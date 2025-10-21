Vì sao nhiều người nhất định lăn một quả dứa vào nhà mới?

(VTC News) -

Ở nhiều nước châu Á, bao gồm Việt Nam, nhiều người duy trì tục lăn một quả dứa (thơm) vào nhà mới trước khi dọn vào ở. Nghi thức này có nguồn gốc từ quan niệm dân gian, ẩn chứa ý nghĩa văn hóa thú vị và có lợi ích thiết thực.

Vì sao nên lăn một quả dứa vào nhà mới?

Theo quan niệm của người Hoa, đặc biệt là người gốc Phúc Kiến, từ “dứa” được phát âm là “ong lai”, đồng âm với cụm từ “tài lộc đến”. Vì vậy, hành động lăn quả dứa từ cửa chính vào nhà mới được xem là biểu tượng cho việc đón vận may, tài lộc và khởi đầu suôn sẻ trong không gian sống mới.

Khi thực hiện, nhiều người thường chọn một quả dứa tươi, đặt ở cửa ra vào và nhẹ nhàng lăn vào bên trong các phòng khác, đồng thời thầm cầu chúc những điều tốt lành cho gia đình.

Sau khi hoàn tất, quả dứa thường được đặt ở vị trí trang trọng như bàn thờ hoặc bàn khách, như cách “giữ lộc” trong nhà. Sau vài ngày, gia chủ có thể dùng quả dứa để chế biến món ăn hoặc ép lấy nước uống, tượng trưng cho việc tận hưởng thành quả, sự sung túc mà nghi thức mang lại.

Ngoài yếu tố tâm linh, việc sử dụng dứa trong nhà mới cũng mang nhiều lợi ích thực tế. Dứa là loại quả có hương thơm đặc trưng, giúp khử mùi và làm sạch không khí hiệu quả. Chính vì thế, nhiều người tận dụng dứa tươi để khử mùi sơn nhà mới, phòng bếp hoặc phòng khách hay ô tô.

Dù bắt nguồn từ quan niệm cầu tài lộc, việc lăn dứa vào nhà mới vẫn có giá trị thực tế trong đời sống hiện đại. Quan niệm lăn dứa không bắt buộc khi dọn vào nhà mới, tùy theo từng gia đình có thể lựa chọn thực hiện hoặc không. Đây là một mẹo dân gian thú vị, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và lợi ích khoa học, giúp không gian sống thêm trong lành, tươi mới và tràn đầy năng lượng tích cực.

Cách làm đèn nến trái dứa

Cách khử mùi bằng trái dứa phổ biến nhất là làm đèn nến trái dứa, vừa giúp thanh lọc không gian, vừa tạo hương thơm tự nhiên dễ chịu. Để thực hiện, bạn chỉ cần chuẩn bị một trái thơm còn nguyên vỏ và cuống, một cây nến nhỏ, dao gọt và một chiếc đĩa nhỏ.

Các bước làm rất đơn giản, bước đầu tiên cắt phần đáy của quả thơm sao cho bằng phẳng để quả có thể đứng vững. Tiếp theo, bạn khoét phần ruột bên trong, có thể tạo hình tùy thích nếu khéo tay.

Đặt nến nhỏ vào giữa lòng quả thơm, tránh để nến chạm vào vỏ. Đốt nến, để hơi nóng làm tinh dầu trong dứa tiết ra, lan tỏa hương thơm tự nhiên khắp căn phòng.

Đèn nến bằng trái dứa giúp khử mùi hiệu quả. (Ảnh: Cleanipedia)

Chỉ sau khoảng 10 phút, hương thơm dịu nhẹ từ trái dứa sẽ lan tỏa, giúp khử mùi hôi ẩm mốc và mang lại cảm giác dễ chịu. Mỗi “đèn nến dứa” có thể duy trì hương thơm từ hai đến ba ngày, thích hợp cho cả không gian nhà ở và ô tô.

Ngoài khả năng khử mùi, cách làm này còn giúp tạo điểm nhấn trang trí đẹp mắt, mang lại cảm giác ấm cúng cho không gian sống. Sau một ngày làm việc căng thẳng, việc trở về căn phòng ngập hương thơm dịu ngọt của dứa cũng giúp tinh thần thư giãn, cải thiện tâm trạng rõ rệt.