Vì sao loạt giun đất bò lên đường ở Quảng Trị rồi chết khô?

(VTC News) -

Lãnh đạo UBND xã Phú Trạch (Quảng Trị) xác nhận, lực lượng của xã vừa xuống thôn Vịnh Sơn để kiểm tra hiện tượng nhiều giun đất bò lên mặt đất rồi chết khô hàng loạt.

Theo thông tin ban đầu, từ ngày 1/12, tại khu vực dưới chân Đèo Ngang (thuộc thôn Vịnh Sơn), người dân ghi nhận hàng loạt giun đất bò lên mặt đất và chết khô. Giun xuất hiện dày trên lối đi, sân vườn và kéo dài đến sát mép quốc lộ 1A. Theo người dân địa phương, đây là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng này.

Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị chưa nhận được thông tin từ địa phương. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở, sẽ cho kiểm tra cụ thể hiện trạng để đưa ra đánh giá chi tiết.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị nhận định, có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện trạng trên. Có thể là hiện tượng bắt đầu từ hóa chất hoặc có ai đó bẫy giun bằng cách đưa nguồn điện vào trong đất để giun đồng loạt nổi lên. Hiện tượng này cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo những "tai biến" của thiên nhiên vì động vật sống trong đất rất nhạy cảm với những biến động của địa chất. Tuy nhiên, tất cả đều cần phải kiểm tra, đánh giá cụ thể mới có thể khẳng định rõ nguyên nhân.

Giun đất đua nhau bò lên mặt đường nằm chết khô khiến người dân ở Quảng Trị lo lắng.

Khoảng giữa tháng 11/2025 tại Quảng Ngãi cũng xảy ra hiện tượng hàng nghìn con giun đất bò lên vỉa hè, chết la liệt ở khu đô thị.

Theo đó, sáng 14/11, người dân sinh sống ở khu đô thị lớn nằm trên phường Cẩm Thành (tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ phát hiện hàng nghìn con giun trồi lên mặt đất, bò, cuộn mình nằm chết la liệt trên vỉa hè.

Người dân sống quanh khu vực cho biết, nhiều ngày qua trời không có mưa. Thế nhưng đêm 13/11, giun bắt đầu trồi lên mặt đất, bò cuộn vào nhau thành từng vệt kéo dài trên vỉa hè rồi chết, khiến người dân hoang mang.

Được biết, khu đô thị này khá lớn, tuy nhiên giun đất chỉ xuất hiện ở khu vực bãi cỏ rộng hàng trăm m2 ngay cổng chính. Giun đất bò lên phần vỉa hè bao quanh khu đất này dày đặc. Phần lớn số giun đất này đã chết khô.

Tiếp đó, sáng 21/11, người dân cũng bất ngờ chứng kiến hàng nghìn con giun đất trồi lên và bò dày đặc trên đường chạy bộ ở khuôn viên sân vận động phường Trảng Dài (tỉnh Đồng Nai). Người dân tập thể dục tại khu vực này cho biết, tình trạng giun đất trồi lên dày đặc xuất hiện từ sáng 20/11.

Trước đó, cuối năm 2024, hiện tượng tương tự đã xuất hiện tại Vũng Tàu, khi một người dân ghi lại cảnh hàng nghìn con giun đất bò lên tường sau mưa lớn. Theo các chuyên gia, giun trồi lên mặt đất có thể vì thiếu oxy trong đất, thay đổi nhiệt độ, hoặc khu vực trú ngụ bị bón các loại phân gây nóng như phân gà, phân lân…