Vì sao mẫu xe New Creta được yêu thích trong 'gia đình' SUV nhà Hyundai?

(VTC News) -

Thiết kế là điểm cộng, tiện nghi hiện đại hàng đầu phân khúc

Là phiên bản nâng cấp giữa dòng đời (Facelift), Hyundai Creta có thiết kế lột xác, nhưng vẫn thừa hưởng DNA theo ngôn ngữ Sensuous Sportiness của thế hệ trước đó.

Một điều không thể phủ nhận hay bàn cãi, đó là thiết kế của New Creta rất nịnh mắt. Xe được trang bị lưới tản nhiệt Black Chrome Parametric cứng cáp, cụm đèn LED định vị ban ngày DRL nổi bật cùng bộ mâm hợp kim 17 inch (hoặc 18 inch bản N Line) giúp Creta trông khác biệt, hiện đại và thu hút hơn hẳn.

Xe tích hợp cụm màn hình kép 10.25 inch, với cụm màn hình thông số xe tích hợp tính năng đọc biển báo tốc độ, hiển thị điểm mù khi đánh lái tiện dụng. Cụm màn hình giải trí tích hợp camera 360, giúp cho chủ nhân dễ dàng quan sát khi lùi xe, đưa xe vào những vị trí khó.

Thiết kế thể thao, hệ thống giải trí hiện đại, vô lăng linh hoạt, đầm, chắc, vận hành linh hoạt tiết kiệm nhiên liệu, Hyundai Creta được nhiều khách hàng yêu thích. (Ảnh: HTV)

Trong các phiên bản của New Creta, Creta N Line đang khan hiếm tại đại lý do nhu cầu mua cao, Hải Vân - chủ nhân của một chiếc Creta N Line cho biết: “Mình phải đặt trước để mua chiếc xe này và rất vui khi nhận xe, xe có thiết kế đẹp, lái thoải mái. Đặc thù gia đình mình thì chiếc xe này mua về cho cả nhà sử dụng, riêng bố mình đánh giá điểm hài lòng nhất trên Creta chính là tính năng làm mát ghế lái, do bố hay dùng xe giờ tan tầm để đưa đón các cháu đi học chính khoá và học thêm. Đây là xe đầu tiên mình mua được sau nhiều năm đi làm, cả nhà đều yêu thích chiếc xe này”.

Theo chị Vân, ngoài những tiện ích thông thường phục vụ người lái như hệ thống giải trí Carplay, Android Auto không dây thao tác trên màn hình cảm ứng, New Creta còn trang bị hệ thống sạc không dây và các cổng sạc USB, type C công suất lên tới 180W. Sạc không dây không có sự ấn tượng về tốc độ sạc, nhưng nếu người dùng có nhu cầu sạc pin trong thời gian gấp gáp thì nên dùng các cổng sạc cắm dây này để pin có thể nhanh chóng được lấp đầy.

Nhiều chế độ lái, vô lăng biến thiên lái hay hơn thế hệ trước

New Creta tiếp tục sử dụng động cơ Smartstream G1.5, hộp số CVT thông minh (iVT), nhưng xe đã có nhiều tinh chỉnh hơn, giúp xe có khả năng vận hành mượt. Một điểm được khen trên Creta chính là cảm giác lái, vô lăng biến thiên trên Creta giúp chủ nhân có thể xoay vô lăng nhẹ nhàng, linh hoạt trên phố trong khi chiếc xe vô cùng đầm chắc nếu di chuyển với tốc độ cao, nhằm tăng khả năng bám đường, an toàn cho xe.

Những người thích tiết kiệm nhiên liệu có thể chọn chế độ Eco hoặc Normal, chiếc xe vận hành với tua máy ở mức hơn 900 vòng/ phút ở tốc độ 40km/h, vô lăng nhẹ nhàng. Tuy nhiên, chỉ cần vặn nút xoay sang chế độ Sport, cảm giác lái của New Creta thay đổi, tua máy duy trì ở mức 2500 vòng/ phút và xe bứt tốc nhanh nhẹn trong mỗi cú đạp ga, đây thực sự là chế độ cho những người yêu lái.

Một điểm được khen trên Creta chính là cảm giác lái, vô lăng biến thiên trên Creta giúp chủ nhân có thể xoay vô lăng nhẹ nhàng, linh hoạt. (Ảnh: HTV)

“Chế độ Sport đi thích nhất, mất tầm 10 giây để Creta có thể đạt vận tốc 100km/h và cho dù chỉ có dung tích xi lanh 1.5, nhưng Creta có độ bứt phá tốt và nằm trong vùng cảm giác an toàn khi vượt xe. Bình thường, mình đi xe ở đường cao tốc thì xe ăn khoảng 6l xăng/ 100km”, Nguyễn Văn Thắng - Chủ xe New Creta chia sẻ.

Là chiếc xe được ưa thích trong đô thị, Creta có khoảng sáng gầm 200mm, giúp xe dễ dàng vận hành trong nhiều điều kiện địa hình khác nhau, xe có kích cỡ 4.330 x 1.790 x 1.635mm vừa vặn chỗ ngồi cho 5 người lớn, nhưng nếu cần sự rộng rãi thì người dùng có thể chọn những chiếc xe như Santa Fe với 7 chỗ ngồi. So với các dòng xe SUV cỡ lớn, Creta có tệp khách hàng rộng hơn, mức giá của New Creta bắt đầu từ 599 triệu đồng (chưa kể khuyến mãi) được cho là phù hợp với mức tiếp cận của nhiều người.

New Creta được trang bị gói Hyundai SmartSense với loạt tính năng thường chỉ thấy ở xe phân khúc cao như: Hỗ trợ giữ làn (LKA, LFA), phanh tự động khẩn cấp (FCA), cảnh báo điểm mù (BCA), camera 360, điều khiển hành trình thích ứng (SCC) đến hỗ trợ tránh va chạm khi lùi (RCCA)… tất cả giúp Creta trở thành mẫu SUV B-SUV sở hữu công nghệ an toàn “đáng đồng tiền bát gạo” nhất hiện nay.