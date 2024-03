Việt Nam hoan nghênh nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ở Gaza của Liên Hợp Quốc

(VTC News) -

Ngày 27/3, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại dải Gaza, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định: "Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài, bền vững tại khu vực, đẩy mạnh cứu trợ nhân đạo, bảo vệ thường dân và các cơ sở hạ tầng dân sự".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết thêm: "Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc thúc đẩy các bên kiềm chế, đối thoại, giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an nhằm sớm đạt được giải pháp công bằng, thỏa đáng và lâu dài cho tiến trình hòa bình Trung Đông".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng.

Chiến sự nổ ra ở dải Gaza ngay sau khi Hamas tiến hành vụ tấn công xuyên biên giới vào Israel ngày 7/10/2023. Khi đó, khoảng 3.000 tay súng tràn vào Israel bằng đường bộ, trên không và trên biển, giết chết khoảng 1.200 người và bắt giữ khoảng 240 con tin ở mọi lứa tuổi.

Israel đã đáp trả bằng các cuộc tấn công cả trên không và trên bộ vào dải Gaza, đến nay đã khiến hơn 32.000 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người bị thương, 2 triệu người phải di dời và nạn đói bao trùm.

Hôm 25/3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn ngay lập tức trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Đây là lần đầu tiên Hội đồng Bảo an thông qua được nghị quyết này kể từ khi chiến sự Israel - Hamas bùng phát, do sự bất đồng quan điểm trước đó của các thành viên thường trực.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng nghị quyết "phải được thực thi" để đảm bảo lệnh ngừng bắn và "trả tự do ngay lập tức, vô điều kiện cho tất cả con tin".