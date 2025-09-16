(VTC News) -

Vì sao ăn các loại hạt giúp sống khỏe?

Báo Pháp luật TP.HCM dẫn nguồn trang NDTV cho biết, các loại hạt như quả óc chó, hạnh nhân, quả hồ trăn, hạt điều,... thường được coi là thực phẩm lành mạnh khi tiêu thụ ở mức độ vừa phải.

Chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm chất béo lành mạnh, protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải chú ý đến khẩu phần ăn do chúng có hàm lượng calo cao.

Dưới đây là những lý do chứng minh ăn các loại hạt giúp con người sống khoẻ:

Giàu dinh dưỡng

Các loại hạt chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin, khoáng chất và chất béo lành mạnh. Chúng là nguồn cung cấp protein, chất xơ, magiê, kẽm và chất chống oxy hóa tuyệt vời.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Các loại hạt chứa hàm lượng chất béo không bão hòa cao, có liên quan đến việc giảm mức cholesterol và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Chúng cũng chứa axit béo omega-3, có thể giúp giảm viêm và tăng cường sức khỏe tim mạch.

Quản lý cân nặng

Mặc dù chứa nhiều calo nhưng các loại hạt thực sự có thể giúp kiểm soát cân nặng. Sự kết hợp của protein, chất xơ và chất béo lành mạnh trong các loại hạt có thể làm tăng cảm giác no và giảm cảm giác thèm ăn, dẫn đến giảm lượng calo tổng thể.

Ăn các loại hạt thường xuyên rất tốt cho sức khoẻ

Cải thiện chức năng não bộ

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ hạt thường xuyên có liên quan đến sức khỏe não tốt hơn và cải thiện chức năng nhận thức. Các loại hạt cung cấp các chất dinh dưỡng như vitamin E, axit béo omega-3 và chất chống oxy hóa, rất quan trọng cho sức khỏe của não.

Giảm viêm

Các loại hạt có chứa các hợp chất chống viêm như chất béo không bão hòa đơn, polyphenol và chất chống oxy hóa, có thể giúp giảm viêm mãn tính trong cơ thể. Điều này có thể tác động tích cực đến sức khỏe tổng thể và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Quản lý bệnh tiểu đường

Các loại hạt có chỉ số đường huyết thấp và có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Chất béo, chất xơ và protein lành mạnh trong các loại hạt làm chậm quá trình hấp thụ glucose, thúc đẩy kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn.

Tăng mức năng lượng

Các loại hạt là một nguồn năng lượng tuyệt vời do hàm lượng calo và mật độ dinh dưỡng cao. Chúng cung cấp năng lượng giải phóng ổn định, khiến chúng trở thành một lựa chọn ăn nhẹ tuyệt vời để duy trì mức năng lượng suốt cả ngày.

Tốt cho sức khỏe của xương

Các loại hạt chứa một số chất dinh dưỡng giúp xương chắc khỏe như canxi, magie và phốt pho. Tiêu thụ hạt thường xuyên có liên quan đến việc cải thiện mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương.

Cải thiện sức khỏe đường ruột

Các loại hạt là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, có thể hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh. Chất xơ trong các loại hạt giúp thúc đẩy nhu động ruột đều đặn, ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Đặc tính chống lão hóa

Các loại hạt rất giàu chất chống oxy hóa, có thể giúp chống lại stress oxy hóa và ngăn ngừa tổn thương tế bào. Chất chống oxy hóa đóng vai trò quan trọng trong việc làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tuổi tác.

Ăn các loại hạt thế nào là đúng cách?

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời BS. Trần Thị Bích Nga, nguyên Giảng viên chuyên khoa dinh dưỡng Đại học Y Hà Nội cho biết, các loại hạt chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể và sức khỏe tim mạch. Ăn các loại hạt giúp chúng ta có cảm giác no lâu, vì thế sẽ hạn chế được việc ăn vặt thường xuyên, từ đó có thể giúp giảm cân. Tuy nhiên cũng cần ăn đúng cách.

Cơ thể chúng ta cần cung cấp đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng, đa dạng và cân đối các loại thực phẩm. Không nên ăn một loại thực phẩm quá nhiều. Các loại hạt cũng vậy, chỉ nên ăn lượng vừa phải, ăn quá nhiều sẽ gây tăng cân.

Đối với người bệnh tiểu đường nên chọn các loại hạt không thêm gia vị như muối và đường.

Khi sử dụng các loại hạt nên chọn các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chế biến và bảo quản theo đúng tiêu chuẩn. Tránh ăn các loại hạt có biểu hiện nhiễm nấm mốc hay biến chất dễ nhiễm độc tố aflatoxin gây ngộ độc ảnh hưởng tới sức khỏe.