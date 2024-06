Vietcombank – Dẫn đầu xu hướng chuyển đổi số với giải pháp kết nối H2H/API

Vietcombank đã tiên phong trong việc cung cấp giải pháp kết nối H2H/API, đáp ứng toàn diện nhu cầu số hóa của doanh nghiệp.

Giải pháp kết nối H2H/API của Vietcombank cho phép đồng bộ dữ liệu tự động thông qua kết nối hệ thống Host to Host (H2H) hoặc Open API.

Đây là dịch vụ kết nối, truyền nhận dữ liệu trực tiếp giữa hệ thống kế toán của doanh nghiệp và hệ thống của Vietcombank, bao gồm toàn bộ các giao dịch chuyển tiền, thu tiền, đối chiếu và đối soát giao dịch giữa ngân hàng và doanh nghiệp.

Việc đồng bộ dữ liệu tự động giúp loại bỏ hoàn toàn các thao tác lập và duyệt lệnh trên hệ thống của ngân hàng, giảm thời gian tác nghiệp của kế toán doanh nghiệp, giảm thiểu sai sót và rủi ro tác nghiệp. Đặc biệt, việc tạo lập đường truyền riêng khi kết nối H2H giúp tăng cường bảo mật thông tin, tránh các hoạt động truy cập giả mạo vào hệ thống ngân hàng điện tử.

Ngoài ra, giải pháp này hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tạo lập các báo cáo quản lý và quản trị thông tin một cách đầy đủ và toàn diện ngay trên hệ thống kế toán của doanh nghiệp.

Tính đến thời điểm hiện tại, Vietcombank đã triển khai thành công dịch vụ này cho gần 300 doanh nghiệp lớn, bao gồm các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp tư nhân lớn, Doanh nghiệp FDI với thị phần giao dịch tập trung chính về Vietcombank.

Đẳng cấp đến từ sự khác biệt

Tính linh hoạt cao

Giải pháp kết nối H2H/API của Vietcombank này cung cấp nhiều phương thức kết nối linh hoạt như H2H và Open API, cùng với các cách thức thiết lập đường truyền đa dạng.

Tùy thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp, Vietcombank sẽ tư vấn và cung cấp giải pháp tích hợp kỹ thuật phù hợp nhất. Điều này bao gồm việc tích hợp với các hệ thống kế toán do doanh nghiệp tự phát triển và các hệ thống ERP phổ biến như Misa, Bravo, Fast, Microsoft, Oracle, và SAP.

Tốc độ xử lý vượt trội

Vietcombank sử dụng các công nghệ tiên tiến và hạ tầng kỹ thuật mạnh mẽ nhất này để đảm bảo hệ thống hoạt động với tốc độ xử lý nhanh và khả năng xử lý các giao dịch có quy mô lớn, lên tới hơn 20.000 giao dịch/file đối với phương thức kết nối H2H. Điều này giúp đảm bảo độ ổn định cao và sự liền mạch trong các giao dịch giữa hệ thống kế toán của doanh nghiệp và hệ thống ngân hàng.

Bảo mật tối ưu theo chuẩn quốc tế

Giải pháp của Vietcombank được trang bị các tính năng bảo mật theo chuẩn quốc tế cao nhất như NIST, COBIT, PCI DSS, ISO 27001...

Các tính năng này bao gồm mã hóa đầu-cuối (end-to-end) đối với toàn bộ thông tin khách hàng và giao dịch. Hệ thống còn có tính năng xác thực chữ ký số theo tiêu chuẩn SHA và thường xuyên được rà soát, kiểm tra bởi đơn vị An ninh thông tin chuyên trách của Vietcombank.

Giải thưởng và danh hiệu

Giải pháp H2H/API của Vietcombank đã nhận được nhiều giải thưởng và danh hiệu quốc tế, bao gồm: IBSi Global Fintech Innovation Award 2021 - Best Transaction Banking Implementation for Most Impactful Project

IDC Financial Insights Innovation Awards 2021 - Best Bank in Vietnam for Payments & Cash Management; IDC Financial Insights Innovation Awards 2022 - Asia's Best in Customer Interactions; Best Corporate Cash and Payment Technology Implementation - The Asian Banker Awards 2024; Best Payments Bank in Vietnam - The Asian Banker Awards 2024

Giải thưởng Sao khuê 2024: Giải pháp đồng bộ dữ liệu tự động thông qua kết nối hệ thống Host to Host/OpenAPI. Giải pháp kết nối H2H/API của Vietcombank - đồng hành cùng doanh nghiệp trên con đường chuyển đổi số toàn diện.