VEC và cơ hội mở cửa ra thế giới cho ngành công nghiệp triển lãm Việt Nam

VTC News

Sự kiện triển lãm đầu tiên tại đây thu hút đến 4 triệu lượt khách chỉ sau 6 ngày mở cửa. Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đang mở ra triển vọng đưa đất nước trở thành điểm đến mới cho các sự kiện hàng đầu khu vực và thế giới.

Điểm đến mới cho tương lai triển lãm Châu Á

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện để trình Thủ tướng.

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong, hiện nay, 12 ngành công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo đã đóng góp 4,04% GDP. Với tốc độ tăng trưởng hiện nay, mục tiêu đến năm 2030, kinh tế sáng tạo và công nghiệp văn hóa có thể đóng góp khoảng 7% GDP.

Trong bức tranh chiến lược đó, VEC được xem là biểu tượng phát triển mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng tầm công nghiệp văn hóa quốc gia.

“Đây là cú hích của sự kết nối doanh nghiệp, sản phẩm, thị trường, là công cụ marketing hiện đại, đồng thời là nơi quảng bá cho kinh tế sáng tạo và công nghiệp văn hóa của Việt Nam”, Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh.

Trên bình diện quốc tế, triển lãm đang được coi là lĩnh vực đầy triển vọng. Bà Ramona Fischer, đại diện GL Events - tập đoàn có 47 năm kinh nghiệm tổ chức các triển lãm toàn cầu, đánh giá: “Các sự kiện lớn không chỉ thu hút khách tham quan mà còn tạo động lực cho tiêu dùng, du lịch và thương mại. Đây là ngành có tác động toàn cầu, tạo ra hàng triệu việc làm”.

Đại diện GL Events nhận định Việt Nam có thể đi theo quỹ đạo phát triển của Bangkok (Thái Lan) hay Dubai (UAE) - những trung tâm triển lãm quốc tế lớn hiện nay nhưng từng có khởi đầu rất khiêm tốn. Với quy mô top 10 thế giới, hạ tầng hiện đại và bản sắc văn hóa đặc trưng, VEC đang hội tụ đủ điều kiện để trở thành “hub” triển lãm mới của châu Á.

“Thành công không chỉ được đo bằng số mét vuông sàn triển lãm, mà là cả một hệ sinh thái sự kiện toàn diện. Và Việt Nam đang sở hữu điều đó”, bà Ramona Fischer đánh giá.

VEC được thiết kế để đáp ứng các sự kiện ở đẳng cấp thế giới. Công trình sở hữu vị trí đắc địa khi chỉ cách trung tâm Hà Nội 5 phút qua cầu Tứ Liên (hoàn thành năm 2027), sân bay Nội Bài 15 phút và cảng Hải Phòng 1 giờ 15 phút. Cùng với đó là mô hình “all-in-one” bao gồm Nhà triển lãm Kim Quy, nhà triển lãm khối A, trung tâm hội nghị VinPalace và các hạng mục mở rộng...

“Đây chính là lợi thế để các doanh nghiệp tận dụng, đưa nhiều triển lãm chuyên ngành đến Việt Nam, trong bối cảnh nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh”, ông Otsuka Tetsuhisa, đại diện NC Network, nhìn nhận.

Không chỉ sở hữu hạ tầng hiện đại, VEC còn chứng minh năng lực kết nối và tổ chức vượt trội. Chỉ trong 10 ngày khai trương, VEC đã ký kết 12 biên bản ghi nhớ với các đối tác quốc tế và trong nước; liên tục tổ chức thành công các sự kiện lớn tầm vóc quốc gia. Trong đó, chỉ riêng triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã đón gần 4 triệu lượt khách chỉ trong 6 ngày đầu mở cửa.

Kích hoạt kinh tế vùng, nâng tầm vị thế quốc gia

Theo các chuyên gia, sự ra đời của VEC gắn với chuỗi sự kiện quy mô lớn như “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã tạo bước ngoặt cho ngành triển lãm trong nước, đồng thời kích hoạt các ngành dịch vụ và kinh tế vùng phát triển, nâng tầm vị thế quốc gia.

TS. Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng, đánh giá VEC ra đời đúng thời điểm vàng khi kinh tế Việt Nam đang phát triển ổn định, với mức tăng trưởng bình quân 6,4%/năm. Giai đoạn 2026-2030, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 10%/năm. Trong bối cảnh đó, VEC sẽ hoạt động hiệu quả, thành công, trở thành một trung tâm triển lãm, dịch vụ MICE hàng đầu trong nước và quốc tế.

Không gian trưng bày của Vingroup tại triển lãm thành tựu đất nước thu hút đông đảo du khách.

Ở góc độ xúc tiến thương mại, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), cho rằng VEC sẽ tạo ra cú hích chiến lược. Công trình sẽ góp phần thu hút các sự kiện quốc tế về Việt Nam và xuất khẩu thương mại ngay tại chỗ, đưa Việt Nam thành quốc gia triển lãm. Đây cũng là chìa khóa mở cánh cửa cho các doanh nghiệp quốc tế tới Việt Nam và ngược lại. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ có cơ hội vươn ra thị trường thế giới, doanh nghiệp phụ trợ trong nước phát triển mạnh mẽ.

“Với khoảng 100 hội chợ, triển lãm quốc tế diễn ra thường niên, Việt Nam có thể trở thành “hub” kết nối thương mại và đầu mối triển lãm của khu vực Đông Nam Á”, ông Vũ Bá Phú nhận định.

Dù VEC là “người chơi mới” trên bản đồ triển lãm quốc tế, song bà Ramona Fischer tin tưởng VEC đang sở hữu tiềm năng lớn nhờ tốc độ tăng trưởng GDP và chính sách mở cửa của Việt Nam. Việc hợp tác quốc tế và học hỏi kinh nghiệm toàn cầu sẽ giúp Việt Nam nhanh chóng đạt chuẩn mực tổ chức triển lãm quốc tế, đồng thời khai thác tối đa giá trị văn hóa bản địa - yếu tố tạo nên bản sắc riêng.

“Tôi mới tới Việt Nam những ngày qua, nhưng Việt Nam đã “đánh cắp” trái tim của tôi. Như vậy các bạn đã thành công trong việc xây dựng hình ảnh điểm đến cho dòng khách VIP và khách quốc tế”, bà Ramona Fischer chia sẻ.

Theo các chuyên gia, tác động của VEC vượt ra ngoài phạm vi của một công trình hạ tầng. Đây là động lực thúc đẩy ngành công nghiệp triển lãm Việt Nam, tạo thêm dư địa phát triển cho doanh nghiệp trong nước, gia tăng cơ hội thương mại và mở rộng hội nhập quốc tế.

Với VEC, Việt Nam đã sở hữu một biểu tượng hạ tầng toàn cầu, sẵn sàng trở thành trung tâm triển lãm mới của châu Á, góp phần đưa đất nước bước vào quỹ đạo tăng trưởng chung của thế giới.