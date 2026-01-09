Lực lượng Mỹ chặn bắt tàu chở dầu thứ năm trên biển Caribbean

(VTC News) -

Theo Bộ Tư lệnh Nam Hoa Kỳ (U.S. Southern Command), lực lượng Thủy quân lục chiến và Hải quân thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Southern Spear, phối hợp với Bộ An ninh Nội địa, xuất phát từ tàu sân bay USS Gerald R. Ford và kiểm soát tàu Olina “mà không xảy ra sự cố”.

“Chúng tôi vô cùng tự hào về lực lượng tác chiến trên biển của Tuần duyên vì việc thực thi nhiệm vụ không khoan nhượng", Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem cho biết. (Ảnh: X/Kristi Noem)

Bộ Tư lệnh Nam nhấn mạnh chiến dịch được yểm trợ bởi toàn bộ sức mạnh của Nhóm tác chiến đổ bộ sẵn sàng chiến đấu của Hải quân Mỹ (Amphibious Ready Group), trong đó có các tàu USS Iwo Jima, USS San Antonio và USS Fort Lauderdale.

“Hoạt động Southern Spear của Bộ Quốc phòng Mỹ kiên định với sứ mệnh bảo vệ an ninh quốc gia bằng cách chấm dứt các hoạt động phi pháp và khôi phục an ninh tại Tây Bán cầu”, tuyên bố nêu rõ.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem cảnh báo “tội phạm toàn cầu bị đặt trong tầm ngắm” sau chiến dịch mới nhất.

Chiến dịch diễn ra nằm trong khuôn khổ chiến dịch tăng cường lực lượng kéo dài nhiều tháng tại khu vực Caribbean, theo thông báo của Bộ Tư lệnh Nam Hoa Kỳ.

“Không có nơi ẩn náu an toàn cho tội phạm", Bộ Tư lệnh Nam Hoa Kỳ nhấn mạnh khi công bố việc tịch thu con tàu mang tên Olina.

“Sáng sớm nay, Tuần duyên Mỹ đã lên tàu và thu giữ tàu chở dầu Olina tại vùng biển quốc tế phía đông Caribbean. Đây là tàu thuộc ‘đội tàu ma’, bị nghi vận chuyển dầu bị cấm vận, rời Venezuela nhằm né tránh lực lượng Mỹ”, bà Noem viết trên mạng xã hội X.

Đây là tàu chở dầu thứ năm bị lực lượng Mỹ chặn bắt trong chiến dịch quy mô lớn của chính quyền Trump nhằm kiểm soát hoạt động phân phối dầu mỏ của Venezuela trên toàn cầu, sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro trong chiến dịch quân sự ngày 3/1.

Các quan chức Hải quân cho biết hiện chưa thể xác nhận liệu Tuần duyên Mỹ có tham gia trực tiếp vào chiến dịch này hay không.

Trước đó, ngày 7/1, Mỹ cũng xác nhận thu giữ một tàu chở dầu mang cờ Nga có liên hệ với Venezuela, sau hơn hai tuần truy đuổi trên Đại Tây Dương. Tàu Marinera, trước đây mang tên Bella-1, bị lực lượng Mỹ thu giữ theo lệnh của tòa án liên bang Mỹ.

Ảnh tàu Marinera (tên cũ Bella-1) chụp từ xa, công bố ngày 7/1/2026. (Nguồn: Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ qua X/qua Reuters)

Theo đó, hai quan chức Mỹ xác nhận một tàu ngầm Nga cùng các tàu hải quân khác xuất hiện ở khu vực lân cận để hộ tống Marinera khi Mỹ theo dõi con tàu.

Theo Hồ sơ Đăng kiểm Hàng hải Nga, Marinera được đăng ký xuất cảng từ Sochi, thành phố ven Biển Đen. The New York Times cho biết Nga đã đề nghị Mỹ chấm dứt các nỗ lực ngăn chặn con tàu, song Washington vẫn tiếp tục chiến dịch.