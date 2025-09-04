Vết thương nhỏ khi làm ruộng khiến người đàn ông sốc nhiễm trùng

(VTC News) -

Một tuần trước khi nhập viện, trong lúc đi làm ruộng, người đàn ông 51 tuổi, quê ở Sơn La vô tình bị gai đâm vào đùi. Nghĩ chỉ là vết xước nhỏ, ông chủ quan bỏ qua, không xử lý. Vài ngày sau, vùng đùi bắt đầu sưng đau, da chuyển màu đen, nổi bọng nước lớn. Khi tình trạng ngày một nặng, ông mới vội vã đi khám.

Tại bệnh viện tuyến dưới, bác sĩ chẩn đoán ông bị viêm mô bào, sốc nhiễm khuẩn, nhiễm độc nặng và lập tức chuyển ông về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại Trung tâm Hồi sức tích cực, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, suy đa tạng, vùng đùi phải hoại tử đen, nổi nhiều bọng nước, có bọng nước kích thước tới 10 x 10 cm. Ông phải dùng kháng sinh liều cao, vận mạch, lọc máu liên tục và hỗ trợ thở máy.

“Do mắc gout nhiều năm mà không theo dõi điều trị đúng, sức đề kháng của bệnh nhân kém hơn người bình thường. Chỉ một vết thương ngoài da không được sát khuẩn đã khiến nhiễm trùng lan rộng, nguy cơ tử vong rất cao”, bác sĩ Mạc Duy Hưng, Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết.

Bác sĩ xử trí tổn thương cho người bệnh. (Ảnh: Thanh Sơn)

Sau hơn 10 ngày điều trị tích cực, ông may mắn qua cơn nguy kịch. Bệnh nhân cai thở máy, vùng đùi được làm sạch hoại tử, các mô tế bào dần hồng trở lại.

Bác sĩ Mạc Duy Hưng cho biết, căn bệnh mà người đàn ông trên mắc phải tên gọi là viêm cân mạc hoại tử (viêm mô tế bào). Đây là tình trạng nhiễm khuẩn cực kỳ nguy hiểm. Vi khuẩn có thể xâm nhập qua vết thương hở, tiết độc tố phá hủy da, tổ chức dưới da và cân cơ. Người bệnh dễ rơi vào nhiễm trùng huyết, sốc, suy đa tạng, tỷ lệ tử vong rất cao nếu không được cấp cứu kịp thời.

“Người có sức đề kháng yếu như người cao tuổi, tiểu đường, xơ gan, nghiện rượu, dùng corticoid lâu ngày, càng dễ bị vi khuẩn tấn công. Khi lao động trong môi trường bẩn, cần bảo hộ để tránh trầy xước. Nếu có vết thương, hãy sát trùng ngay và đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường”, bác sĩ Hưng khuyến cáo.

Đặc biệt, với người nông dân hay lao động ngoài đồng ruộng, công trường – nơi dễ tiếp xúc bùn đất, rác thải, gai góc nguy cơ xây xước rất cao. Vì vậy, cần trang bị găng tay, ủng, quần áo bảo hộ khi làm việc. Những vết thương dù nhỏ cũng phải rửa sạch, sát trùng ngay và theo dõi sát.