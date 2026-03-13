Việt Nam lần đầu tham dự 'thế vận hội mỹ thuật' Venice Art Biennale

(VTC News) -

Triển lãm Venice Art Biennale dự kiến khai mạc vào tháng 5 tới và kéo dài đến hết tháng 11 tại thành phố Venice. Sự kiện năm nay diễn ra tại cung điện lịch sử Ca' Giustinian Faccanon, địa điểm vừa được mở cửa trở lại sau hơn một năm cải tạo và trùng tu.

Cung điện Ca' Giustinian Faccanon là địa điểm diễn ra Venice Art Biennale 2026.

Trong lịch sử hơn một thế kỷ, Venice Art Biennale luôn được xem là một trong những sự kiện nghệ thuật danh giá bậc nhất toàn cầu. Được tổ chức lần đầu vào năm 1895 và diễn ra định kỳ hai năm một lần, Biennale thường được ví như “Thế vận hội của mỹ thuật” bởi quy mô lớn cùng sức ảnh hưởng sâu rộng đối với đời sống nghệ thuật quốc tế.

Mỗi kỳ triển lãm quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, giám tuyển và tổ chức nghệ thuật đến từ khắp nơi trên thế giới, mang tới những dự án sáng tạo phản ánh các xu hướng và vấn đề nổi bật của nghệ thuật đương đại. Theo ban tổ chức, kỳ Biennale năm nay có sự tham gia của 99 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong số những dự án đầu tiên được xác nhận có triển lãm của Việt Nam với chủ đề Art in the Global Stream (Nghệ thuật trong dòng chảy toàn cầu), do giám tuyển Đỗ Tường Linh thực hiện.

Một trong những nghệ sĩ tham gia dự án là Lê Hữu Hiếu – gương mặt từng gây chú ý với nhiều triển lãm quy mô lớn tại Việt Nam, đặc biệt ở TP.HCM và Quảng Ninh trong năm 2025.

Tác phẩm nghệ thuật của Việt Nam.

Trước đó, năm 2023, Lê Hữu Hiếu trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên nhận được thư mời tham dự kỳ Biennale lần thứ 60. Thư mời được gửi bởi ông Paolo De Grandis – Chủ tịch tổ chức PDG Arte Communications – tới Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

Lê Hữu Hiếu sinh năm 1982 tại Hà Tĩnh, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Anh từng gây chú ý tại châu Âu với triển lãm cá nhân “Soul Energy” năm 2021 tại Venice. Triển lãm do MoCA Italia và Arte Laguna Studio tổ chức tại không gian Arsenale Nord với diện tích gần 1.000 m², dưới sự giám tuyển của Tiến sĩ Chiara Canali.

Sự kiện này nhận được nhiều sự quan tâm từ giới giám tuyển và truyền thông quốc tế, đồng thời được xem là triển lãm chính thức đầu tiên của một nghệ sĩ Việt Nam tại Italia, cũng như triển lãm cá nhân đầu tiên của một nghệ sĩ châu Á tại Arsenale Nord.

Hoạ sĩ Lê Hữu Hiếu là nghệ sĩ Việt Nam tham dự triển lãm.

Tháng 10/2025, tại Tokyo, Lê Hữu Hiếu tiếp tục được Liên hiệp UNESCO Nhật Bản và Liên hiệp UNESCO Việt Nam vinh danh là “Nghệ sĩ tiên phong trên hành trình di sản UNESCO 2025”.

Theo Lê Hữu Hiếu, từ năm 2017 khi sang Italia tham dự một triển lãm nghệ thuật, anh đã có dịp trực tiếp tham quan Venice Biennale và đặt mục tiêu góp mặt tại sự kiện này. Với nghệ sĩ, việc tổ chức triển lãm cá nhân tại Venice trước đây chính là bước đi chiến lược nhằm tiếp cận môi trường nghệ thuật quốc tế và chuẩn bị cho những dự án quy mô lớn hơn trong tương lai.