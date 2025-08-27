Vertu Iron Flip & Quantum Flip: Điện thoại gập thành món quà xa xỉ mùa lễ hội

(VTC News) -

Trong vài năm trở lại đây, smartphone gập đã tạo nên một làn sóng mới trên thị trường. Hàng loạt thương hiệu công nghệ lớn liên tục tung ra sản phẩm. Tuy nhiên, khi phần đông vẫn tập trung vào công nghệ, Vertu lại đặt dấu ấn rất riêng trong thế giới xa xỉ. Với Vertu, điện thoại không chỉ để liên lạc mà còn là biểu tượng của phong cách và vị thế.

Theo Counterpoint Research, thị trường smartphone gập toàn cầu năm 2024 chỉ tăng nhẹ 2,9% so với 2023; một số báo cáo độc lập ước tính quy mô quanh 20 - 22 triệu máy, cho thấy phân khúc vẫn tăng trưởng nhưng chưa bùng nổ. Đây là nền tảng để Vertu bước vào phân khúc gập, nhưng bằng một cách khác biệt: Định hình sản phẩm như món phụ kiện thời trang xa xỉ.

Vertu Iron Flip: Sắc mạnh mẽ cho doanh nhân thành đạt

Mang đậm hơi thở retro của thập niên 1980, Iron Flip được nhiều doanh nhân lựa chọn như một phụ kiện thể hiện bản lĩnh và quyết đoán. Với giá khởi điểm từ 120 triệu đồng, chiếc điện thoại gập này phù hợp để trao tặng trong các dịp kỷ niệm hợp tác, chúc mừng thành công hay tri ân đối tác lâu năm.

Chất liệu da cá sấu hoặc da bò thượng hạng, khung kim loại chắc chắn cùng màn hình phụ bằng sapphire biến Iron Flip thành chiếc “cufflink” trên bàn tiệc, vừa sang trọng vừa kín đáo. Và như mọi sản phẩm Vertu, điện thoại Iron Flip được tích hợp hệ thống bảo mật cá nhân hóa, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho những trao đổi yêu cầu bảo mật tuyệt đối trong công việc.

Quantum Flip: Tinh tế dành cho giới yêu thời trang

Nếu Iron Flip đại diện cho sự mạnh mẽ thì thế hệ tiếp nối - Vertu Quantum Flip (từ 160 triệu đồng) lại là lựa chọn cho giới tinh hoa đề cao gu thẩm mỹ. Với khung gốm Zirconium siêu bền, kết hợp titan hàng không HV900, viền sapphire tinh xảo và các phiên bản giới hạn phối đá cẩm thạch hay kim loại quý mang đến diện mạo haute couture (thời trang may đo cao cấp) độc bản.

Điện thoại Vertu gập Quantum Flip phù hợp để dành tặng trong các dịp mang tính cá nhân nhiều cảm xúc như những ngày kỷ niệm quan trọng, hay đơn giản là món quà bất ngờ dành cho người thân yêu. Ngoài thiết kế thời trang, sản phẩm vẫn giữ trọn giá trị cốt lõi của Vertu với nền tảng bảo mật chuẩn quốc tế, giúp người sở hữu an tâm tuyệt đối khi kết nối.

Quà tặng tinh tế mùa lễ hội

Từ Quốc khánh 2/9 đến mùa Giáng sinh và Tết Nguyên đán, nhu cầu tìm kiếm quà tặng cao cấp cho đối tác, khách hàng và người thân ngày càng tăng. Trong bối cảnh đó, Iron Flip và Quantum Flip mang đến lựa chọn khác biệt: Vừa là biểu tượng thời trang, vừa là thiết bị công nghệ hữu dụng lại gói trọn thông điệp an toàn và trân trọng.

Vertu không dừng lại ở những tuyệt tác điện thoại, mà đang mở rộng thành một hệ sinh thái xa xỉ toàn diện. Từ đồng hồ, tai nghe, nhẫn thông minh đến túi xách, khăn lụa, mắt kính và thắt lưng, mỗi sản phẩm đều được chế tác tinh xảo, thể hiện ngôn ngữ thiết kế thời trang sang trọng, khẳng định vị thế tiên phong của Vertu trong thế giới lifestyle thượng lưu.

Tại Việt Nam, Vertu Việt Nam là đại diện phân phối, bán lẻ chính thức và duy nhất của Vertu England. Tất cả thiết bị được phân phối chính ngạch, có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và được Cục Viễn thông kiểm định chất lượng.

Thông tin liên hệ: Vertu Việt Nam hiện chỉ có 2 showroom tại phường Sài Gòn, TP.HCM: 71 Đồng Khởi; Khách sạn Caravelle Sài Gòn 19 - 23 Công trường Lam Sơn. Fanpage: Vertu chính hãng Việt Nam Website: https://vertuvietnam.vn/ Email: support@vertuvietnam.vn Hotline: 0877999979