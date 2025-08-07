Vì sao hoạt hình Việt vẫn thiếu sức hút?

Hình ảnh, kịch bản, quảng bá và thói quen khán giả được xem là những lý do khiến hoạt hình Việt khó cạnh tranh với các “ông lớn” nước ngoài.

Bùng nổ phim hoạt hình tại phòng vé Việt

Mùa hè 2025, rạp phim Việt chứng kiến sự bùng nổ của phim hoạt hình nước ngoài. Nhiều tác phẩm ra mắt và nhận được sự đón nhận của khán giả Việt như Conan Movie 28: Dư ảnh của độc nhãn; Xì Trum; Doraemon: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh; Lilo & Stitch; Elio: Cậu bé đến từ Trái Đất…

Ở thời điểm hiện tại, Conan Movie 28 đang đứng thứ hai trong bảng xếp hạng doanh thu trong ngày và doanh thu cuối tuần tại phòng vé Việt. Tác phẩm Nhật Bản hiện đạt tổng doanh thu hơn 140 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam, chỉ sau hơn 1 tuần khởi chiếu chính thức.

Nhiều khán giả để lại lời khen cho Conan Movie 28 về những cảnh hành động mãn nhãn, tình tiết dồn dập, phim có đủ yếu tố hài, cảm động, nghẹt thở, bùng nổ. Bên cạnh đó, nhiều người đánh giá cao cách phim khai thác mối quan hệ giữa Conan và các nhân vật xung quanh, giúp tuyến cảm xúc trở nên sâu sắc hơn, thay vì chỉ tập trung vào phá án. Đây cũng là một trong những điểm mới khiến Conan Movie 28 trở nên khác biệt so với các phần trước.

"Conan Movie 28: Dư ảnh của độc nhãn".

Trước Conan Movie 28, khán giả Việt cũng dành nhiều tình cảm cho phim Xì Trum hay Doraemon: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh. Những bộ phim này không chỉ mang lại tiếng cười mà còn gợi nhắc tuổi thơ, giúp khán giả tìm thấy sự hồn nhiên và những thông điệp ý nghĩa về tình bạn, lòng dũng cảm. Doraemon ghi nhận doanh thu gần 170 tỷ đồng tại phòng chiếu Việt trong mùa hè này.

Trong khi phim hoạt hình nước ngoài chiếm ưu thế tại phòng vé Việt, mùa hè 2025 cũng ghi nhận sự xuất hiện của hai dự án hoạt hình Việt nổi bật, đó là Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu của đạo diễn - NSƯT Trịnh Lâm Tùng, Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội của đạo diễn Mai Phương.

Được lấy cảm hứng từ tác phẩm thiếu nhi kinh điển Dế Mèn phiêu lưu ký của cố nhà văn Tô Hoài, bộ phim không chỉ giữ trọn tinh thần nguyên tác mà còn thổi vào đó hơi thở hiện đại, phù hợp với thị hiếu của thế hệ trẻ hôm nay.

Thời điểm ra mắt, Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội triển khai chiến dịch truyền thông rầm rộ với loạt hình ảnh, video và trích đoạn được đăng tải trên nhiều nền tảng mạng xã hội, qua đó thu hút sự quan tâm của khán giả. Sau hơn 2 tháng ra rạp, phim thu về hơn 21,1 tỷ đồng, một con số đáng kể đối với một phim hoạt hình nội địa, nhưng khá khiêm tốn so với những tác phẩm hoạt hình nước ngoài.

Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưukhi ra rạp được kỳ vọng sẽ trở thành bom tấn của hoạt hình nội địa. Phim sử dụng nhiều tích dân gian kể về cuộc phiêu lưu của nhóm trẻ làng Khoai tìm cách minh oan cho cha nhân vật Quỳnh Nhố.

Dù Trạng Quỳnh nhí nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn, các đạo diễn, nhà sản xuất, nhà phê bình và khán giả, phim không đạt doanh thu cao khi đến nay chỉ thu về hơn 3,2 tỷ đồng. Nhiều ý kiến cho rằng tác phẩm gặp khó vì phải cạnh tranh trực tiếp với loạt bom tấn hoạt hình nước ngoài trong mùa hè 2025, vốn áp đảo về mặt thương hiệu và quảng bá.

Vì sao hoạt hình Việt vẫn thiếu sức hút?

Dù có nhiều nỗ lực đổi mới về nội dung và kỹ thuật, phim hoạt hình Việt vẫn chưa tạo sức hút mạnh mẽ tại phòng vé, thường lép vế trước các tác phẩm nước ngoài. Sự chênh lệch về chất lượng hình ảnh, kịch bản, chiến lược quảng bá cùng thói quen thưởng thức của khán giả được xem là những nguyên nhân chính khiến hoạt hình Việt khó cạnh tranh với các “ông lớn” nước ngoài.

