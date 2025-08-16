(VTC News) -

TS.BS Tăng Hà Nam Anh được Ban chấp hành Hội AAA tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2025-2026.

Việt Nam được bầu làm Chủ tịch Hội Thay khớp Đông Nam Á

Hội AAA là hội nghề nghiệp được thành lập vào năm 2007 nhằm mục tiêu kết nối các nước Đông Nam Á trong lĩnh vực thay khớp. Qua 17 năm hoạt động, Hội đã tổ chức thành công các hội nghị thường niên luân phiên giữa các nước trong khu vực nhằm chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật thay khớp cho các bác sĩ trong khu vực. Hội cũng kết nối với các hội châu lục như hội thay khớp châu Á, các hội thay khớp trên thế giới để mở các khóa dạy về thay khớp cho các bác sĩ chuyên ngành chấn thương chỉnh hình.

Hội cũng đã tạo nên sự gắn kết giữa các bác sĩ trong khu vực thông qua hình thức trao đổi bác sĩ đi học giữa các nước (Travelling fellowship).

Nhiệm vụ của nước đảm nhận vai trò chủ tịch sẽ tổ chức hội nghị thường niên của hội để cập nhật các kiến thức mới nhất về thay khớp cho các hội viên. Kết nối hội với các hội con ở mỗi nước, tổ chức trao đổi bác sĩ đi học giữa các nước, tổ chức các khóa học căn bản và nâng cao về thay khớp cho các bác sĩ...

Việt Nam đã có kinh nhiệm tổ chức thành công hội nghị chuyên sâu về nội soi và y học thể thao với hội nội soi và y học thể thao Đông Nam Á ( ASSA) năm 2024.

Việt Nam cũng tổ chức thành công hội nghị chuyên sâu về thay khớp với Hội Thay khớp châu Á Thái Bình Dương (APAS) năm 2025 và tổ chức thành công các khóa đào tạo về nội soi và thay khớp nên đã được tín nhiệm vào vị trí chủ tịch hội lần thứ 17 kỳ này. Đây là cơ hội cho các bác sĩ Việt Nam giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp trong khu vực và trên thế giới nhằm nâng cao tay nghề phục vụ bệnh nhân ngày càng tốt hơn.