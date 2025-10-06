Vì sao hoa hậu Yến Nhi bị khán giả 'quay lưng' chỉ sau 1 tuần đi thi quốc tế?

(VTC News) -

Nguyễn Thị Yến Nhi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025. Ngay khi giành vương miện, cô gây được thiện cảm với khán giả nhờ câu chuyện cá nhân. Người đẹp xuất thân khó khăn, ba cô làm thợ phụ hồ, mẹ bán vé số. Để vượt khó, Yến Nhi làm người mẫu để trang trải học phí và ôm giấc mơ trở thành hoa hậu.

Yến Nhi từng được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện khi thi quốc tế.

Sở hữu sắc vóc cùng khả năng ứng xử khéo léo, Yến Nhi tạo được niềm tin với đa số công chúng. Yến Nhi sang Thái Lan tham gia Miss Grand International 2025 từ ngày 29/9. Trước khi đến Thái Lan, Yến Nhi được khán giả kỳ vọng là một đại diện đáng gờm khi sở hữu nhiều yếu tố phù hợp với tiêu chí cuộc thi. Tuy nhiên chỉ trong 1 tuần chinh chiến, nàng hậu sinh năm 2004 liên tục vướng phải nhiều tranh cãi, thậm chí phải đăng tâm thư xin lỗi.

Lộ khuyết điểm về ngoại ngữ

Khi mới nhập cuộc, Yến Nhi giữ được năng lượng tốt tại Miss Grand International nhưng khả năng tiếng Anh còn hạn chế. Cô trở thành tâm điểm bàn luận của cộng đồng mạng sau phần giao lưu bằng tiếng Anh lúng túng và thiếu tự tin.

Trong buổi gặp gỡ Chủ tịch Miss Grand International – ông Nawat Itsaragrisil, cùng đương kim hoa hậu Christine Juliane Opiaza, Yến Nhi được yêu cầu giới thiệu bản thân và chia sẻ về sở thích. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 2004 tỏ ra bối rối, phát âm không rõ ràng và phải nhờ thí sinh bên cạnh giúp hiểu nội dung câu hỏi.

Khả năng ngoại ngữ của Yến Nhi gây thất vọng.

Khi được hỏi “What is your hobby in your country?” (Sở thích của bạn ở quê nhà là gì?), cô liên tục bối rối, không hiểu câu hỏi và trả lời ngắn gọn, không đi đúng trọng tâm. Sau đó, người đẹp thừa nhận do "khả năng Tiếng Anh chưa tốt".

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều bình luận trái chiều xuất hiện khi cho rằng đại diện Việt Nam chưa chuẩn bị kỹ năng ngoại ngữ cho đấu trường quốc tế, trong khi số khác bày tỏ sự cảm thông, cho rằng cô còn trẻ và cần thêm thời gian để thích nghi với áp lực quốc tế.

Tranh cãi vì thái độ

Ngoài yếu tố chuyên môn, Yến Nhi còn gây tranh cãi vì thái độ. Cụ thể, khi livestream trò chuyện với bà Phạm Kim Dung - chủ tịch Miss Grand Vietnam, Yến Nhi bị nhận xét là có thái độ thiếu sự khiêm nhường, liên tục nói trống không. Việc nói thiếu chủ ngữ của nàng hậu bị khán giả đánh giá là thiếu lễ phép, không phù hợp với một nàng hậu.

Yến Nhi liên tục gây tranh cãi về thái độ.

Ngoài ra, Yến Nhi cũng mất điểm khi bị phát hiện liên tục cười đùa, thiếu nghiêm túc thời điểm trả lời phỏng vấn của truyền thông quốc tế. Thay vì trả lời, cô thường xuyên cười lớn hay có hành động hất tóc. Một số người cho rằng có thể Yến Nhi muốn mang lại không khí vui vẻ thân thiện nhưng cách thể hiện của cô lại tạo ấn tượng thiếu chuyên nghiệp.

Trước những góp ý từ khán giả, nàng hậu cũng phản hồi khi tự nhận là chưa thật sự khéo léo.

Bị nghi vô ơn với công ty quản lý

Tối 4/10, Yến Nhi trở thành tâm điểm tranh cãi khi để lộ những lời lẽ không hay. Khi đại diện Tanzania - bạn cùng phòng của Yến Nhi đang livestream, đại diện Việt Nam vô tư nói chuyện điện thoại khá lớn với người quen nên người xem có thể nghe rõ nội dung cuộc nói chuyện.

Theo đó, Yến Nhi than phiền về việc bị chỉ trích nên cô quyết định không livestream nữa, để khán giả không có cớ săm soi. Sau đó, Yến Nhi còn trách móc việc ai đó không đầu tư gì, nên cô rất áp lực mệt mỏi. Nàng hậu còn nhiều lần có những từ ngữ khó nghe trong cuộc nói chuyện.

“Người ta chửi lên chửi xuống. Giờ em làm gì cũng bị chửi. Từ nay không có livestream nữa, im lặng là tốt nhất. Livestream là có cái để tụi nó cắt, chửi...

Bà ấy có đầu tư gì đâu. Mới nói mấy chị ơi, em áp lực quá, mệt quá, khóc lóc đủ thứ nên chắc không livestream nữa. Nói chung là cố gắng vòng phỏng vấn kín, gỡ lại thì tụi nó sẽ quay xe”, Yến Nhi để lộ cuộc nói chuyện với bạn.

Đoạn hội thoại được đăng lại trên nhiều diễn đàn sắc đẹp, Yến Nhi bị chỉ trích dữ dội. Không ít người "tố" hoa hậu vô ơn với công ty quản lý. Thậm chí, nhiều người đòi tước vương miện, yêu cầu Yến Nhi dừng lại hành trình ở Miss Grand Vietnam 2025.

Yến Nhi đang nhận phải chỉ trích lớn từ khán giả.

Trước làn sóng chỉ trích, Yến Nhi đăng tải lời xin lỗi trên trang cá nhân. Cô viết: “Trong khoảnh khắc vội vã, Nhi đã vô tình có những chia sẻ chưa thật sự trọn vẹn khiến khán giả phiền lòng. Nhi xin gửi lời xin lỗi và cảm ơn chân thành đến mọi người vì đã góp ý, chỉ bảo và vẫn dành cho Nhi sự quan tâm, động viên trong suốt thời gian qua”.

Cô khẳng định xem đây là bài học để trưởng thành hơn và hứa sẽ nỗ lực để thể hiện hình ảnh tích cực của người con Việt Nam trên sân khấu quốc tế.

Tuy vậy những lời xin lỗi của cô vẫn không thể khiến cho khán giả hài lòng.