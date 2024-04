Vì sao Bà Rịa - Vũng Tàu chưa công khai kỷ luật Giám đốc Sở Y tế?

Ngày 17/4, tại hội nghị giao ban, cung cấp thông tin báo chí quý 1/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu trả lời về việc công khai quyết định kỷ luật ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế tỉnh liên quan đến Công ty Tiến bộ - Quốc tế (AIC Group).

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, thực hiện chỉ đạo của Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Tỉnh uỷ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát, thanh tra cụ thể các gói thầu mà tỉnh đã thực hiện với AIC.

Ông Lê Văn Minh, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã ký quyết định kỷ luật đối với Đảng uỷ Sở Y tế và cá nhân ông Phạm Minh An (Giám đốc Sở Y tế tỉnh).

Ban Tuyên giáo sẽ có văn bản gửi Ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, để cơ quan này có thông tin chính thức cung cấp cho báo chí.

Ông Lê Văn Minh, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu cung cấp thông tin Hội nghị giao ban báo chí sáng ngày 17/4. (Ảnh: Lưu Sơn)

"Việc công bố, cung cấp thông tin đối với vụ việc trên thì không có gì là “mật”, vì quy định của Trung ương về công tác xử lý cán bộ, phòng chống tham nhũng quy định rất cụ thể. Những nội dung nào “mật” thì cũng có quy định giải mật để cung cấp thông tin cho báo chí.

Đến thời điểm này, việc thực hiện kế hoạch kiểm tra, thanh tra các gói thầu liên quan đến AIC thì Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy đang tiến hành từng bước, chưa hoàn thành nên chưa thể cung cấp cho báo chí", ông Lê Văn Minh nói.

Các gói thầu của AIC không chỉ riêng ngành y tế mà còn liên quan đến nhiều lĩnh vực. (Ảnh: Lưu Sơn)

Liên quan đến các gói thầu của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với AIC, vào tháng 3/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Tạ Quang Trường (SN 1968, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex); khởi tố bị can, lệnh khám xét và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Tuấn Anh (SN 1984, nguyên Giám đốc Công ty thương mại dịch vụ Tạ Thiên Ân); Lê Hữu Lễ (SN 1975, nguyên Trưởng Phòng Kinh doanh Dược phẩm và Trang thiết bị y tế - Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex) để tiếp tục điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 222, Bộ luật Hình sự.

Qua điều tra, xác định các đối tượng trên gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 18 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex đã nộp lại số tiền hơn 683 triệu đồng trục lợi từ việc tham gia gói thầu; Huỳnh Tuấn Anh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tạ Thiên Ân nộp 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.