Những nhân vật như Conan hay Doraemon không chỉ là nhân vật trong phim, mà đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Qua hàng chục năm được phát triển qua truyện tranh, những nhân vật này có câu chuyện nền tảng vững chắc, tính cách rõ nét và hành trình dài để khán giả theo dõi, gắn bó. Nhờ đó, mỗi phần phim mới không cần mất thời gian giới thiệu lại nhân vật, mà có thể khai thác sâu hơn các tình tiết, tạo cảm giác thân thuộc nhưng vẫn hấp dẫn.

"Doraemon: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh".

Các hãng phim lớn như Disney, Pixar… sở hữu nguồn lực khổng lồ về công nghệ và nhân lực, giúp họ tạo ra những bộ phim có chất lượng hình ảnh xuất sắc: tạo hình nhân vật chi tiết, chuyển động mượt mà, bối cảnh phong phú và hiệu ứng ánh sáng chân thực. Trong khi đó, hoạt hình Việt thường gặp hạn chế về ngân sách, công nghệ và kinh nghiệm sản xuất, dẫn đến hình ảnh chưa thể sánh với các sản phẩm quốc tế.

Một yếu tố quan trọng làm nên sức hút của phim hoạt hình nước ngoài là nhân vật được xây dựng có cá tính rõ rệt và hành trình phát triển hấp dẫn. Những cái tên như Conan, Elsa, Totoro hay Doraemon không chỉ là nhân vật hoạt hình, mà còn trở thành biểu tượng văn hóa. Trong khi đó, hoạt hình Việt vẫn loay hoay tìm cách tạo ra những nhân vật đủ độc đáo và sức ảnh hưởng để khán giả có thể yêu thích lâu dài.

Hoạt hình nước ngoài có các chiến dịch truyền thông toàn cầu, từ trailer, poster, sự kiện ra mắt đến sản phẩm ăn theo như đồ chơi, truyện tranh hay game. Tất cả tạo nên một hệ sinh thái giải trí hoàn chỉnh giúp phim lan tỏa mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, khán giả Việt đã quen với những thương hiệu hoạt hình quốc tế từ nhỏ, tạo sự tin tưởng về chất lượng và sự hấp dẫn. Trong khi đó, hoạt hình Việt vẫn đang trong giai đoạn xây dựng thương hiệu, nên việc thay đổi thói quen thưởng thức của công chúng là một hành trình dài và cần nhiều tác phẩm nổi bật để tạo dấu ấn.

Hoạt hình Việt nên học gì từ hoạt hình nước ngoài?

NSƯT Trịnh Lâm Tùng - Đạo diễn bộ phim Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu nhận định để phim hoạt hình Việt Nam cạnh tranh được với các tác phẩm nước ngoài là điều vô cùng khó khăn.

“Trong quá trình làm nghề, tôi nhận ra có nhiều điều trăn trở khi làm phim hoạt hình. Điều đầu tiên là các anh chị em nghệ sĩ, các đạo diễn ở Việt Nam đều là những người tài năng và tâm huyết.

Họ cũng có ước mơ như tôi là đưa những tác phẩm lớn ra rạp, tuy nhiên rất nhiều năm vẫn không thể thực hiện do các bộ phim, các tác phẩm hoạt hình được sản xuất theo đơn đặt hàng của Nhà nước hạn chế về mặt tài chính”, ông Trịnh Lâm Tùng chia sẻ.

“Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu”.

Theo đạo diễn Trịnh Lâm Tùng, trên thế giới có nhiều bộ phim hoạt hình nổi tiếng bởi hai yếu tố quan trọng. “Thứ nhất là tần suất và thứ hai là chất lượng. Hai yếu tố này đan cài và ảnh hưởng lẫn nhau. Khi sản xuất nhiều thì khán giả biết nhiều hơn và khi làm nhiều thì chất lượng mới được thay đổi nhờ sự phản hồi và góp ý của khán giả”, đạo diễn cho hay.

Đạo diễn “Trạng Quỳnh nhí” cho rằng, tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…, phim hoạt hình không đơn thuần là món ăn tinh thần mà họ định vị đây là một ngành công nghiệp xanh.

“Giá trị thu lại từ phim hoạt hình ở các đất nước đó vô cùng lớn. Khi họ nhận được doanh thu lớn, họ tái đầu tư các bộ phim sau có chất lượng tốt hơn. Phim hoạt hình mang lại giá trị rất lớn khi đằng sau mỗi tác phẩm là những bài học được lồng ghép văn hóa của đất nước.

Đó là những giá trị mà các nền điện ảnh và hoạt hình trên thế giới đã làm được và tôi tin rằng trong tương lai gần Việt Nam sẽ thực hiện được”, ông Trịnh Lâm Tùng cho biết.