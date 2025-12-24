Cậu bé 12 tuổi đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi tài năng quốc tế

(VTC News) -

Vượt qua hàng trăm thí sinh xuất sắc trên khắp cả nước, Đoàn Ngọc Gia Bảo (12 tuổi, đến từ Đà Nẵng) xuất sắc giành ngôi Quán quân cuộc thi Tỏa sáng thiên thần nhí mùa 6 năm 2025. Hai giải Á quân 1 và 2 lần lượt thuộc về Lê Thanh Phúc và Châu Thiên Hương.

Tại đêm chung kết, Gia Bảo gây ấn tượng mạnh với phần trình diễn ca khúc Ngẫu hứng sông Hồng (nhạc sĩ Trần Tiến). Giọng hát nội lực, giàu cảm xúc cùng phong thái biểu diễn chững chạc so với độ tuổi. Chiến thắng của em được ban giám khảo và khán giả đánh giá là thuyết phục, thể hiện rõ tiềm năng phát triển lâu dài trong lĩnh vực âm nhạc.

Chia sẻ sau khi đăng quang, Gia Bảo cho biết em bộc lộ niềm đam mê ca hát từ năm 3 tuổi và thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ tại trường cũng như các sân chơi nghệ thuật. Cậu bé 12 tuổi mơ ước trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, được đứng trên những sân khấu lớn và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng thông qua âm nhạc.

Với danh hiệu Quán quân, Đoàn Ngọc Gia Bảo sẽ đại diện Việt Nam tham dự Cuộc thi Tài năng Thanh thiếu niên Toàn cầu năm 2026, mở ra cơ hội giao lưu, học hỏi và cọ xát với các tài năng trẻ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Toả sáng thiên thần nhí là cuộc thi tài năng nghệ thuật bổ ích và lành mạnh với các bộ môn năng khiếu như: MC, đánh đàn, múa, hát, nhảy, catwalk, diễn kịch, xiếc ảo thuật, các đạo cụ dân tộc và các bộ môn năng khiếu khác.

Theo nhà thiết kế Châu Loan, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết, sau 6 mùa tổ chức, Toả sáng thiên thần nhí đã trở thành sân chơi nghệ thuật lành mạnh, góp phần phát hiện, bồi dưỡng và chắp cánh cho nhiều tài năng nhí trên cả nước, đồng thời nuôi dưỡng đam mê và khát vọng vươn xa của thế hệ thiếu nhi Việt Nam.