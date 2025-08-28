Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hợp tác quốc phòng

(VTC News) -

Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà đã có các cuộc gặp chào xã giao Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yaşar Güler và Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp Quốc phòng (SSB) Thổ Nhĩ Kỳ Haluk Görgün.

Tại các cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng và Chủ tịch SSB đều khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ coi Việt Nam là một đối tác quan trọng ở khu vực Châu Á và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Việt Nam; đánh giá tích cực những tiến triển trong quan hệ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ thời gian qua; khẳng định các thỏa thuận hợp tác được ký kết gần đây sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu.

Đại sứ Đặng Thị Thu Hà và Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yaşar GÜLER

Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp quốc phòng Haluk Görgün bày tỏ ấn tượng về chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ tháng 11/2023 của Thủ tướng Phạm Minh Chính, về cuộc gặp thân mật giữa Thủ tướng và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan, khẳng định chuyến thăm của Thủ tướng là dấu mốc quan trọng trong quan hệ chính trị cũng như hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Bộ trưởng Yaşar Güler đề nghị hai nước tiếp tục mở rộng các lĩnh vực hợp tác; cảm ơn sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam và mong tiếp tục tăng cường quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và ASEAN. Hai lãnh đạo đều cho biết sẽ sớm thăm Việt Nam và thảo luận với các cơ quan liên quan về những hợp tác lâu dài, hiệu quả giữa hai bên.

Đại sứ Đặng Thị Thu Hà và Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp Quốc phòng (SSB) Thổ Nhĩ Kỳ Haluk GÖRGÜN.

Phát biểu tại các cuộc gặp, Đại sứ Đặng Thị Thu Hà nhấn mạnh quan hệ hai nước đang trên đà phát triển tích cực, các giá trị tương đồng về lịch sử, văn hóa, về chính sách đối ngoại độc lập tự chủ và mong muốn đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới là những cơ sở quan trọng để tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Đại sứ bày tỏ ấn tượng với sự phát triển của nền quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, nhất là công nghiệp quốc phòng và nêu một số đề xuất về phương hướng hợp tác thời gian tới, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng các chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng và Chủ tịch SSB sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này.

Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1978. Quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam nói chung và hợp tác quốc phòng nói riêng đang có những bước phát triển tích cực. Đáng chú ý, vừa qua các Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam là Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Thượng tướng Phạm Hoài Nam đã có các chuyến thăm làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ, ký kết các thỏa thuận hợp tác, tạo khuôn khổ cho những hợp tác cụ thể giữa hai nước.