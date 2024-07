Vì sao đường đi bộ hơn 260 tỷ đồng ở Huế 'lỡ hẹn' ngày về đích?

Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Cải thiện môi trường lý giải việc dự án 'lỡ hẹn' ngày hoàn thành là do dự án nằm trong các gói thầu thiếu vốn do tỉ giá. Nhiều gói thầu trong Dự án Cải thiện môi trường nước TP Huế phải điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn do tỉ giá đồng JPY (Nhật Bản) giảm mạnh.