận hóa theo mục tiêu của mình. Với V-Wealth đồng hành, dòng tiền của bạn luôn được vận hành hiệu quả, tăng trưởng bền vững và sinh lời theo cách bạn muốn.

Trải nghiệm V-Wealth ngay trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile tại https://up.vietinbank.vn/6JDDXyBEX44 Hotline hỗ trợ: 1900 558 868 Email: contact@vietinbank.vn