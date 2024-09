Việt Nam có đại diện duy nhất tại triển lãm quốc tế Saatchi Gallery

(VTC News) -

Vào 10h sáng London (16h giờ Việt Nam) ngày 17/9, Hiệp hội Nghệ thuật London sẽ giới thiệu triển lãm lần thứ 22 của London Design Festival mang tên "Art Collective: From the one to the many" tại Saatchi Gallery - Bảo tàng Nghệ thuật hàng đầu Vương quốc Anh. Đáng chú ý, Việt Nam có đại diện duy nhất là nữ họa sĩ Lê Trang.

Họa sĩ Lê Trang sẽ kéo màn hai bức tranh "Dreamy Lady" (2023) và "The garden of love" (2024) tại triển lãm lần này.

Họa sĩ Lê Trang cùng hai bức tranh "Dreamy Lady" và "The garden of love" tại Saatchi Gallery.

Với khổ lớn 130 x 160cm, bức tranh sơn dầu "Dreamy Lady" kể về một thiếu nữ giàu khát vọng. Cô ngồi bên bàn, say mê đọc cuốn sách yêu thích, để cho tâm trí mình trôi vào thế giới huyễn hoặc của văn chương. Trong giây phút yên tĩnh và hướng nội này, cô buông bỏ hiện tại để chìm vào thế giới bên trong, tìm kiếm những mảnh ghép của giấc mơ và đam mê.

Khoác lên mình trang phục truyền thống của Việt Nam với họa sắc tím đặc trưng của thành phố Huế - quê hương tác giả, "Dreamy Lady" giới thiệu với thế giới một vẻ đẹp riêng chỉ có của Việt Nam.

Trong khi đó, "The garden of love" (100 x 130cm) là bức tranh ghi lại một khoảnh khắc êm đềm của mẹ và con gái, trong khu vườn ngập tràn hương sắc.

Nhận xét về các tác phẩm mang tới triển lãm lần này của họa sĩ Lê Trang, giáo sư danh dự Bartlett UCL London Salvador P Arroyo cho rằng không đơn giản để mô tả sự giản dị. Lê Trang đã tinh tế truyền tải thông điệp đó một cách sâu sắc qua góc nhìn độc đáo của mình.

"Với cỏ cây hoa lá hòa quyện rất tự nhiên, họa pháp này vẽ nên một thông điệp mạnh mẽ và đầy giá trị tượng trưng. Các bức tranh của cô đậm đà hương vị tinh tế của thời kỳ châu Á hoài cổ", giáo sư chia sẻ.

Saatchi Gallery được biết đến là một trong 3 bảo tàng nghệ thuật hàng đầu tại Vương quốc Anh, cùng Tate Modern và Học viện Nghệ thuật Hoàng gia. Trong suốt 5 năm qua, bảo tàng này đã tổ chức tổ chức 2/3 trong số 15 triển lãm hàng đầu thế giới.