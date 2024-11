Vì sao cựu Bí thư Tỉnh ủy và cựu Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa nộp lại 55 tỷ đồng?

(VTC News) -

Trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Dự án Hạc Thành Tower (Thanh Hóa), gây thiệt hại hơn 55 tỷ đồng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng, mỗi người đã tự nguyện nộp 22,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, dù họ không hưởng lợi.

Trước đó, Viện KSND tỉnh Thanh Hóa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trịnh Văn Chiến và bị can Nguyễn Đình Xứng cùng 7 bị can khác về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Dự án Hạc Thành Tower (Thanh Hóa), gây thiệt hại hơn 55 tỷ đồng.

Bị can Trịnh Văn Chiến (cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa) nghe quyết định khởi tố.

Thời điểm phạm tội xảy ra trước năm 2013, bị can Trịnh Văn Chiến đang giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Bị can Nguyễn Đình Xứng khi đó giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Cáo trạng xác định, bị can Trịnh Văn Chiến và Nguyễn Đình Xứng là những người chịu trách nhiệm trong việc quyết định giá giao đất của Công ty TNHH MTV Sông Mã trong quá trình thực hiện cổ phần hóa.

Theo đó, bị can Trịnh Văn Chiến đã đồng ý cho Công ty TNHH MTV Sông Mã chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Hạc Thành Tower, đồng ý áp dụng giá giao đất tại thời điểm tháng 1/2013 theo đơn giá đất năm 2009 trái pháp luật.

Bị can Nguyễn Đình Xứng ký quyết định phê duyệt tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước của công ty này là 21 triệu đồng/m2 trái pháp luật.

Ngoài ra, bị can Xứng ký phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại thời điểm Công ty TNHH MTV Sông Mã chuyển thành Công ty cổ phần Sông Mã, xác định giá trị thực tế doanh nghiệp không bao gồm giá trị khu đất số 3 Phan Châu Trinh (phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) tại thời điểm giao đất, gây hậu quả thiệt hại cho Nhà nước.

Bị can Nguyễn Đình Xứng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) nghe quyết định khởi tố.

Viện kiểm sát xác định, bị can Trịnh Văn Chiến và bị can Trần Đình Xứng nhận thức được việc xác định giá đất tại thời điểm có quyết định giao đất năm 2013 nhưng áp dụng giá đất của năm 2009 cho Công ty TNHH MTV Sông Mã là trái pháp luật, nhưng cả hai vẫn thống nhất và thực hiện.

Cả hai bị can Trịnh Văn Chiến và Nguyễn Đình Xứng được xác định không hưởng lợi trong vụ án này. Tuy vậy, mỗi người vẫn tự nguyện nộp 22,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Cơ quan tố tụng ghi nhận, hai bị can Chiến và Xứng được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ như: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có thành tích trong công tác, gia đình có công với cách mạng...

Theo cáo trạng, Công ty TNHH MTV Sông Mã tiền thân là Công ty Kinh doanh nhà Thanh Hóa (100% vốn Nhà nước) được giao quản lý diện tích 1.733,8m2 tại số 3 Phan Châu Trinh, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Quá trình doanh nghiệp này cổ phần hóa, các bị can đã xin giao đất, thực hiện giao đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Dự án Hạc Thành Tower, không xác định giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm giao đất vào giá trị doanh nghiệp, gây hậu quả thiệt hại cho Nhà nước hơn 55 tỷ đồng.

Hành vi phạm tội của các bị can còn khiến giá trị doanh nghiệp tại thời điểm Công ty TNHH MTV Sông Mã chính thức chuyển thành công ty cổ phần không chính xác; không xác định giá trị thực tế doanh nghiệp không bao gồm giá trị khu đất.

Đến nay, các bị can trong vụ án đã nộp lại toàn bộ số tiền gây thiệt hại để khắc phục hậu quả.