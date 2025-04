Vietcombank tuyển dụng, bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm dữ liệu và phân tích

(VTC News) -

Ngày 1/4, tại Trụ sở chính 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức Lễ công bố quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Dữ liệu và Phân tích.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT (bên trái) cùng ông Lê Quang Vinh - Tổng Giám đốc (bên phải) trao quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Quang Huy - tân Giám đốc Trung tâm Dữ liệu và Phân tích Vietcombank.

Tại buổi lễ, Vietcombank đã công bố quyết định của Hội đồng quản trị về việc tuyển dụng và bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Huy - nguyên Giám đốc hoạch định dữ liệu ngân hàng Techcombank giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dữ liệu và Phân tích Vietcombank kể từ ngày 1/4.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Vietcombank - phát biểu giao nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Vietcombank nhấn mạnh tầm quan trọng, then chốt của công tác dữ liệu trong hoạt động ngân hàng và cho biết năm 2023 Vietcombank đã thành lập Trung tâm Dữ liệu và Phân tích và đầu tư những nguồn lực tốt nhất cho công tác dữ liệu, đặc biệt là nguồn lực con người.

Để thực hiện hiệu quả các chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Dữ liệu và Phân tích, đòi hỏi nhân sự Giám đốc Trung tâm phải là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT, kỹ thuật máy tính và hoạch định dữ liệu tại các tổ chức tài chính/doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Quang Huy được Hội đồng tuyển dụng đánh giá là nhân sự lãnh đạo cấp cao có trình độ, năng lực về dữ liệu và phân tích, am hiểu mảng công việc đang đảm nhiệm, có khả năng áp dụng nền tảng CNTT để quản lý, khai thác dữ liệu đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, đảm bảo an ninh an toàn thông tin.

Ban lãnh đạo Vietcombank tin tưởng ông Huy bằng năng lực, kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực công nghệ, phần mềm và hoạch định dữ liệu sẽ đóng góp hiệu quả cho hoạt động của Trung tâm Dữ liệu và Phân tích tại Vietcombank trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐQT Vietcombank cũng đề nghị toàn thể Khối Công nghệ Thông tin & Chuyển đổi số tiếp tục phát huy khối đoàn kết nội bộ, ủng hộ, hỗ trợ tối đa cho người đứng đầu mới của Trung tâm Dữ liệu và Phân tích để ông Huy phát huy được những phẩm chất, ưu điểm của mình tại Trung tâm Dữ liệu và Phân tích, góp phần xây dựng Trung tâm Dữ liệu và Phân tích ngày càng phát triển, lớn mạnh, xứng đáng với vai trò hạt nhân trong chiến lược chuyển đổi số của Khối Công nghệ Thông tin & Chuyển đổi số và của Vietcombank.

Ban lãnh đạo Vietcombank tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng ông Nguyễn Quang Huy - tân Giám đốc Trung tâm Dữ liệu và Phân tích Vietcombank.

Tại buổi lễ công bố, ông Nguyễn Quang Huy - tân Giám đốc Trung tâm Dữ liệu và Phân tích Vietcombank bày tỏ sự xúc động và cảm ơn Ban lãnh đạo Vietcombank đã trao cơ hội để được phát huy năng lực, sở trường và có những chia sẻ về hành trình 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, từ khi hoàn thành học vị Tiến sĩ tại Singapore năm 2009 đến việc gia nhập lĩnh vực công nghệ vào năm 2022 tại Việt Nam.

Cuối năm 2024, ông Huy đã tham gia xây dựng, hoàn thành hệ thống dữ liệu của ngân hàng Techcombank.

Ông bày tỏ niềm vui và tự hào khi được Vietcombank trao cơ hội làm việc, đồng thời cam kết nỗ lực hết mình để hòa nhập và đóng góp vào hoạt động của Trung tâm nói riêng và Vietcombank nói chung. Ông Huy cũng mong nhận được sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và phát triển Vietcombank vững mạnh.