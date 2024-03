Viet Han Tadama.,JSC chính thức thay đổi tên và hệ thống nhận diện thương hiệu

(VTC News) -

Vượt qua khó khăn của suy thoái kinh tế thế giới, nhà máy sản xuất Việt Hàn đã trưởng thành lớn mạnh trong ngành Dây và Cáp, tự tin xây dựng hệ thống bán hàng trên khắp cả nước, phát triển hợp tác song phương với các đối tác FDI, đột phá đưa ra những sản phẩm mới mà tiêu biểu là sản phẩm dây điện chống cháy.

Với chiến lược và định vị mới, bước sang năm 2024, Việt Hàn chính thức thay đổi tên công ty và hệ thống nhận diện thương hiệu mới.

Việt Hàn chính thức thay đổi tên công ty, logo và hệ thống nhận diện thương hiệu.

Logo mới của công ty biểu trưng cho tính bền chặt, vững chãi và kiên định của thương hiệu trong tương lai. Slogan An tâm - An toàn - An phát sẽ vẫn xuất hiện trong bố cục hình ảnh của Việt Hàn.

Với các sản phẩm, ấn phẩm có tên công ty, logo cũ vẫn còn hiệu lực và sẽ được thay thế dần. Logo mới sẽ tự động có hiệu lực với tất cả các hợp đồng, văn bản, trang thông tin điện tử và sản phẩm thuộc thương hiệu Việt Hàn. Mọi chức năng hoạt động và các thông tin liên quan khác của công ty không thay đổi.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghệ cao Việt Hàn Trụ sở chính: Lô 5 Cụm Công nghiệp Cam Thượng, xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Hotline: (+84) 922.010.686 Website: [email protected]