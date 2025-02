Vietcombank - những dấu ấn Xanh 2024 và kỳ vọng 2025

(VTC News) -

Nhân dịp năm mới 2025 - Xuân Ất Tỵ, ông Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chia sẻ về những kết quả nổi bật mà Vietcombank đạt được trong năm 2024 và những định hướng lớn cho năm 2025.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank.

- Xin chào ông Nguyễn Thanh Tùng! Năm 2024, nền kinh tế đối mặt với nhiều thách thức, khó lường nhưng Vietcombank tiếp tục gặt hái nhiều thành công. Ông có thể chia sẻ về điểm nổi bật và những thành tựu quan trọng nhất mà Vietcombank đã đạt được trong năm qua?

Năm 2024, hoạt động ngành ngân hàng gặp nhiều thách thức trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, có xu hướng phục hồi chậm, cạnh tranh chiến lược nước lớn ngày càng gay gắt, căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự leo thang ở một số quốc gia làm gia tăng rủi ro, suy giảm thương mại, đầu tư, sản xuất và tiêu dùng.

Trong khi đó thời tiết cực đoan ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của dân cư và phát triển kinh tế - xã hội nhiều quốc gia. Việt Nam cũng gánh chịu hậu quả của cơn bão số 3 (Yagi) với thiệt hại được Chính phủ báo cáo Quốc hội lên đến khoảng 81.703 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, nhờ sự chỉ đạo sát sao và quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng, NHNN, với vị thế là đơn vị chủ lực, chủ đạo trong hệ thống ngân hàng, Vietcombank tiên phong triển khai có hiệu quả các định hướng, chính sách của Chính phủ và NHNN, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, đồng thời đóng góp tích cực cho sự phục hồi của nền kinh tế.

Vietcombank đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hỗ trợ nền kinh tế, khơi thông dòng vốn, thúc đẩy sản xuất, đầu tư và tiêu dùng; khẳng định vị thế ngân hàng số 1 Việt Nam, Top 100 các ngân hàng niêm yết lớn nhất toàn cầu, quy mô tăng trưởng cao, hiệu quả kinh doanh và chất lượng tài sản tiếp tục dẫn đầu ngành ngân hàng. Bên cạnh đó, năm 2024, Vietcombank kiện toàn nhân sự cấp cao, phát triển Tín dụng Xanh và Chuyển đổi số mạnh mẽ.

Ông Nguyễn Thanh Tùng (bên trái) - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Vietcombank - trao tượng trưng kinh phí 100 tỷ đồng hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát ủng hộ cho địa phương.

- Xin chúc mừng Vietcombank với với những thành công đạt được, ông có thể chia sẻ chi tiết hơn về kết quả Vietcombank đạt được trong năm 2024?

Đến 31/12/2024, Tổng tài sản của Vietcombank lần đầu vượt mốc 2 triệu tỷ đồng, tăng 13%. Huy động vốn từ thị trường 1 đạt 1,53 triệu tỷ đồng, tăng hơn 8% so với năm 2023, hoàn thành 100% kế hoạch. Quy mô tín dụng đạt gần 1,45 triệu tỷ đồng, tăng ~13,7%, là mức khá cao trong bối cảnh khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế còn thấp.

Các chỉ số sinh lời NIM, ROA, ROE đạt ở mức cao, lần lượt là 3,04%; 1,7%; 18,5%. Doanh số thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại tăng 20% so với năm 2023, hoàn thành 108% kế hoạch; thị phần đạt 19,82%, cao nhất toàn ngành. Doanh số thanh toán và sử dụng thẻ tăng trưởng mạnh 58% so với năm 2023, hoàn thành 140% kế hoạch..

Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 0,97%, tốt hơn mặt bằng chung và trong mức trần kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Đại hội đồng cổ đông.

Vietcombank tiếp tục giữ vững vị trí doanh nghiệp niêm yết có quy mô vốn hóa lớn nhất Việt Nam, nằm trong top 100 các ngân hàng niêm yết lớn nhất toàn cầu (với quy mô ~21 tỷ USD).

Tiếp tục là một trong những doanh nghiệp đóng góp lớn nhất cho ngân sách nhà nước với tổng mức nộp ngân sách ~11.500 tỷ đồng; lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh là Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động, lần thứ 9 liên tiếp được đánh giá là ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam, là Doanh nghiệp có “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” và Khẳng định vị thế dẫn đầu và uy tín vượt trội với nhiều giải thưởng lớn của các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế.

Bên cạnh kết quả kinh doanh vượt trội, Vietcombank thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của một thương hiệu lớn.

Năm 2024, Vietcombank giảm lãi suất cho 110.000 khách hàng với quy mô dư nợ đạt 900.000 tỷ đồng, chiếm 63% tổng dư nợ với tổng số tiền lãi giảm ~ 6.500 tỷ đồng. Tính chung trong 2 năm vừa qua, Vietcombank dành ngân sách 13.500 tỷ đồng cho các chương trình hỗ trợ lãi suất. Vietcombank cũng luôn duy trì mặt bằng lãi suất cho vay thấp nhất thị trường, lãi suất cho vay ngắn hạn ưu đãi đến 2%/năm, lãi suất cho vay TDH trong những năm đầu xuống đến mức 5%/năm.

