Vì sao Lương Bằng Quang bị khởi tố, bắt giam?

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an TP.HCM) ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) về tội "Đưa hối lộ"; Lê Sỹ Cường về tội "Môi giới hối lộ". Cơ quan điều tra đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi bị cơ quan chức năng phát hiện sai phạm trong hoạt động kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe (tháng 7/2024), Võ Thị Ngọc Ngân và Lương Bằng Quang (sinh năm 1982, trú tại phường Chánh Hưng) đã bàn bạc, thống nhất đưa 8 tỷ đồng cho Lê Sỹ Cường (sinh năm 1987, trú tại phường Bến Thành) – một người quen biết ngoài xã hội để nhờ “chạy chọt”, tránh bị xử lý hình sự.

Tuy nhiên, toàn bộ số tiền trên đã được Cường nhận và sử dụng cá nhân, không có khả năng tác động đến quá trình tố tụng. Hành vi của các đối tượng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện, thu thập đầy đủ chứng cứ và ra quyết định khởi tố theo quy định pháp luật.

Việc khởi tố, bắt tạm giam Lương Bằng Quang nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” do Võ Thị Ngọc Ngân cầm đầu. Trước đó, Ngân 98 bị cáo buộc thành lập các công ty “ma” như ZuBu và Nanotesla để sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa chất cấm, thu lợi bất chính hơn 120 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Lương Bằng Quang, sinh năm 1982 tại TP.HCM, là ca nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc từng nổi tiếng trong thập niên 2000. Anh được biết đến qua nhiều bản hit như “Đồng hồ cát”, “Chính em”, “Người ấy và tôi em chọn ai”, từng hợp tác với các ca sĩ Lam Trường, Ưng Hoàng Phúc, Thanh Thảo...

Ngoài hoạt động sáng tác, Lương Bằng Quang còn tham gia huấn luyện thanh nhạc và sản xuất âm nhạc cho nhiều ca sĩ trẻ. Từ năm 2019, anh được công chúng chú ý nhiều hơn khi công khai mối quan hệ tình cảm với hotgirl Võ Thị Ngọc Ngân (DJ Ngân 98), thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các clip mạng xã hội.

Thời gian gần đây, cả hai chuyển hướng sang kinh doanh thực phẩm chức năng và mỹ phẩm online, song hoạt động này bị cơ quan chức năng phát hiện có nhiều dấu hiệu vi phạm.

Hiện vụ án vẫn đang được Công an TP.HCM mở rộng điều tra, làm rõ vai trò cụ thể của từng bị can.