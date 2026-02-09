Vì sao Trung tâm dịch vụ công phường chung bảng chợ Nguyễn Tri Phương, TP.HCM?

(VTC News) -

Liên quan thông tin chia sẻ trên mạng xã hội về việc phường Diên Hồng đặt bảng hiệu Trung tâm Cung ứng dịch vụ công tại chợ Nguyễn Tri Phương, trong đó bảng tên chợ đặt trong dấu ngoặc đơn, khiến nhiều người ngầm hiểu hai đơn vị này là một, UBND phường sáng 9/2 đã lên tiếng.

Theo UBND phường Diên Hồng, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công trực thuộc UBND phường, thành lập trên cơ sở thực hiện Đề án số 214 của phường, và Quyết định số 4999 của UBND TP.HCM, với 3 phòng chuyên môn.

Đó là các phòng Tổ chức - hành chính - quản trị - dịch vụ; phòng Văn hóa - thông tin - truyền thông - du lịch - quản lý chợ và Phòng Thể dục thể thao - Môi trường - đô thị và có hơn 10 trụ sở hoạt động.

Bảng tên gây nhiều tranh luận tại khu vực chợ Nguyễn Tri Phương.

Trên cơ sở đó, trụ sở chợ phường Diên Hồng (chợ Nguyễn Tri Phương) được chuyển giao về cho Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Diên Hồng tiếp nhận và quản lý.

Như vậy hiện nay, chợ Nguyễn Tri Phương đã chính thức trực thuộc sự quản lý, vận hành của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Diên Hồng.

Đây là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND phường, có trách nhiệm đảm bảo duy trì hoạt động ổn định và phát triển văn minh thương mại tại chợ. Do đó, việc sửa chữa bảng hiệu cũ, để cập nhật thông tin đơn vị chủ quản và mỗi trụ sở hoạt động có tên bảng hiệu riêng theo lĩnh vực hoạt động, là đúng theo đúng quy định pháp luật.

Phường khẳng định việc thay đổi bảng hiệu không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của các hộ tiểu thương tại chợ Nguyễn Tri Phương, cũng như việc đi lại, mua sắm của người dân tại chợ. Tên chợ Nguyễn Tri Phương truyền thống vẫn đang được sử dụng và không bị thay thế.

Trong thời gian tới, UBND phường tiếp tục xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của các Sở, ngành thành phố, để thực hiện việc sử dụng các bảng tên đơn vị một cách đồng bộ theo quy định.

Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Diên Hồng thành lập ngày 5/1, có chức năng cung cấp các dịch vụ công trên địa bàn phường, gồm văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, môi trường, đô thị, quản lý chợ, quảng cáo, tổ chức sự kiện... và các dịch vụ công khác.

Trung tâm do ông Nguyễn Thanh Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường làm Giám đốc.

Trung tâm có 16 cơ sở, trong đó trụ sở chính đặt tại số 141 đường Bắc Hải, phường Diên Hồng.

Mấy ngày nay, khi Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công đặt bảng hiệu tại chợ Nguyễn Tri Phương, nhiều ý kiến đã bình luận trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng việc dùng từ ngữ chưa đúng.

Chợ truyền thống nơi diễn ra hoạt động mua bán hàng hóa tư nhân; người bán, người mua giao dịch theo cơ chế thị trường. Nếu gọi chợ là “dịch vụ công” là chưa đúng về bản chất và chủ thể phục vụ; đối tượng, mục tiêu phục vụ.

Vì chợ là nơi tiểu thương mua bán cho khách, quan hệ dân sự, thương mại, không phải dịch vụ công.