Việt Nam hoan nghênh các thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông

Ngày 20/1, Hội đồng Bảo an Liêp Hợp Quốc đã tổ chức phiên thảo luận mở cấp Bộ trưởng về tình hình Trung Đông và Palestine dưới sự điều hành của ông Ahmed Attaf, Bộ trưởng Ngoại giao Algeria, nước Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 1/2025.

Tham dự và phát biểu tại cuộc họp có Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cùng nhiều Bộ trưởng Ngoại giao và các Đại sứ, đại diện của hơn 60 nước.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và các đại biểu hoan nghênh các thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas công bố ngày 15/1/2025, giữa Israel và Lebanon có hiệu lực từ ngày 26/11/2024, cũng như việc hình thành các Chính phủ mới tại Lebanon và Syria, coi đó là những bước đi tích cực hướng tới hòa bình lâu dài tại Gaza và khu vực Trung Đông.

Mặt khác, nhiều ý kiến bày tỏ thận trọng, quan ngại về nguy cơ bạo lực có thể bùng phát trở lại; nhấn mạnh cần có giải pháp toàn diện, công bằng và bền vững cho vấn đề Palestine và các điểm nóng khác ở Trung Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc hoan nghênh các thỏa thuận ngừng bắn mới đạt được; đánh giá cao những nỗ lực ngoại giao quốc tế góp phần thúc đẩy đối thoại giữa các bên, đem đến triển vọng chấm dứt xung đột tại Gaza và tạo nền tảng cho nền hoà bình bền vững ở khu vực.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang phát biểu tại sự kiện.

Đại diện Việt Nam khẳng định tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng cũng như các biện pháp tạm thời của Toà án Công lý Quốc tế (ICJ); nhấn mạnh việc thực thi và duy trì các lệnh ngừng bắn cần đi đôi với bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, trả tự do cho tất cả các con tin, bảo đảm viện trợ nhân đạo thông suốt tới người dân trên toàn lãnh thổ Gaza với vai trò then chốt của Cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine ở vùng Cận Đông (UNRWA).

Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Hoàng Giang tái khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với giải pháp hai nhà nước trên cơ sở đường biên giới trước năm 1967; kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương triển khai các nỗ lực tái thiết Gaza, khôi phục kinh tế - xã hội, củng cố nền tảng cho một nền hòa bình lâu dài.