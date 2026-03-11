Video: Đoàn xe vận chuyển bệ phóng THAAD tại Hàn Quốc trong đêm

(VTC News) -

Trong đoạn video, nhiều xe tải chiến thuật cơ động hạng nặng (HEMTT) được ghi nhận chạy qua một con đường tại làng Soseong-ri, thị trấn Seongju. Phần thùng phía sau của một số xe được phủ bạt, che kín hàng hóa bên trong.

Các chuyên gia quân sự được CNN tham vấn cho biết loại xe này phù hợp với phương tiện thường dùng để vận chuyển bệ phóng của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), dù hiện chưa thể xác nhận chính xác các xe đang chở thiết bị gì.

Video ghi lại các phương tiện quân sự Mỹ, được biết đến là dùng để vận chuyển hệ thống đánh chặn tên lửa chủ chốt, đang di chuyển tại Hàn Quốc. (Nguồn: CNN)

Theo tổ chức cung cấp đoạn video, hình ảnh được ghi lại rạng sáng 3/3. CNN xác định địa điểm quay tại Soseong-ri, cách một căn cứ radar THAAD khoảng 2 km và cách Seoul khoảng 230 km về phía đông nam.

Đoạn video xuất hiện trong bối cảnh Washington Post hôm 10/3 đưa tin quân đội Mỹ đang điều chuyển một số thành phần của hệ thống THAAD từ Hàn Quốc sang Trung Đông nhằm tăng cường năng lực phòng không cho khu vực, trong bối cảnh xung đột Mỹ - Israel và Iran leo thang. Tuy nhiên, CNN cho biết hiện chưa thể xác nhận điểm đến cuối cùng của các xe tải xuất hiện trong video.

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, các nguồn tin cho biết các tên lửa đánh chặn của hệ thống THAAD nhiều khả năng sẽ sớm được điều chuyển tới Trung Đông. Hàn Quốc đang triển khai một khẩu đội THAAD tại Seongju. Hệ thống này được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo ở độ cao 40-150 km trong giai đoạn cuối của quỹ đạo bay.

Một xe bệ phóng của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại một căn cứ quân sự Mỹ ở Seongju, cách Seoul khoảng 235 km về phía nam, ngày 5/3/2026. (Ảnh: Yonhap)

Theo các nguồn tin, 6 bệ phóng THAAD gắn trên xe tải gần đây đã di chuyển tới căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, cách Seoul khoảng 60 km về phía nam, dỡ các tên lửa đánh chặn tại căn cứ, sau đó quay trở lại Seongju. Mỗi xe bệ phóng có thể mang tối đa 8 tên lửa đánh chặn. Nếu cả 6 xe đều chở đầy tải, tổng cộng 48 tên lửa đánh chặn có thể đã được để lại tại căn cứ Osan. Các nguồn tin cho biết số tên lửa này nhiều khả năng sẽ được vận chuyển tới Trung Đông bằng máy bay vận tải quân sự Mỹ trong thời gian tới.

Trong khi đó, xuất hiện suy đoán rằng Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) cũng có thể đã điều chuyển một số khẩu đội phòng thủ tên lửa Patriot từ Hàn Quốc sang Trung Đông. Tuy nhiên, quân đội Hàn Quốc và USFK đều từ chối xác nhận thông tin này.

USFK cũng nói với CNN hôm 7/3 rằng họ không thể “bình luận về việc di chuyển, tái bố trí hoặc khả năng điều chuyển các năng lực hay khí tài quân sự cụ thể”.

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết ông không thể ngăn Mỹ tái triển khai một số vũ khí ra khỏi Hàn Quốc, song khẳng định động thái này sẽ không làm suy giảm năng lực răn đe đối với Triều Tiên.