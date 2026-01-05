Nhìn từ vệ tinh hiện trường thảm khốc vụ Mỹ tấn công Venezuela

Các cuộc tấn công của Mỹ phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của Venezuela và làm hư hại một số khu vực gần thủ đô Caracas.
Các cuộc tấn công của Mỹ nhằm bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro tại Venezuela hôm 3/1 đã phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của nước này, đồng thời gây thiệt hại cho một số khu vực lân cận.
Hiện chưa có thống kê cụ thể về mức độ thiệt hại hay tổng số người thương vong, nhưng các cuộc tấn công được cho gây ra "thiệt hại đáng kể".
Hình ảnh vệ tinh cho thấy một khu công nghiệp với nhiều tòa nhà mái trắng và đỏ, đường xá, cây cối và một khu vực trống trải với nhiều mảnh vỡ hoặc thiết bị nằm rải rác ở trung tâm.
Trước đó, chiến dịch Absolute Resolve của Mỹ tấn công Venezuela có sự tham gia của hơn 150 máy bay, bao gồm máy bay chiến đấu F-35, máy bay ném bom B-1 và máy bay không người lái. Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết quân đội nước này đã sử dụng "lực lượng áp đảo" và đã có "nhiều cuộc giao tranh tự vệ".