Trước những ảnh hưởng và thiệt hại nghiêm trọng do bão Yagi gây ra, Vietcombank triển khai “Chính sách giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 - Yagi”. Theo đó, Vietcombank giảm tối đa lên tới 2%/năm lãi suất cho vay tương ứng với các tiêu chí và có tính tới yếu tố địa bàn và ngành nghề bị ảnh hưởng nặng của bão lũ và ngành nông, lâm, ngư nghiệp, áp dụng từ ngày 6/9/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

Ngày 17/10/2024 vừa qua, Vietcombank chính thức nhận chuyển giao bắt buộc Ngân hàng Xây dựng (NHXD). Vietcombank khẩn trương triển khai nhiều công việc nhằm từng bước ổn đinh hoạt động của NHXD như: (i) hoàn tất phương án kiện toàn nhân sự; (ii) cử nhân sự trực tiếp quản trị, vận hành hệ thống CNTT; (iii) rà soát, hoàn thiện và ban hành bộ quy trình quy chế quản trị nội bộ; (iv) điều hành lãi suất, công tác huy động vốn, đảm bảo thanh khoản; (v) xây dựng định hướng phát triển hoạt động tín dụng...

Trong năm 2024, Vietcombank cam kết triển khai các chương trình an sinh xã hội với tổng ngân sách cam kết 861 tỷ đồng và ngân sách thực hiện 571 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội tại nhiều địa phương, tập trung cho các lĩnh vực y tế, giáo dục, xây nhà cho người nghèo… tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Đặc biệt, Vietcombank ủng hộ 100 tỷ đồng đồng hành cùng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động.

- Thành tựu năm 2024 rất đáng tự hào, đối với năm 2025, Vietcombank sẽ hướng đến những mục tiêu gì?

Ngày 30/11/2024, tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV, Quốc hội thống nhất thông qua chủ trương đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại Vietcombank từ nguồn lợi nhuận giữ lại. Giá trị vốn Nhà nước đầu tư bổ sung là 20.695 tỷ đồng và nhờ đó tổng Vốn điều lệ tăng thêm là 27.666 tỷ đồng.

Đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với Vietcombank nói riêng và ngành Ngân hàng nói chung với giá trị đầu tư bổ sung vốn của Nhà nước cao nhất từ trước đến nay. Sau khi hoàn tất việc tăng vốn, Vietcombank sẽ trở thành Ngân hàng có Vốn điều lệ cao nhất hệ thống (83.557 tỷ đồng), xứng tầm với vai trò là lực lượng chủ lực, chủ đạo về quy mô, thị phần, khả năng điều tiết thị trường của các NHTM Nhà nước.

Vốn điều lệ tăng thêm là cơ sở để Vietcombank mở rộng hoạt động tín dụng, đặc biệt để hỗ trợ phát triển các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng, các dự án quan trọng Quốc gia; duy trì và phát huy vai trò chủ lực trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ để hỗ trợ nền kinh tế; đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn CAR theo quy định; tạo nguồn lực hỗ trợ ngân hàng yếu kém; góp phần thực hiện Chiến lược của ngành ngân hàng đến năm 2030.

Năm 2025, bám sát chỉ đạo của Chính phủ và NHNN về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của ngành ngân hàng năm 2025, quán triệt phương châm hành động: “Đổi mới, Hiệu quả, Bền vững”, quan điểm chỉ đạo điều hành “Trách nhiệm - Kỷ cương - Kết nối - Sáng tạo”, Vietcombank phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Chiến lược chiến lược phát triển VCB đến năm 2025 và Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của VCB giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh việc chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu hoạt động theo hướng chất lượng, bền vững, Vietcombank sẽ xây dựng và phát triển hệ sinh thái, đẩy mạnh kết nối; tăng cường củng cố các năng lực nền tảng về dữ liệu và công nghệ, chuyển đổi số, tối ưu hóa vận hành và quản trị theo thông lệ tốt nhất… tạo tiền đề vững chắc cho việc hiện thực hóa các mục tiêu 2030 đã được xác định.

Vietcombank sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện các mục tiêu đề ra, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ đáp ứng yêu cầu khách hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh, góp phần gia tăng đóng góp cho NSNN, khẳng định vị thế ngân hàng số 1 Việt Nam.

Vietcombank đặt mục tiêu trở thành ngân hàng dẫn đầu tại Việt Nam về quản trị Môi trường - Xã hội - Doanh nghiệp (ESG), đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế và cộng đồng.

Tiếp tục tăng trưởng tỷ trọng tín dụng xanh trong tổng dư nợ tín dụng; phát hành thêm trái phiếu xanh để tài trợ các dự án năng lượng tái tạo, phát triển bền vững, và công nghệ thân thiện môi trường; có các chính sách nội bộ để thúc đẩy xu hướng sống xanh, thân thiện môi trường, phát triển bền vững; không ngừng cải thiện môi trường làm việc; nâng cao năng lực quản trị theo các thông lệ tốt nhất… là những hành động cụ thể sẽ được Vietcombank thực thi để hướng tới mục tiêu này.

Năm 2025 được dự báo sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức. Tập thể Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên Vietcombank quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ và văn hóa Vietcombank “Tin - Chuẩn - Mới - Bền - Nhân” thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đảng, Chính phủ, NHNN giao phó, tiếp tục phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả, vươn tới những tầm cao mới.

“Vietcombank: Chung niềm tin, Vững tương lai”.

Xin cảm ơn ông!