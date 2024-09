Vị chủ tịch phát biểu tiếng Anh 'pha' tiếng Việt ở Miss Universe Vietnam là ai?

(VTC News) -

Chung kết Miss Universe Vietnam 2024 diễn ra tại TP.HCM với chiếc vương miện danh giá thuộc về Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Bên cạnh những người đẹp, nhân vật "chiếm sóng" nhiều nhất trên mạng xã hội những ngày qua là chủ tịch Miss Universe Vietnam - Valentin Trần với màn phát biểu có một không hai.

Ông Valentin Trần - chủ tịch Miss Universe Vietnam.

Cụ thể, chủ tịch Miss Universe Vietnam đã có bài phát biểu trước khi bắt đầu đêm thi. Ông gửi lời cảm ơn tới từng người trong ê-kíp, khán giả vì đã góp phần tạo nên một mùa giải thành công.

Tuy nhiên, ông Valentin Trần lại khiến khán giả bật cười khi nói tiếng Anh nhưng vẫn đệm thêm khá nhiều từ tiếng Việt vào bài phát biểu của mình. Điển hình như các câu "hai ngàn hăm bốn" hay "ba mươi ba".

Ông nói: "Two intense months for our ba mươi ba contestants. Which other beauty pageant in Vietnam can boast having ba mươi ba stunning contestants like Miss Universe Vietnam hai ngàn hai bốn.

Which other pageant can create seven distinct stage and propose a quantitative production only Miss Universe Vietnam hai ngàn hai bốn".

Màn phát biểu gây tranh cãi của ông Valentin Trần.

Ngay sau đêm chung kết, bài phát biểu của chủ tịch Miss Universe Vietnam nhận phải nhiều tranh luận của khán giả. Nhiều người đặt kỳ vọng chủ tịch Miss Universe Vietnam 2024 sẽ có những phát ngôn ấn tượng nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Phát âm tiếng Anh của ông Valentin Trần khiến khán giả hoang mang. Việc ông “vietsub” toàn bộ phần số trong bài phát biểu lại càng khiến khán giả ngỡ ngàng.

Ngoài ra, việc ông cầm giấy để phát biểu cũng bị khán giả cho rằng chưa thực sự chỉn chu cho một sự kiện lớn.

Ông Valentin Trần sinh năm 1981 và có quốc tịch Pháp. Ông hiện đang là Tổng giám đốc của Andros Asia, chi nhánh Việt Nam thuộc Tập đoàn đa quốc gia Andros Pháp.

Trước đó, ông Valentin giới thiệu bản thân đã có kinh nghiệm gần 7 năm cho ngành bán lẻ và dịch vụ ăn uống tại Pháp như Unilever, Carrefour và Transgourmet.

Ông Valentin Trần ban tổ chức của Miss Universe Vietnam 2024.

Tháng 5/2024, ông Valentin Trần trở thành nhà đầu tư mới với cương vị là chủ tịch Miss Universe Vietnam.

Đảm nhiệm vai trò mới, ông cho biết Miss Universe được xem là cuộc thi sắc đẹp danh giá nhất thế giới. Với cương vị là nhà đầu tư mang một tầm nhìn mới, mục tiêu chính của ông chính là củng cố sức mạnh của danh hiệu Miss Universe tại thị trường Việt Nam và củng cố vị thế của nhan sắc, tài năng và trí tuệ Việt Nam trên đấu trường nhan sắc quốc tế.

“Khi đầu tư vào Miss Universe Vietnam, mục tiêu của tôi là nâng tầm cuộc thi sắc đẹp ở Việt Nam. Tôi thực sự tin rằng với Hương Giang và Dược sĩ Tiến, chúng tôi đang đạt được những bước tiến tích cực, mặc dù không hoàn hảo. Cảm ơn sự tin tưởng và kiên nhẫn của các bạn”, ông Valentin Trần khẳng định.