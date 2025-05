Video giả con trai ông Trump kết hôn với Công chúa Tây Ban Nha dậy 'sóng mạng'

(VTC News) -

Video do AI thực hiện mô phỏng kịch bản đám cưới giữa Barron Trump và công chúa Tây Ban Nha.

Một kênh YouTube tên là “Lovely Trump Family” đã đăng các video mô tả đám cưới của hai người. Tuy nhiên, các video này đều có ghi chú chúng được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI) – nghĩa là hoàn toàn ảo, không có thật.

Video phổ biến nhất được đăng ngày 16/5 có tiêu đề “Barron Trump & Princess Leonor – Lễ cưới cổ tích tráng lệ”

Con trai út của ông Trump, Barron Trump (phải) (Ảnh: CNN)

Trong video, họ còn “hát” các bài như Our Forever Begins hay Promise of Forever, đứng trong khung cảnh lộng lẫy như cung điện. Nhưng tất cả giọng hát, hình ảnh và bối cảnh đều do AI tạo ra – không phải người thật, không có sự kiện thật nào diễn ra.

Hình ảnh cắt từ viceo clip (Ảnh: Lovely Trump Family)

Khi tìm kiếm cụm từ "Barron Trump", "wedding" và "Leonor" trên Google News (đã được lưu trữ), không có bất kỳ kết quả phù hợp nào. Điều này khẳng định sự kiện này không hề xảy ra. Nếu có, đây sẽ là một tin tức gây chấn động toàn cầu và chắc chắn được các hãng truyền thông lớn săn đón.

Thế nhưng, không có bất kỳ hãng tin lớn nào trên thế giới đưa tin về đám cưới này. Nếu đây là sự thật, báo chí toàn cầu đã đăng tải rầm rộ, vì đây là hai người thuộc các gia đình nổi tiếng. Việc không có bất kỳ tin nào xác nhận đã chứng minh rằng đây là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo.

Công chúa Leonor là một trong những nhân vật trẻ tuổi và ưu tú xuất thân từ Hoàng gia châu Âu, cô thu hút sự quan tâm của truyền thông và công chúng quốc tế.

Công chúa Leonor của Tây Ban Nha (Ảnh: Vogue)

Trẻ trung, xinh đẹp, có xuất thân ấn tượng, nỗ lực trong học tập và nghiêm túc thực hiện các trách nhiệm đối với Hoàng gia, Leonor được đánh giá là nàng công chúa hoàn hảo, "xé truyện bước ra đời thực".

Là người kế vị của Hoàng gia Tây Ban Nha, trong tương lai khi trở thành Nữ hoàng, công chúa Leonor sẽ được giao trọng trách Tổng tư lệnh chỉ huy toàn bộ các lực lượng vũ trang của Tây Ban Nha.