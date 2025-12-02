Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác lao động và người có công

(VTC News) -

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và chuyến công tác cấp cao của Lãnh đạo Việt Nam tại Lào, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Đỗ Thanh Bình có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Phosay Sayasone.

Cuộc gặp nhằm thúc đẩy triển khai các nội dung đã thống nhất tại Hội nghị Bộ trưởng Lao động Việt Nam - Lào lần thứ 9 diễn ra thành công tại tỉnh Ninh Bình vào tháng 11/2025, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Phosay Sayasone bày tỏ vui mừng được đón tiếp Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình tại Lào nhân chuyến công tác của Bộ trưởng tháp tùng Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính sang thăm và làm việc tại Lào.

Cuộc gặp song phương giữa hai Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Phosay Sayasone và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình. (Ảnh: Bộ Nội vụ)

Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào nhắc lại những chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc tăng cường hợp tác và liên tục trao đổi kinh nghiệm giữa hai nước, đảm bảo các nguồn lực thực hiện hiệu quả hợp tác và thúc đẩy sự tham gia của chính quyền địa phương trong triển khai các kế hoạch hợp tác ở cấp quốc gia cũng như chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ công chức viên chức trong trong các lĩnh vực.

Trong đó, có lĩnh vực lao động và xã hội để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của cả hai quốc gia.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Phosay Sayasone dành sự đón tiếp nồng hậu dành cho Bộ trưởng và đoàn công tác của Bộ Nội vụ Việt Nam.

Bộ trưởng nhấn mạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với hợp tác với Lào; Tổng Bí thư Tô Lâm đã có nhiều cuộc gặp quan trọng với Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith và các lãnh đạo cấp cao của Lào để ngày càng nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất, xứng tầm với bề dày lịch sử và mối quan hệ vĩ đại Việt Nam - Lào.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Đỗ Thanh Bình và Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Phosay Sayasone trao quà lưu niệm. (Ảnh: Bộ Nội vụ)

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cũng vui mừng sẽ cùng Bộ trưởng Phosay Sayasone tham dự Kỳ họp lần thứ 48 của Uỷ ban Liên chính phủ Việt Nam - Lào do hai Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì để bàn nhiều nội dung hợp tác trên mọi lĩnh vực trong thời gian tới, bao gồm cả lĩnh vực lao động và xã hội.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh mong muốn hai Bộ trưởng cùng thống nhất rà soát tất cả các công việc và hoạt động trong các Hiệp định, Thoả thuận, Bản ghi nhớ của hai Bộ đã được ký kết trước đây.

Cùng với đó là đánh giá tình hình và kết quả thực hiện, đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết và từ đó đề xuất việc triển khai cụ thể trong thời gian tới.

Nhắc lại Bản Ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lao động và người có công vừa được ký vào ngày 12/11, Bộ trưởng đề nghị Bộ trưởng Phosay Sayasone cùng thống nhất thực hiện các chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của hai nước, nỗ lực thực hiện tốt các cam kết đã ký giữa hai bên.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Bộ Nội vụ)

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình đề nghị giao nhiệm vụ cho các cục, vụ liên quan của hai Bộ đề xuất thực hiện ngay để hiện thực hoá các cam kết thành các sản phẩm với kết quả cụ thể.

Bộ trưởng cho rằng cần làm rõ nhu cầu cụ thể về hoàn thiện thể chế chính sách, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức thực hiện cũng như đào tạo nâng cao năng lực và bày tỏ sự sẵn sàng chia sẻ các kinh nghiệm của Việt Nam trong lĩnh vực lao động và người có công.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng kỳ vọng sau buổi làm việc này, các cam kết và nội dung hợp tác đã được thống nhất, ký kết sẽ được thực hiện tốt hơn, nhanh hơn.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cho rằng trong quá trình thực hiện, hai bên cần thường xuyên trao đổi để tháo gỡ khó khăn (nếu có) để đạt hiệu quả hợp tác ngày càng thực chất hơn giữa hai Bộ.

Bộ trưởng Phosay Sayasone bày tỏ sự thống nhất với những trao đổi và đề xuất của Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình và hy vọng hợp tác giữa hai Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào sẽ tiếp tục phát triển, góp phần xây dựng và củng cố mối quan hệ đại hữu nghị, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững giữa hai nước Việt Nam - Lào, vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân hai nước.